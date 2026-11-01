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Enem 2026: Salvador terá aulões gratuitos em cinema na reta final antes das provas

Projeto da Unijorge oferece revisão de conteúdos de todas as áreas do exame nos dias 7 e 14 de novembro, no Cinemark do Salvador Shopping

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 15:44

Cine Aulão do Enem, promovido pela Unijorge, no Salvador Shopping
Cine Aulão do Enem, promovido pela Unijorge, no Salvador Shopping Crédito: Divulgação

A Unijorge promove, em dois fins de semana deste mês, mais uma edição do Missão Enem, projeto voltado à preparação de estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Em sua 9ª edição, a iniciativa está com inscrições gratuitas abertas para o Cine Aulão 2026, que acontecerá nos dias 7 e 14, no Cinemark do Salvador Shopping, das 7h30 às 12h30.

Os encontros serão realizados nas vésperas das provas e são destinados a alunos do 3º ano do ensino médio de escolas públicas e particulares, além de estudantes de cursinhos preparatórios. A programação terá aulas de revisão dos conteúdos de Linguagens, Ciências Humanas, Redação, Matemática e Ciências da Natureza, ministradas por professores de cursinhos de Salvador. 

Filmes para entender ciência e reforçar os estudos para o Enem

Filme Matrix (1999). A obra se tornou referência na ficção científica e também em debates filosóficos e tecnológicos. O filme permite discutir realidade virtual, inteligência artificial e percepção da realidade, temas cada vez mais presentes nas discussões contemporâneas. Para Moises, a produção também pode ser relacionada a conteúdos de Filosofia, ampliando as possibilidades de repertório para a redação do Enem. Onde assistir: HBO Max, Prime Video e Netflix. por Divulgação
Interestelar (2014). Considerado uma das obras mais completas quando o assunto é Física moderna, o filme aborda conceitos como relatividade, dilatação do tempo, buracos de minhoca e exploração espacial. Para Moises, a produção contribui para que os estudantes compreendam temas que aparecem com frequência em vestibulares, especialmente os relacionados à teoria da relatividade e às discussões sobre o universo. Onde assistir: HBO Max e Prime Video. por divulgação
Radioactive (2019). Inspirado na trajetória da cientista francesa Marie Curie, o filme apresenta o processo de construção do conhecimento científico e destaca descobertas fundamentais para a Física e a Química. Magno ressalta que a obra contribui para a compreensão da radioatividade, da estrutura atômica e do impacto das pesquisas científicas na sociedade, além de evidenciar o protagonismo feminino na ciência. Onde assistir: Prime Video. por
Einstein e Eddington (2008). Retrata a parceria entre Albert Einstein e o astrofísico Arthur Eddington durante o desenvolvimento e a comprovação da Teoria da Relatividade Geral. O professor Daniel explica que o filme auxilia na compreensão de conceitos da Física Moderna, como a curvatura do espaço-tempo e os efeitos da gravidade sobre a luz, além de contextualizar a evolução dos modelos científicos ao longo da história. Onde assistir: HBO Max e Prime Video.  por Reprodução
O Homem que Viu o Infinito (2015). Baseado na história do matemático indiano Srinivasa Ramanujan, o filme retrata sua jornada acadêmica e suas contribuições para a matemática moderna. Para Daniel, a obra ajuda os estudantes a compreender a disciplina para além das fórmulas, ao explorar conceitos como raciocínio lógico, padrões numéricos e análise combinatória. A produção também estimula reflexões sobre xenofobia e diversidade no ambiente científico. Onde assistir: Prime Video.  por Reprodução
Perdido em Marte (2015). A sobrevivência de um astronauta isolado em Marte depende diretamente da aplicação de conceitos científicos. O filme aborda reações químicas, produção de água, combustão, gases e estequiometria de forma prática e contextualizada. Para o professor Magno, a produção demonstra como a ciência pode ser utilizada para solucionar problemas reais, abordagem bastante comum nas questões do Enem. Onde assistir: Disney+. por Reprodução
Horizonte Profundo: Desastre no Golfo (2016). O filme retrata o acidente real em uma plataforma de petróleo no Golfo do México. A narrativa permite discutir combustíveis fósseis, química orgânica, combustão e impactos ambientais. Segundo Magno, a obra é especialmente relevante para compreender a relação entre ciência, indústria e sustentabilidade, temas frequentemente explorados em vestibulares e no Enem. Onde assistir: Prime Video. por Reprodução
O Menino que Descobriu o Vento (2019). Baseado em uma história real, o filme narra a trajetória de um jovem do Malawi que utiliza conhecimentos de Física para construir um moinho de vento capaz de ajudar sua comunidade a enfrentar uma grave seca. Para Daniel, a produção é uma excelente oportunidade para visualizar conceitos relacionados à transformação de energia e sustentabilidade. A obra também amplia o repertório sobre crise climática, escassez hídrica e o papel da educação na transformação social. Onde assistir: Netflix. por Reprodução
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Filme Matrix (1999). A obra se tornou referência na ficção científica e também em debates filosóficos e tecnológicos. O filme permite discutir realidade virtual, inteligência artificial e percepção da realidade, temas cada vez mais presentes nas discussões contemporâneas. Para Moises, a produção também pode ser relacionada a conteúdos de Filosofia, ampliando as possibilidades de repertório para a redação do Enem. Onde assistir: HBO Max, Prime Video e Netflix. por Divulgação

Com uma proposta descontraída, o evento pretende ajudar os participantes a relembrar os assuntos mais cobrados no exame, além de oferecer orientações para administrar melhor o tempo e aprimorar o desempenho nas provas. Também estão previstos sorteios de brindes e atividades para aliviar a tensão dos estudantes antes do Enem.

No primeiro encontro, neste sábado (7), as revisões serão voltadas às áreas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação. Em Linguagens, as aulas serão conduzidas por Laíla Sampaio e Marcelo Melo; em Redação, por Paulo Reis. A programação de História contará com João Gualberto e Nazaré, enquanto Ricardo Behrens e Gilton serão responsáveis por Geografia. Isaac Lago ministrará a aula de Filosofia.

Já no dia 14, o foco será nas áreas de Ciências da Natureza e Exatas. As aulas de Biologia serão ministradas por Márcio Félix e Ricardinho; as de Química, por Rodriguinho e Marcus Eloi; e as de Física, por Thalissão e Abud. Em Matemática, os professores serão Léo Santana e Rodrigo Schiefler.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela página do evento, por meio do formulário on-line. As vagas são limitadas.

Missão Enem Unijorge – Cine Aulão 2026

Datas: 7 e 14 de novembro de 2026

Horário: 7h30 às 12h30

Local: Cinemark do Salvador Shopping

Inscrições: https://forms.cloud.microsoft/r/GhMLdLdT7L

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