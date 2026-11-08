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Enem 2026: agroecologia aparece três vezes e terras raras é assunto cobrado na prova de Geografia

Professor destaca questões sobre agricultura familiar, energia solar, conflitos internacionais e crise da economia brasileira; interpretação de gráficos e mapas também marcou a avaliação deste domingo (8)

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 17:24

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) Crédito: Agência Brasil

A agroecologia apareceu três vezes na prova de Geografia do Enem 2026, enquanto temas como terras raras, energia fotovoltaica e o descarte de equipamentos usados na geração de energia solar também estiveram entre os assuntos cobrados neste domingo (8). A avaliação ainda abordou o papel do Brasil no cenário geopolítico, os problemas da agricultura nacional e a crise econômica da década de 1980.

Na análise do professor Juninho Lopes, do Bernoulli Educação, um dos destaques foi justamente a repetição da agroecologia, tema que apareceu em três questões. O exame explorou problemas estruturais do campo brasileiro, como a produção de commodities voltada ao mercado externo e a necessidade de fortalecer a agricultura familiar, responsável por uma parcela importante do abastecimento alimentar.

Outro assunto que chamou a atenção foi a discussão sobre terras raras, recursos minerais estratégicos para a economia e a geopolítica mundial. Uma questão apresentou um gráfico com China, Brasil e Índia entre os países com maiores reservas desses elementos e propôs uma reflexão sobre como o domínio desses recursos pode ampliar a soberania de nações emergentes.

Exploração de terras raras no Brasil começou em Cumuruxatiba, na Bahia

Entre a ponta do Corumbau (“longe de tudo”, na língua dos Pataxós) e a foz do rio Jucuruçu (Vila do Prado) que, em 1887, teve início a exploração de areias monazíticas no Brasil por casaraodasarteshospedaria
Na praia do píer ainda restam estruturas de madeira do corredor por onde o material era escoado até navios por Diego Teschi/casaraodasarteshospedaria
Em 1886, o inglês John Gordon havia se estabelecido no local que viria a ser o da jazida de Cumuruxatiba por @casaraodasarteshospedaria
Conhecida pelas praias preservadas e pelo turismo mais tranquilo, a localidade também ganhou relevância geológica por concentrar depósitos de minerais estratégicos em areias monazíticas por @casaraodasarteshospedaria
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Entre a ponta do Corumbau (“longe de tudo”, na língua dos Pataxós) e a foz do rio Jucuruçu (Vila do Prado) que, em 1887, teve início a exploração de areias monazíticas no Brasil por casaraodasarteshospedaria

A geopolítica internacional também apareceu, mas sem aprofundamento nos conflitos. O Estreito de Ormuz, região estratégica para o comércio mundial de petróleo, foi abordado em uma questão sobre a aproximação entre Irã e Paquistão.

Energia solar e problemas ambientais

Na área ambiental, os candidatos precisaram interpretar dados sobre a destinação dos resíduos sólidos urbanos. A questão destacou a predominância dos aterros sanitários em relação aos aterros controlados e aos lixões.

Também foram cobrados processos de degradação ambiental, como salinização do solo e assoreamento. Outro ponto foi a energia fotovoltaica: a prova discutiu os possíveis impactos ambientais futuros relacionados ao descarte dos materiais utilizados na fabricação dos equipamentos de geração de energia solar.

Da ditadura militar à década perdida

A prova também estabeleceu uma relação entre diferentes períodos da história econômica brasileira. Uma das questões conectou o crescimento econômico registrado durante a ditadura militar, entre 1968 e 1973, à crise de endividamento que marcou os anos 1980, período conhecido como década perdida.

Gráficos e mapas apareceram em diferentes questões. Embora os recursos visuais não apresentassem grande complexidade, exigiram dos estudantes leitura cartográfica e interpretação de dados.

Segundo Juninho Lopes, a prova manteve o padrão de dificuldade das edições anteriores e priorizou a capacidade de interpretação. Poucas questões exigiram domínio direto de conteúdos específicos. O foco esteve na leitura de textos, gráficos e mapas e na capacidade de relacionar conhecimentos geográficos a questões sociais, econômicas e ambientais do Brasil.

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Enem Geografia Terras Raras

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