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Enem 2026: SUS vai além de consultas e hospitais; entenda o que tema da redação exigiu

Proposta abordou a valorização do sistema público como direito universal e abriu espaço para discutir serviços pouco conhecidos pela população, da fiscalização sanitária aos transplantes de órgãos

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 14:43

Tema da redação do Enem é 'Valorização do SUS como direito universal'
Tema da redação do Enem é 'Valorização do SUS como direito universal' Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, sobre a valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal, exigiu dos candidatos mais do que o reconhecimento da importância do sistema público de saúde. A proposta também demandava a identificação de um problema relacionado ao assunto para construir a argumentação e apresentar uma proposta de intervenção.

A avaliação é da professora de Redação do Colégio Bernoulli, Sidinéia Azevedo. Segundo ela, um dos pontos que mereciam atenção era a ausência de um comando que apresentasse diretamente um problema a ser discutido, como ocorreu em edições anteriores, com expressões como desafios ou perspectivas.

Como o modelo de redação do Enem exige uma proposta de intervenção, cabia ao estudante identificar e problematizar uma questão relacionada à valorização do SUS.

Como se preparar para a redação do Enem

Preparação estratégica, domínio técnico e bagagem são essenciais para produzir uma boa redação (Imagem: Mr. Ashi. Sae Yang | Shutterstock) por Imagem: Mr. Ashi. Sae Yang | Shutterstock
Aprofundar-se sobre os principais acontecimentos do ano é essencial para se sair bem na redação do Enem (Imagem: Jacob Lund | Shutterstock) por Imagem: Jacob Lund | Shutterstock
Para apresentar uma boa redação no Enem, é preciso seguir a estrutura solicitada na prova (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock) por Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock
A leitura de livros variados amplia o repertório, e a abstração define quais serão realmente úteis na redação do Enem (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Preparação estratégica, domínio técnico e bagagem são essenciais para produzir uma boa redação (Imagem: BearFotos | Shutterstock) por Imagem: BearFotos | Shutterstock
O ideal é treinar a escrita da redação e analisar os erros cometidos (Imagem: Halfpoint | Shutterstock) por Imagem: Halfpoint | Shutterstock
A redação é uma das etapas mais importantes da prova do Enem (Imagem: BongkarnGraphic | Shutterstock) por Imagem: BongkarnGraphic | Shutterstock
Estar alinhado com as competências da redação exigidas pelo exame ajuda a garantir uma boa nota (Imagem: GaudiLab | Shutterstock) por Imagem: GaudiLab | Shutterstock
A redação do Enem avalia simultaneamente a capacidade de argumentação, pensamento crítico e escrita (Imagem: wavebreakmedia | Shutterstock) por Imagem: wavebreakmedia | Shutterstock
Treinar a redação ajuda a ganhar mais segurança (Imagem: LightField Studios | Shutterstock) por Imagem: LightField Studios | Shutterstock
Preparação estratégica, domínio técnico e bagagem são essenciais para produzir uma boa redação (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock) por Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock
Na hora de escrever uma redação, é preciso se atentar à conexão das ideias entre os parágrafos (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock) por Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock
O repertório sociocultural é essencial para a construção da argumentação na redação do Enem (Imagem: Cast Of Thousand | Shutterstock) por Imagem: Cast Of Thousand | Shutterstock
É importante estar atento a alguns aspectos da redação do Enem para escrever um bom texto (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock) por Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock
Praticar a escrita e incluir referências na redação é uma das estratégias para enriquecer o texto no Enem (Imagem: LightField Studios | Shutterstock) por Imagem: LightField Studios | Shutterstock
Uma boa argumentação é essencial na redação do Enem (Imagem: BearFotos | Shutterstock) por Imagem: BearFotos | Shutterstock
Preparação estratégica, domínio técnico e bagagem são essenciais para produzir uma boa redação (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock) por Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock
O preparo para a redação do Enem ajuda a garantir uma boa nota (Imagem: west_photo | Shutterstock) por Imagem: west_photo | Shutterstock
Preparação estratégica, domínio técnico e bagagem são essenciais para produzir uma boa redação (Imagem: Inside Creative House | Shutterstock) por Imagem: Inside Creative House | Shutterstock
Estruturar a redação de forma clara e objetiva garante uma comunicação mais eficaz (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
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Preparação estratégica, domínio técnico e bagagem são essenciais para produzir uma boa redação (Imagem: Mr. Ashi. Sae Yang | Shutterstock) por Imagem: Mr. Ashi. Sae Yang | Shutterstock

A professora destaca que a discussão deveria considerar tanto as contribuições do sistema quanto os aspectos que dificultam seu reconhecimento pela sociedade. O Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que oferece um sistema público de saúde universal e gratuito, característica que evidencia a dimensão do serviço.

Outro ponto importante é a abrangência da atuação do SUS, que não se limita a consultas e atendimentos médicos. Nos transplantes de órgãos, por exemplo, o sistema participa de todas as etapas: consultas, exames e procedimentos pré-operatórios, cirurgia, acompanhamento após o procedimento e fornecimento de medicamentos imunossupressores durante toda a vida do paciente.

A atuação também está presente em atividades menos percebidas pela população, como a vigilância da qualidade da água, a fiscalização sanitária e a regulamentação de medicamentos, atribuições que envolvem órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Desconhecimento sobre o SUS poderia ser um caminho

Na avaliação de Sidinéia Azevedo, um dos caminhos possíveis para desenvolver a redação seria discutir o desconhecimento da população sobre a dimensão dos serviços oferecidos pelo sistema público de saúde.

Isso porque parte dos brasileiros ainda associa o SUS apenas ao atendimento médico, sem reconhecer sua presença em diferentes áreas da saúde pública e em serviços que fazem parte da rotina da população.

A professora considera que o candidato deveria demonstrar a relevância do SUS como garantia de acesso universal à saúde, reconhecer suas contribuições e, ao mesmo tempo, apontar os obstáculos à sua valorização. A partir dessa discussão, seria possível construir uma proposta de intervenção coerente com o problema apresentado.

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Enem Professora Redação

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