SAÚDE

Enem 2026: saiba qual livro de um professor da UFBA foi usado na prova

Obra de Jairnilson Paim integrou os textos de apoio no último domingo (8)

Thais Borges

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 11:40

Jairnilson Paim, professor emérito do ISC/Ufba Crédito: Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO

O livro “O que é o SUS”, escrito pelo professor emérito do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC/Ufba), Jairnilson Silva Paim, foi incluído entre os textos motivadores da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. A prova realizada no último domingo (8) propôs aos candidatos uma reflexão sobre o tema “A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal”.

O trecho selecionado apresenta uma das principais ideias defendidas pelo pesquisador: a saúde é um direito de todos e está diretamente associada ao exercício da cidadania. O texto destaca que o acesso ao SUS não pode estar condicionado à capacidade financeira, à contribuição previdenciária, à situação de pobreza ou a iniciativas de caridade. Em vez disso, deve ser garantido com base nos princípios da igualdade, da equidade e da solidariedade social.

A inclusão do livro na prova amplia o alcance de uma discussão que marca a trajetória acadêmica e intelectual de Paim: a compreensão da saúde como direito social e o reconhecimento do SUS como uma conquista democrática da sociedade brasileira.

Trajetória

Com mais de 50 anos de atuação acadêmica, Jairnilson Paim é um dos principais nomes brasileiros na área de Saúde Coletiva e nos estudos sobre políticas públicas de saúde. Médico formado pela UFBA em 1972, desenvolveu sua carreira na instituição, onde atuou como professor da Faculdade de Medicina e, posteriormente, como professor titular do ISC/UFBA. Também participou da fundação do Instituto, contribuindo para o fortalecimento da pesquisa, do ensino e da produção de conhecimento em Saúde Coletiva na Bahia e no país.

Sua atuação acadêmica está diretamente relacionada ao Movimento da Reforma Sanitária Brasileira, processo político e social que reuniu profissionais de saúde, pesquisadores, movimentos sociais e diferentes setores da sociedade em defesa da democratização do acesso à saúde. A mobilização foi decisiva para a construção das bases do SUS, posteriormente reconhecido pela Constituição Federal de 1988 como direito de todos e dever do Estado.

Ao longo de sua trajetória, Paim concentrou seus estudos na análise das políticas públicas de saúde, no planejamento do setor, na Reforma Sanitária Brasileira e na organização do sistema público. Sua produção acadêmica reúne livros e artigos científicos que ajudam a compreender os fundamentos históricos, políticos e sociais do SUS, além dos desafios para sua consolidação.

Em 2021, recebeu o título de Professor Emérito da Ufba, em reconhecimento à contribuição prestada à Universidade e ao campo da Saúde Coletiva. É autor de 14 livros e possui uma extensa produção científica, com trabalhos publicados em periódicos nacionais e internacionais.

Em 2020, o CORREIO contou a história profissional e acadêmica de Paim na série Cérebros da Ufba, que apresentava o trabalho dos pesquisadores com produtividade 1A do CNPq na instituição.

“O que é o SUS”

Lançado originalmente em 2009 pela Editora Fiocruz, o livro “O que é o SUS” apresenta, em linguagem acessível, os princípios, a estrutura, a história e os desafios do sistema público de saúde brasileiro. A publicação também aproxima o conhecimento acadêmico da sociedade ao explicar a importância do SUS como conquista coletiva e instrumento essencial para a garantia de direitos.

Em 2015, a obra ganhou uma versão em formato de e-book interativo, disponibilizada em acesso aberto. A escolha de um trecho do livro como texto motivador da redação do Enem evidencia a relevância desse conhecimento para a formação cidadã e para o entendimento de questões fundamentais da realidade brasileira.