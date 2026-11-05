PROVAS NO DOMINGO

Enem 2026: estudantes da Bahia terão aulão gratuito com transporte e material didático

Preparação acontece em Salvador e reúne participantes de quatro municípios da Região Metropolitana

Thais Borges

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 14:10

Aulão gratuito reúne estudantes da Região Metropolitana de Salvador na véspera do Enem Crédito: Divulgação

Estudantes de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari e Simões Filho podem revisar os conteúdos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em um aulão gratuito promovido pelo Instituto Alicerce. A atividade será realizada neste sábado (7), a partir das 13h, no Salesiano Dom Bosco, em Salvador. As vagas são limitadas e podem ser feitas neste link.

A programação contará com professores especializados, material didático, kit educando e lanche. A proposta é oferecer uma preparação direcionada ao exame e auxiliar os participantes na revisão dos principais conteúdos.

Aulão gratuito reúne estudantes da Região Metropolitana de Salvador na véspera do Enem 1 de 5

A iniciativa dá continuidade às ações de preparação para o Enem realizadas pelo Instituto Alicerce em diferentes estados brasileiros. Na Bahia, o encontro reunirá estudantes de quatro municípios da Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Os primeiros mil inscritos também terão direito a transporte gratuito, com saídas de Lauro de Freitas, Salvador, Simões Filho e Camaçari. A medida busca facilitar o deslocamento dos participantes até o local do evento.

“A preparação para o Enem pode fazer diferença no caminho de um jovem até a universidade. Por isso, queremos oferecer não apenas conteúdo, mas uma preparação qualificada, com profissionais especializados e uma estrutura que permita que mais estudantes tenham acesso a esse momento. O transporte também foi pensado para que a distância não seja um obstáculo para quem quer participar”, diz o representante do Instituto Alicerce, Bruno Moura.

Os interessados devem realizar a inscrição antecipadamente pela internet. Para garantir o transporte gratuito, é necessário observar as orientações e condições informadas pela organização durante o cadastro.

SERVIÇO

O quê: Aulão gratuito de preparação para o Enem

Quando: Sábado, 7 de novembro, a partir das 13h

Onde: Salesiano Dom Bosco, Rua Santo Antônio de Pádua, 1, São Marcos, Salvador

Público: Estudantes de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari e Simões Filho