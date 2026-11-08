ANÁLISE

Enem 2026: prova de Humanas surpreende com textos longos e questões sobre povos indígenas e feminismo

Exame abordou patrimonialismo, melhoramento genético, participação política das mulheres e pensamento de filósofos clássicos; relação entre Hannah Arendt e Walter Benjamin esteve entre as questões mais complexas.

Mariana Rios

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 17:32

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

A prova de Ciências Humanas do Enem 2026 trouxe temas sociais e políticos recorrentes no debate público, mas surpreendeu pela extensão dos textos e pela estrutura interdisciplinar das questões. Entre os assuntos cobrados neste domingo (8), estavam a presença de indígenas nas universidades, o movimento feminista, a valorização da cultura negra e os limites éticos do melhoramento genético.

A avaliação também exigiu dos candidatos conhecimentos sobre pensadores clássicos, como Aristóteles, Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau, além de conceitos da Sociologia, como o patrimonialismo, discutido na obra Os Donos do Poder, de Raymundo Faoro.

Segundo Renato Faria, professor de Filosofia e Sociologia do Bernoulli Educação, um dos aspectos que mais chamaram a atenção foi a presença de um texto extenso da historiadora Lilia Schwarcz logo na primeira página. O material, sobre a construção dos museus, serviu de base para questões que relacionavam o tema ao pensamento pré-socrático, ao etnocentrismo e à pluralidade cultural.

O formato exigiu uma leitura mais aprofundada e a retomada do texto em diferentes momentos da prova. De acordo com o professor, esse modelo era mais comum nas primeiras edições do Enem, mas havia perdido espaço nos últimos anos para textos menores e fragmentados.

Povos indígenas e feminismo entre os temas cobrados

Os movimentos sociais tiveram destaque na avaliação. Uma das questões abordou o crescimento do ingresso de indígenas nas universidades e a importância de políticas públicas que assegurem não apenas o acesso, mas também a permanência desses estudantes no ensino superior.

O movimento feminista apareceu em questões sobre a participação política das mulheres e a associação da figura feminina ao pecado no discurso religioso medieval. A prova também resgatou a trajetória do movimento negro e as conquistas dos trabalhadores durante o século XIX.

Na parte de Sociologia, chamou a atenção uma questão sobre patrimonialismo, conceito abordado pelo jurista e sociólogo Raymundo Faoro no livro Os Donos do Poder.

Melhoramento genético e espetacularização da política

Em Filosofia, a avaliação apresentou menos termos técnicos e valorizou a capacidade de interpretação de textos complexos. Ainda assim, o conhecimento dos conteúdos tradicionais foi importante para resolver questões sobre os pré-socráticos, os contratualistas Hobbes e Rousseau e as reflexões de Aristóteles sobre ética e virtude.

Entre os debates contemporâneos, uma questão tratou dos limites éticos do melhoramento genético, com foco na possibilidade de escolher características dos filhos.

Uma das perguntas consideradas mais complexas pelo professor relacionou os pensamentos de Hannah Arendt e Walter Benjamin para discutir a espetacularização e a estetização da política.