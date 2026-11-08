ANÁLISE

Enem 2026: SUS vai além de consultas e hospitais; entenda o que tema da redação exigiu

Proposta abordou a valorização do sistema público como direito universal e abriu espaço para discutir serviços pouco conhecidos pela população, da fiscalização sanitária aos transplantes de órgãos

Mariana Rios

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 14:43

Tema da redação do Enem é 'Valorização do SUS como direito universal' Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, sobre a valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal, exigiu dos candidatos mais do que o reconhecimento da importância do sistema público de saúde. A proposta também demandava a identificação de um problema relacionado ao assunto para construir a argumentação e apresentar uma proposta de intervenção.

A avaliação é da professora de Redação do Colégio Bernoulli, Sidinéia Azevedo. Segundo ela, um dos pontos que mereciam atenção era a ausência de um comando que apresentasse diretamente um problema a ser discutido, como ocorreu em edições anteriores, com expressões como desafios ou perspectivas.

Como o modelo de redação do Enem exige uma proposta de intervenção, cabia ao estudante identificar e problematizar uma questão relacionada à valorização do SUS.

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A professora destaca que a discussão deveria considerar tanto as contribuições do sistema quanto os aspectos que dificultam seu reconhecimento pela sociedade. O Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que oferece um sistema público de saúde universal e gratuito, característica que evidencia a dimensão do serviço.

Outro ponto importante é a abrangência da atuação do SUS, que não se limita a consultas e atendimentos médicos. Nos transplantes de órgãos, por exemplo, o sistema participa de todas as etapas: consultas, exames e procedimentos pré-operatórios, cirurgia, acompanhamento após o procedimento e fornecimento de medicamentos imunossupressores durante toda a vida do paciente.

A atuação também está presente em atividades menos percebidas pela população, como a vigilância da qualidade da água, a fiscalização sanitária e a regulamentação de medicamentos, atribuições que envolvem órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Desconhecimento sobre o SUS poderia ser um caminho

Na avaliação de Sidinéia Azevedo, um dos caminhos possíveis para desenvolver a redação seria discutir o desconhecimento da população sobre a dimensão dos serviços oferecidos pelo sistema público de saúde.

Isso porque parte dos brasileiros ainda associa o SUS apenas ao atendimento médico, sem reconhecer sua presença em diferentes áreas da saúde pública e em serviços que fazem parte da rotina da população.