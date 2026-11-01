RETA FINAL

Enem 2026: revisão de conteúdos terá transmissão online gratuita nesta semana

Promovido pelo Bernoulli, Aquecimento Enem terá encontro presencial em Salvador na terça-feira (3) e transmissão aberta ao público na quinta (5)

Thais Borges

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 15:57

Bernoulli promove aulão de revisão para o Enem em Salvador nesta terça-feira Crédito: Divulgação

Estudantes que estão em busca de uma revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem participar do Aquecimento Enem 2026, nesta terça-feira (3). Promovido pelo Bernoulli, o evento é voltado à preparação de estudantes para a reta final antes das provas.

Com o tema “Histórias de Aprovação”, a iniciativa acontecerá das 13h às 19h, na Casa Salvatore, e reunirá alunos da 3ª série do ensino médio dos colégios Bernoulli e Módulo, além de estudantes do pré-vestibular. A programação terá revisões de conteúdos, troca de experiências e atividades de motivação. Uma transmissão online gratuita e aberta ao público será realizada na quinta-feira (5).

Filmes para entender ciência e reforçar os estudos para o Enem 1 de 8

Durante o encontro presencial, professores do Bernoulli conduzirão aulas de revisão das quatro áreas do conhecimento cobradas no Enem: Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática. A programação também dará atenção especial à Redação, com orientações sobre estrutura textual, argumentação e critérios de correção, além de uma análise de possíveis temas para a prova.

A proposta é retomar conteúdos importantes, esclarecer dúvidas e apresentar estratégias para que os candidatos enfrentem o exame com mais segurança e confiança.

“O Aquecimento Enem é um momento de consolidar o conhecimento adquirido ao longo do ano e fortalecer a confiança dos estudantes. Mais do que revisar conteúdos, queremos ajudá-los a chegar às provas com tranquilidade, segurança e a certeza de que estão preparados para esse desafio. As histórias de aprovação também mostram que, por trás de cada conquista, existe uma trajetória de dedicação e persistência ", diz a diretora do Pré-Vestibular Bernoulli, Margrit Gusmão.

Segundo o Bernoulli, com a transmissão online, a ideia é ampliar o alcance do projeto e permitir que estudantes de outras localidades também acompanhem as revisões.

Serviço

O quê: Aquecimento Enem 2026 – Histórias de Aprovação

Evento presencial: 3 de novembro (terça-feira), das 13h às 19h

Local: Casa Salvatore – Rua dos Rodoviários, 888, Cabula, Salvador.