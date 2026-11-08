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Enem 2026: prova de História aborda MST, nazismo, ditadura militar e luta das mulheres

Questões também cobraram Guerra do Contestado, povos indígenas e ciganos; tema dos museus e da construção da memória apareceu em cinco questões, com conexões entre História, Geografia e Sociologia

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 17:42

OMovimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST)
OMovimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

A prova de História do Enem 2026, aplicada neste domingo (8), deu destaque a grupos historicamente marginalizados, movimentos de resistência e lutas por direitos. Entre os assuntos cobrados estavam a busca por autonomia dos povos indígenas, a participação política das mulheres, a escravidão, a trajetória dos povos ciganos, os direitos dos trabalhadores e a atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Segundo o professor Márcio Edriano, do Bernoulli Educação, um dos destaques da avaliação foi a presença de questões sobre o combate ao fascismo, especialmente ao nazismo. A ditadura militar brasileira também apareceu em duas questões, enquanto a Guerra do Contestado, conflito ocorrido no início do período republicano, esteve entre os conteúdos cobrados.

Uma das particularidades da prova foi a concentração de cinco questões a partir de um mesmo texto sobre museus e a construção da memória coletiva. O tema, recorrente ao longo do exame, ultrapassou os limites da História e estabeleceu relações com Geografia e Sociologia.

Para o professor, essa abordagem exigiu dos candidatos capacidade de interpretação e articulação entre diferentes áreas das Ciências Humanas, em vez de apenas domínio de conteúdos isolados.

Na avaliação de Edriano, a prova teve nível de dificuldade entre médio e difícil. O educador também destacou o caráter social da seleção, que valorizou a leitura crítica da História, das desigualdades e das disputas por direitos na sociedade.

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Tags:

História Enem 2026

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