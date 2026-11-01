REVISÃO

Enem 2026: Salvador terá aulões gratuitos em cinema na reta final antes das provas

Projeto da Unijorge oferece revisão de conteúdos de todas as áreas do exame nos dias 7 e 14 de novembro, no Cinemark do Salvador Shopping

Thais Borges

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 15:44

Cine Aulão do Enem, promovido pela Unijorge, no Salvador Shopping Crédito: Divulgação

A Unijorge promove, em dois fins de semana deste mês, mais uma edição do Missão Enem, projeto voltado à preparação de estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Em sua 9ª edição, a iniciativa está com inscrições gratuitas abertas para o Cine Aulão 2026, que acontecerá nos dias 7 e 14, no Cinemark do Salvador Shopping, das 7h30 às 12h30.

Os encontros serão realizados nas vésperas das provas e são destinados a alunos do 3º ano do ensino médio de escolas públicas e particulares, além de estudantes de cursinhos preparatórios. A programação terá aulas de revisão dos conteúdos de Linguagens, Ciências Humanas, Redação, Matemática e Ciências da Natureza, ministradas por professores de cursinhos de Salvador.

Filmes para entender ciência e reforçar os estudos para o Enem 1 de 8

Com uma proposta descontraída, o evento pretende ajudar os participantes a relembrar os assuntos mais cobrados no exame, além de oferecer orientações para administrar melhor o tempo e aprimorar o desempenho nas provas. Também estão previstos sorteios de brindes e atividades para aliviar a tensão dos estudantes antes do Enem.

No primeiro encontro, neste sábado (7), as revisões serão voltadas às áreas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação. Em Linguagens, as aulas serão conduzidas por Laíla Sampaio e Marcelo Melo; em Redação, por Paulo Reis. A programação de História contará com João Gualberto e Nazaré, enquanto Ricardo Behrens e Gilton serão responsáveis por Geografia. Isaac Lago ministrará a aula de Filosofia.

Já no dia 14, o foco será nas áreas de Ciências da Natureza e Exatas. As aulas de Biologia serão ministradas por Márcio Félix e Ricardinho; as de Química, por Rodriguinho e Marcus Eloi; e as de Física, por Thalissão e Abud. Em Matemática, os professores serão Léo Santana e Rodrigo Schiefler.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela página do evento, por meio do formulário on-line. As vagas são limitadas.

Missão Enem Unijorge – Cine Aulão 2026

Datas: 7 e 14 de novembro de 2026

Horário: 7h30 às 12h30