MEDICINA

Enare e Enamed 2026: locais de prova já estão disponíveis; veja como consultar o CCI e o que levar

Exames oferecem mais de 14 mil oportunidades em todo o país; aplicação será neste domingo (13)

Thais Borges

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 15:53

São oferecidas duas vagas na área de Medicina, sendo uma para a especialidade de Oncologia e outra para Cirurgia Vascular Crédito: Shutterstock

Candidatos que vão participar do Exame Nacional de Residência (Enare) e do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) 2026 já podem consultar o Cartão de Confirmação da Inscrição (CCI). As duas provas serão aplicadas neste domingo (13), em todos os estados e no Distrito Federal.

No documento, é possível conferir o local de realização da prova, além de orientações importantes para os candidatos. No caso do Enare, a consulta deve ser feita pela página oficial do exame. Já os participantes do Enamed devem acessar o sistema do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

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Desde a edição anterior, o Enare, coordenado pela HU Brasil, está integrado ao Enamed, realizado pelo Inep em parceria com a estatal. Para os candidatos que utilizarem o resultado do Enamed no processo seletivo do Enare para programas de residência médica de acesso direto, a nota obtida no exame será considerada na seleção, conforme as regras previstas no edital do Exame Nacional de Residência.

Na edição 2026/2027, o Enare oferece 8.287 vagas para residência médica e 5.926 para residência multiprofissional e em área profissional da saúde. Ao todo, são 14.213 oportunidades distribuídas em 309 instituições de todo o país.

Cronograma

As provas terão início às 13h30 e término às 18h30, no horário oficial de Brasília. Os candidatos deverão levar documento de identificação válido, Cartão de Confirmação da Inscrição e caneta esferográfica fabricada em material transparente. Para o Enamed, a caneta deve ser preta; para o Enare, poderá ser azul ou preta.

A prova para os programas de residência médica com pré-requisito, ano adicional e área de atuação terá 80 questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas. A duração será de cinco horas.

Para os programas de residência multiprofissional e uniprofissional, serão 100 questões de múltipla escolha: 20 relacionadas a competências gerais e 80 a competências específicas das profissões de saúde. A duração também será de cinco horas.

Na residência em área profissional da saúde, são contempladas 15 profissões: Biologia, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Física Médica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Saúde Coletiva, Serviço Social e Terapia Ocupacional.

Em todas as modalidades do Enare, o candidato que não alcançar pelo menos 50% de acertos será eliminado.

Desde a edição anterior, o Enare está integrado ao Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed). Nos programas de residência médica de acesso direto, o resultado do Enamed é utilizado no processo seletivo do Enare, conforme as regras estabelecidas no edital.

Orientações

Data: 13 de setembro de 2026 (domingo)

Horário: oficial de Brasília (DF)

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas: 18h30

Consulte previamente o local de aplicação da prova informado no CCI e programe o deslocamento com antecedência;

Chegue no horário de abertura dos portões;

Leve o CCI impresso para facilitar a identificação do local e da sala de realização da prova;

Leve documento de identificação oficial com foto;

Leve caneta esferográfica fabricada em material transparente: preta para o Enamed e azul ou preta para o Enare;

Leve sua garrafa de água, que deve ser transparente e permitir a visualização do conteúdo;