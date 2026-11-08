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Enem 2026: tema da redação aborda valorização do SUS como direito universal

Mais de 5 milhões de candidatos estão inscritos no exame, aplicado neste domingo (8) e no próximo (15); primeiro dia também tem provas de Linguagens e Ciências Humanas

Mariana Rios

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 14:16

Em 2025, tema da redação foi 'Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira' Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 é 'A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal'. O assunto foi divulgado neste domingo (8), data de aplicação do primeiro dia de provas.

Mais de 5 milhões de candidatos tiveram a inscrição confirmada para esta edição do exame, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela organização do Enem.

Como se preparar para a redação do Enem 1 de 20

A avaliação é aplicada em dois domingos consecutivos. Neste dia 8, além da redação, os participantes respondem a 45 questões de Linguagens e outras 45 de Ciências Humanas. No próximo domingo (15), serão realizadas as provas de Matemática e Ciências da Natureza.

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. As notas podem ser utilizadas para disputar vagas em universidades públicas e privadas de todo o país.

Temas da redação do Enem nos últimos anos

2025: Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira

2024: Desafios para a valorização da herança africana no Brasil

2023: Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil

2022: Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil

2021: Invisibilidade e Registro Civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil

2020: O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira (prova impressa) e O desafio de diminuir a desigualdade entre regiões no Brasil (prova digital)

2019: Democratização do acesso ao cinema no Brasil

2018: Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet

2017: Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil

2016: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil

2015: A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira