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Enem 2026: tema da redação aborda valorização do SUS como direito universal

Mais de 5 milhões de candidatos estão inscritos no exame, aplicado neste domingo (8) e no próximo (15); primeiro dia também tem provas de Linguagens e Ciências Humanas

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 14:16

Uma aposta para a redação do Enem 2025 é Desinformação e fake news, especialmente em tempos de redes sociais e polarização
Em 2025, tema da redação foi 'Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira' Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 é 'A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal'. O assunto foi divulgado neste domingo (8), data de aplicação do primeiro dia de provas.

Mais de 5 milhões de candidatos tiveram a inscrição confirmada para esta edição do exame, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela organização do Enem.

Como se preparar para a redação do Enem

Preparação estratégica, domínio técnico e bagagem são essenciais para produzir uma boa redação (Imagem: Mr. Ashi. Sae Yang | Shutterstock) por Imagem: Mr. Ashi. Sae Yang | Shutterstock
Aprofundar-se sobre os principais acontecimentos do ano é essencial para se sair bem na redação do Enem (Imagem: Jacob Lund | Shutterstock) por Imagem: Jacob Lund | Shutterstock
Para apresentar uma boa redação no Enem, é preciso seguir a estrutura solicitada na prova (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock) por Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock
A leitura de livros variados amplia o repertório, e a abstração define quais serão realmente úteis na redação do Enem (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Preparação estratégica, domínio técnico e bagagem são essenciais para produzir uma boa redação (Imagem: BearFotos | Shutterstock) por Imagem: BearFotos | Shutterstock
O ideal é treinar a escrita da redação e analisar os erros cometidos (Imagem: Halfpoint | Shutterstock) por Imagem: Halfpoint | Shutterstock
A redação é uma das etapas mais importantes da prova do Enem (Imagem: BongkarnGraphic | Shutterstock) por Imagem: BongkarnGraphic | Shutterstock
Estar alinhado com as competências da redação exigidas pelo exame ajuda a garantir uma boa nota (Imagem: GaudiLab | Shutterstock) por Imagem: GaudiLab | Shutterstock
A redação do Enem avalia simultaneamente a capacidade de argumentação, pensamento crítico e escrita (Imagem: wavebreakmedia | Shutterstock) por Imagem: wavebreakmedia | Shutterstock
Treinar a redação ajuda a ganhar mais segurança (Imagem: LightField Studios | Shutterstock) por Imagem: LightField Studios | Shutterstock
Preparação estratégica, domínio técnico e bagagem são essenciais para produzir uma boa redação (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock) por Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock
Na hora de escrever uma redação, é preciso se atentar à conexão das ideias entre os parágrafos (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock) por Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock
O repertório sociocultural é essencial para a construção da argumentação na redação do Enem (Imagem: Cast Of Thousand | Shutterstock) por Imagem: Cast Of Thousand | Shutterstock
É importante estar atento a alguns aspectos da redação do Enem para escrever um bom texto (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock) por Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock
Praticar a escrita e incluir referências na redação é uma das estratégias para enriquecer o texto no Enem (Imagem: LightField Studios | Shutterstock) por Imagem: LightField Studios | Shutterstock
Uma boa argumentação é essencial na redação do Enem (Imagem: BearFotos | Shutterstock) por Imagem: BearFotos | Shutterstock
Preparação estratégica, domínio técnico e bagagem são essenciais para produzir uma boa redação (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock) por Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock
O preparo para a redação do Enem ajuda a garantir uma boa nota (Imagem: west_photo | Shutterstock) por Imagem: west_photo | Shutterstock
Preparação estratégica, domínio técnico e bagagem são essenciais para produzir uma boa redação (Imagem: Inside Creative House | Shutterstock) por Imagem: Inside Creative House | Shutterstock
Estruturar a redação de forma clara e objetiva garante uma comunicação mais eficaz (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
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Preparação estratégica, domínio técnico e bagagem são essenciais para produzir uma boa redação (Imagem: Mr. Ashi. Sae Yang | Shutterstock) por Imagem: Mr. Ashi. Sae Yang | Shutterstock

A avaliação é aplicada em dois domingos consecutivos. Neste dia 8, além da redação, os participantes respondem a 45 questões de Linguagens e outras 45 de Ciências Humanas. No próximo domingo (15), serão realizadas as provas de Matemática e Ciências da Natureza.

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. As notas podem ser utilizadas para disputar vagas em universidades públicas e privadas de todo o país.

Temas da redação do Enem nos últimos anos

2025:  Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira

2024: Desafios para a valorização da herança africana no Brasil

2023: Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil

2022:  Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil

2021: Invisibilidade e Registro Civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil

2020: O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira (prova impressa) e O desafio de diminuir a desigualdade entre regiões no Brasil (prova digital)

2019: Democratização do acesso ao cinema no Brasil

2018: Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet

2017: Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil

2016: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil

2015: A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira

2014: Publicidade infantil em questão no Brasil

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