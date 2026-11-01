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Enem 2026: revisão de conteúdos terá transmissão online gratuita nesta semana

Promovido pelo Bernoulli, Aquecimento Enem terá encontro presencial em Salvador na terça-feira (3) e transmissão aberta ao público na quinta (5)

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 15:57

Bernoulli promove aulão de revisão para o Enem em Salvador nesta terça-feira
Bernoulli promove aulão de revisão para o Enem em Salvador nesta terça-feira Crédito: Divulgação

Estudantes que estão em busca de uma revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem participar do Aquecimento Enem 2026, nesta terça-feira (3). Promovido pelo Bernoulli, o evento é voltado à preparação de estudantes para a reta final antes das provas.

Com o tema “Histórias de Aprovação”, a iniciativa acontecerá das 13h às 19h, na Casa Salvatore, e reunirá alunos da 3ª série do ensino médio dos colégios Bernoulli e Módulo, além de estudantes do pré-vestibular. A programação terá revisões de conteúdos, troca de experiências e atividades de motivação. Uma transmissão online gratuita e aberta ao público será realizada na quinta-feira (5).

Filmes para entender ciência e reforçar os estudos para o Enem

Filme Matrix (1999). A obra se tornou referência na ficção científica e também em debates filosóficos e tecnológicos. O filme permite discutir realidade virtual, inteligência artificial e percepção da realidade, temas cada vez mais presentes nas discussões contemporâneas. Para Moises, a produção também pode ser relacionada a conteúdos de Filosofia, ampliando as possibilidades de repertório para a redação do Enem. Onde assistir: HBO Max, Prime Video e Netflix. por Divulgação
Interestelar (2014). Considerado uma das obras mais completas quando o assunto é Física moderna, o filme aborda conceitos como relatividade, dilatação do tempo, buracos de minhoca e exploração espacial. Para Moises, a produção contribui para que os estudantes compreendam temas que aparecem com frequência em vestibulares, especialmente os relacionados à teoria da relatividade e às discussões sobre o universo. Onde assistir: HBO Max e Prime Video. por divulgação
Radioactive (2019). Inspirado na trajetória da cientista francesa Marie Curie, o filme apresenta o processo de construção do conhecimento científico e destaca descobertas fundamentais para a Física e a Química. Magno ressalta que a obra contribui para a compreensão da radioatividade, da estrutura atômica e do impacto das pesquisas científicas na sociedade, além de evidenciar o protagonismo feminino na ciência. Onde assistir: Prime Video. por
Einstein e Eddington (2008). Retrata a parceria entre Albert Einstein e o astrofísico Arthur Eddington durante o desenvolvimento e a comprovação da Teoria da Relatividade Geral. O professor Daniel explica que o filme auxilia na compreensão de conceitos da Física Moderna, como a curvatura do espaço-tempo e os efeitos da gravidade sobre a luz, além de contextualizar a evolução dos modelos científicos ao longo da história. Onde assistir: HBO Max e Prime Video.  por Reprodução
O Homem que Viu o Infinito (2015). Baseado na história do matemático indiano Srinivasa Ramanujan, o filme retrata sua jornada acadêmica e suas contribuições para a matemática moderna. Para Daniel, a obra ajuda os estudantes a compreender a disciplina para além das fórmulas, ao explorar conceitos como raciocínio lógico, padrões numéricos e análise combinatória. A produção também estimula reflexões sobre xenofobia e diversidade no ambiente científico. Onde assistir: Prime Video.  por Reprodução
Perdido em Marte (2015). A sobrevivência de um astronauta isolado em Marte depende diretamente da aplicação de conceitos científicos. O filme aborda reações químicas, produção de água, combustão, gases e estequiometria de forma prática e contextualizada. Para o professor Magno, a produção demonstra como a ciência pode ser utilizada para solucionar problemas reais, abordagem bastante comum nas questões do Enem. Onde assistir: Disney+. por Reprodução
Horizonte Profundo: Desastre no Golfo (2016). O filme retrata o acidente real em uma plataforma de petróleo no Golfo do México. A narrativa permite discutir combustíveis fósseis, química orgânica, combustão e impactos ambientais. Segundo Magno, a obra é especialmente relevante para compreender a relação entre ciência, indústria e sustentabilidade, temas frequentemente explorados em vestibulares e no Enem. Onde assistir: Prime Video. por Reprodução
O Menino que Descobriu o Vento (2019). Baseado em uma história real, o filme narra a trajetória de um jovem do Malawi que utiliza conhecimentos de Física para construir um moinho de vento capaz de ajudar sua comunidade a enfrentar uma grave seca. Para Daniel, a produção é uma excelente oportunidade para visualizar conceitos relacionados à transformação de energia e sustentabilidade. A obra também amplia o repertório sobre crise climática, escassez hídrica e o papel da educação na transformação social. Onde assistir: Netflix. por Reprodução
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Filme Matrix (1999). A obra se tornou referência na ficção científica e também em debates filosóficos e tecnológicos. O filme permite discutir realidade virtual, inteligência artificial e percepção da realidade, temas cada vez mais presentes nas discussões contemporâneas. Para Moises, a produção também pode ser relacionada a conteúdos de Filosofia, ampliando as possibilidades de repertório para a redação do Enem. Onde assistir: HBO Max, Prime Video e Netflix. por Divulgação

Durante o encontro presencial, professores do Bernoulli conduzirão aulas de revisão das quatro áreas do conhecimento cobradas no Enem: Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática. A programação também dará atenção especial à Redação, com orientações sobre estrutura textual, argumentação e critérios de correção, além de uma análise de possíveis temas para a prova.

A proposta é retomar conteúdos importantes, esclarecer dúvidas e apresentar estratégias para que os candidatos enfrentem o exame com mais segurança e confiança.

“O Aquecimento Enem é um momento de consolidar o conhecimento adquirido ao longo do ano e fortalecer a confiança dos estudantes. Mais do que revisar conteúdos, queremos ajudá-los a chegar às provas com tranquilidade, segurança e a certeza de que estão preparados para esse desafio. As histórias de aprovação também mostram que, por trás de cada conquista, existe uma trajetória de dedicação e persistência ", diz a diretora do Pré-Vestibular Bernoulli, Margrit Gusmão.

Segundo o Bernoulli, com a transmissão online, a ideia é ampliar o alcance do projeto e permitir que estudantes de outras localidades também acompanhem as revisões.

Serviço

O quê: Aquecimento Enem 2026 – Histórias de Aprovação

Evento presencial: 3 de novembro (terça-feira), das 13h às 19h

Local: Casa Salvatore – Rua dos Rodoviários, 888, Cabula, Salvador.

Transmissão online: 5 de novembro (quinta-feira), gratuita e aberta ao público.

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