ENSINO SUPERIOR

Enamed: Inep lança manual e explica como funciona a prova que avalia estudantes de medicina

Documento detalha elaboração das questões, cálculo das notas e critérios para definir os participantes proficientes

Thais Borges

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 08:31

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O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC), lançou um manual para estudantes, egressos e instituições de ensino superior responsáveis pelos cursos de medicina. A publicação ‘Enamed – Da Matriz de Referência ao Resultado do Participante’ reúne informações sobre o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), abordando aspectos técnicos, pedagógicos e logísticos.



O material busca esclarecer três questões principais: o que é avaliado, como as provas são elaboradas e de que forma as notas são calculadas. O documento também explica uma diferença importante para as instituições de ensino: a distinção entre o resultado individual de cada estudante e o resultado atribuído ao curso.

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O manual detalha os componentes que formam a Matriz de Referência Comum para a Avaliação da Formação Médica, estabelecida pela Portaria Inep nº 478/2025. A publicação explica ainda como as questões são elaboradas a partir do cruzamento desses elementos com situações concretas relacionadas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo o documento, esse modelo permite que diferentes edições do exame mantenham o mesmo padrão de competências e assegura isonomia técnica nos critérios utilizados na elaboração das provas.

Outro capítulo apresenta as etapas de elaboração do exame, desde a produção das questões por docentes de medicina selecionados por meio de chamada pública até a montagem final do caderno pelas comissões do Inep. O processo resulta em uma prova com 100 questões objetivas, elaboradas a partir de casos clínicos e situações-problema.

O documento também explica o modelo estatístico utilizado para calcular as notas: a Teoria de Resposta ao Item (TRI), no Modelo de Rasch. O manual detalha ainda como é estabelecido o ponto de corte que diferencia os participantes considerados Proficientes daqueles classificados como Não Proficientes. Na escala do exame, esse limite é fixado em 60 pontos.