PARA TESTAR

Enem 2026: veja como fazer simulado gratuito com 180 questões e estimativa de nota

Plataforma oferece provas divididas em dois dias, correção de erros e estimativa de desempenho pela TRI; acesso é liberado após cadastro

Mariana Rios

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 16:45

Falta uma semana para o Enem 2026: veja horários e o que levar Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Estudantes que vão fazer o Enem 2026 têm mais uma opção para testar os conhecimentos antes das provas: um simulado gratuito, com 180 questões e duração semelhante à do exame oficial. A ferramenta foi lançada pela AMentoria, plataforma de preparação para vestibulares, e permite estimar o desempenho nas quatro áreas cobradas pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), utilizando a Teoria de Resposta ao Item (TRI).

A primeira prova do Enem 2026 será aplicada neste domingo (8).



O simulado é dividido em duas etapas, que podem ser realizadas em dias diferentes. Na primeira, o estudante responde a 90 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Todas foram retiradas de edições recentes do Enem.

A segunda etapa reúne outras 90 questões, desta vez de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Nesse caso, as perguntas são inéditas e foram elaboradas pela equipe pedagógica da plataforma.

O tempo disponível reproduz a duração das provas oficiais: cinco horas e meia no primeiro dia, período em que o estudante também pode reservar tempo para treinar a redação, e cinco horas no segundo.

Após concluir cada etapa, o participante tem acesso à correção e à revisão dos erros. O recurso ajuda a identificar os conteúdos em que apresenta maior dificuldade e a direcionar os estudos na reta final de preparação.

A plataforma também utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI) para estimar a nota do participante em cada uma das quatro áreas. O método considera, entre outros fatores, o nível de dificuldade das questões e a coerência do conjunto de respostas. A pontuação funciona como uma estimativa de desempenho, não como uma nota oficial do Inep.

O acesso é gratuito, mediante preenchimento de cadastro. As provas podem ser feitas pelo computador ou celular, e o estudante tem liberdade para realizar as duas etapas em momentos diferentes.

Como acessar o simulado gratuito do Enem 2026

A ferramenta está disponível no site da AMentoria.

Criada em Natal (RN), a AMentoria é uma plataforma de preparação para vestibulares que oferece acompanhamento individualizado para organização dos estudos e da rotina. A metodologia combina mentorias individuais, acompanhamento periódico, simulados, correção de exercícios e planejamento.

A empresa informa ter mais de 3,3 mil alunos e uma rede de 130 mentores, formada prioritariamente por estudantes e profissionais graduados em Medicina, capacitados de acordo com a metodologia da plataforma.

Prepare-se

Para ajudar os mais de 5 milhões de inscritos a evitar imprevistos, o Ministério da Educação (MEC) preparou uma lista de recomendações para os últimos dias antes do exame, com orientações sobre documentos, materiais permitidos, transporte, alimentação e revisão dos conteúdos.

A primeira prova do Enem 2026 será aplicada neste domingo (8).

Segundo o ministério, a semana que antecede a prova deve ser dedicada à consolidação do que foi estudado e à resolução de dificuldades pontuais. A recomendação é evitar mudanças bruscas na rotina e organizar com antecedência tudo o que será necessário no dia do exame.

O que conferir antes do Enem 2026

O primeiro passo é acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na Página do Participante. O documento reúne número de inscrição, data, horário e local de prova, opção de língua estrangeira e informações sobre atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, quando solicitados.

A orientação é salvar as informações e, se possível, imprimir uma cópia. Não deixe para conferir o endereço do local de prova na véspera.

O Cartão de Confirmação, porém, não substitui o documento oficial de identificação com foto, obrigatório para entrar no local de aplicação.

Quem utilizar a versão digital do documento deve abrir o aplicativo oficial ou o Gov.br, atualizar o programa, fazer login e testar o acesso antes do exame. Fotografias, capturas de tela, cópias autenticadas, carteiras de estudante, boletins de ocorrência e protocolos não substituem a identificação válida.

O MEC recomenda ainda levar um documento físico aceito, como alternativa caso ocorram problemas com bateria, senha ou conexão à internet.

Horários e transporte: como evitar atrasos

Os portões abrem às 12h e fecham às 13h. Após o fechamento, não será permitida a entrada. O início da prova está previsto para as 13h30.

Antes de sair de casa, confira o endereço e identifique o portão de acesso ao local de aplicação. Também vale calcular o tempo de deslocamento, considerar as condições do trânsito e verificar onde será possível desembarcar.

O MEC recomenda testar o trajeto antecipadamente ou simular o percurso em aplicativos de mapas. Salvar o endereço e a rota também ajuda caso a conexão com a internet falhe.

O que levar para o Enem 2026

A caneta esferográfica de tinta preta, com corpo transparente, é o material permitido para preencher as respostas. A recomendação é separar mais de uma, testar todas e guardá-las junto com o documento de identificação e o Cartão de Confirmação.

Também é possível levar água, lanche e medicamentos de uso necessário. O MEC orienta organizar uma bolsa ou mochila simples, sem objetos que não serão utilizados.

Relógios, lápis, borrachas, anotações e aparelhos eletrônicos não devem permanecer com o candidato durante a aplicação. Os alimentos e medicamentos também podem passar por vistoria da equipe responsável pela prova.

A orientação é escolher alimentos habituais, fáceis de abrir e consumir, sem depender de compras nas proximidades do local de aplicação.

Como organizar a revisão na última semana

Para o MEC, os últimos dias devem ser dedicados aos conteúdos em que o estudante apresenta erros recorrentes, fórmulas já utilizadas, conceitos centrais e repertórios que já domina.

Uma das sugestões é selecionar de três a cinco dificuldades que se repetem e revisar materiais já preparados, como fichas, mapas mentais, fórmulas e flashcards.

O ministério também recomenda resolver blocos curtos de questões, reservando tempo para corrigir as respostas e revisar a estratégia de redação. À medida que o domingo se aproxima, a carga de estudos deve diminuir.

O que fazer na véspera da prova

Na véspera, a orientação é encerrar a revisão mais cedo. Se algum assunto ainda provocar insegurança, o estudante pode recorrer a uma explicação curta e resolver algumas questões representativas, sem tentar aprender todo um conteúdo novo.

Também é importante deixar documentos, canetas, alimentação e medicamentos separados, conferir a rota e definir o horário de saída de casa.

Escolher roupas confortáveis e adequadas ao clima e manter o horário habitual de descanso são outras recomendações do MEC.