TEMPORAL NO RIO

Enem 2026: estudantes afetados por chuvas poderão fazer prova em dezembro

Ministro da Educação confirmou aplicação alternativa nos dias 15 e 16 de dezembro para candidatos impedidos de chegar aos locais de prova por causa de problemas climáticos

Mariana Rios

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 19:46

Ministro da Educação, Leonardo Barchini, mostra ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Sala de Monitoramento do Enem 2026, no Inep, Brasília Crédito: Ricardo Stuckert/PR

Estudantes que não conseguirem chegar aos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 por causa de condições climáticas adversas terão direito a uma nova aplicação nos dias 15 e 16 de dezembro. A informação foi confirmada neste domingo (8) pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, durante visita à sala de monitoramento do exame, na sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em Brasília. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também acompanhou a visita.

"Todas as questões climáticas estão sendo observadas pelo Inep. Para aqueles que não conseguirem chegar por motivos climáticos, a gente tem uma segunda aplicação no mês de dezembro", afirmou o ministro.

A possibilidade de uma nova data ocorre em meio aos temporais que atingiram o Rio de Janeiro desde sábado (7). Chuvas fortes e ventos provocaram interrupções no fornecimento de energia elétrica em diferentes regiões do estado, justamente no dia da primeira etapa do Enem.

Segundo a concessionária Enel, quase 200 mil consumidores estavam sem energia na Região Metropolitana do Rio, na área atendida pela empresa. Moradores relataram falta de luz em bairros da Zona Sul da capital e em municípios como Duque de Caxias, Belford Roxo e São Gonçalo, além de cidades da Região dos Lagos, como Cabo Frio e Araruama.

Em Itaboraí, a força dos ventos provocou o desabamento de uma igreja no loteamento Jardins Porto das Caixas. De acordo com a prefeitura, ninguém ficou ferido. Minas Gerais também registrou ocorrências relacionadas às chuvas.

Enem 2026

Mais de 5 milhões de candidatos estão inscritos no Enem deste ano, o maior número desde 2021. Em 2025, o exame teve 4,81 milhões de inscritos.

Neste domingo, os participantes responderam às questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e fazem a redação. A segunda etapa está marcada para o próximo domingo (15).