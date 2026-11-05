Enem 2026: estudantes da Bahia terão aulão gratuito com transporte e material didático

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Thais Borges
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 14:10
Estudantes de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari e Simões Filho podem revisar os conteúdos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em um aulão gratuito promovido pelo Instituto Alicerce. A atividade será realizada neste sábado (7), a partir das 13h, no Salesiano Dom Bosco, em Salvador. As vagas são limitadas e podem ser feitas neste link.
A programação contará com professores especializados, material didático, kit educando e lanche. A proposta é oferecer uma preparação direcionada ao exame e auxiliar os participantes na revisão dos principais conteúdos.
Aulão gratuito reúne estudantes da Região Metropolitana de Salvador na véspera do Enem
A iniciativa dá continuidade às ações de preparação para o Enem realizadas pelo Instituto Alicerce em diferentes estados brasileiros. Na Bahia, o encontro reunirá estudantes de quatro municípios da Região Metropolitana de Salvador (RMS).
Os primeiros mil inscritos também terão direito a transporte gratuito, com saídas de Lauro de Freitas, Salvador, Simões Filho e Camaçari. A medida busca facilitar o deslocamento dos participantes até o local do evento.
“A preparação para o Enem pode fazer diferença no caminho de um jovem até a universidade. Por isso, queremos oferecer não apenas conteúdo, mas uma preparação qualificada, com profissionais especializados e uma estrutura que permita que mais estudantes tenham acesso a esse momento. O transporte também foi pensado para que a distância não seja um obstáculo para quem quer participar”, diz o representante do Instituto Alicerce, Bruno Moura.
Os interessados devem realizar a inscrição antecipadamente pela internet. Para garantir o transporte gratuito, é necessário observar as orientações e condições informadas pela organização durante o cadastro.
SERVIÇO
O quê: Aulão gratuito de preparação para o Enem
Quando: Sábado, 7 de novembro, a partir das 13h
Onde: Salesiano Dom Bosco, Rua Santo Antônio de Pádua, 1, São Marcos, Salvador
Público: Estudantes de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari e Simões Filho
Transporte: Gratuito para os primeiros mil inscritos, com saídas de Lauro de Freitas, Salvador, Simões Filho e Camaçari.