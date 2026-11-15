MATEMÁTICA E CIÊNCIAS DA NATUREZA

Enem 2026: veja horários, documentos e o que pode eliminar candidatos no segundo dia de provas

Neste domingo (15), os portões fecham às 13h e candidatos devem ficar atentos às regras do exame

Thais Borges

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 05:00

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) Crédito: Agência Brasil

O segundo dia de aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 será realizado neste domingo (15). Nesta etapa, os participantes responderão a 90 questões objetivas, divididas igualmente entre matemática e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias.

A aplicação seguirá o horário de Brasília. Os portões serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h. As provas terão início às 13h30 e serão encerradas às 18h30. Após o fechamento dos portões, não será permitida a entrada de candidatos.

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O tempo mínimo de permanência na sala de provas é de duas horas, contadas a partir do início do exame. Os participantes que desejarem levar o Caderno de Questões poderão deixar definitivamente a sala apenas nos últimos 30 minutos de aplicação, a partir das 18h. Antes desse horário, será possível sair do local após cumprir o tempo mínimo obrigatório, mas sem levar o caderno.

Os candidatos que tiveram a solicitação de tempo adicional aprovada pelo Inep terão direito a mais 60 minutos para concluir a prova. No caso daqueles que utilizarem o recurso de videoprova em Libras, quando autorizado, o acréscimo será de 120 minutos.

O Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na Página do Participante, contém informações como número de inscrição, endereço do local de prova e eventuais atendimentos especializados solicitados e aprovados. O Inep recomenda que os candidatos levem o documento no dia do exame.

Reaplicação

Os participantes que não conseguirem realizar as provas por problemas logísticos ou por doenças infectocontagiosas previstas no edital poderão solicitar a reaplicação do Enem 2026, desde que apresentem a documentação comprobatória exigida.

Também terão direito à reaplicação os candidatos que moram em municípios atingidos por problemas climáticos ou desastres naturais que prejudiquem a realização do exame. Nesses casos, será necessário formalizar o pedido na Página do Participante, seguindo as orientações do Inep.

O prazo para solicitar a reaplicação vai de 16 a 20 de novembro, exclusivamente pela Página do Participante. Os requerimentos serão avaliados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

As provas de reaplicação estão previstas para os dias 15 e 16 de dezembro. Os candidatos que tiverem os pedidos aprovados precisarão refazer apenas a etapa em que foram impedidos de participar, sem a necessidade de realizar novamente todo o exame.

Documentação

Para fazer o Enem, é obrigatório apresentar um documento de identificação original com foto, emitido por órgão oficial, conforme as especificações do edital.

Entre os documentos aceitos estão a Carteira de Identidade, expedida por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar ou Polícia Federal; documentos de identificação profissional emitidos por ordens ou conselhos de classe reconhecidos por lei; passaporte; Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme a Lei nº 9.503/1997; e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) impressa, emitida após 27 de janeiro de 1997.

Também serão aceitos documentos digitais com foto, como e-Título, Carteira de Identidade Nacional (CIN), CNH ou RG Digital, desde que apresentados nos aplicativos oficiais ou no Gov.br.

Para candidatos estrangeiros, são válidos o passaporte; a identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive refugiados, conforme a Lei nº 9.474/1997; a Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM); o Documento Provisório de Registro Nacional Migratório (DPRNM), previstos na Portaria nº 11.264/2020; e a cédula de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente emitido por Estado Parte ou Associado ao Mercosul.

Os documentos digitais com foto, como CRNM e DPRNM, também poderão ser utilizados, desde que apresentados pelo aplicativo Carteira Digital do Migrante.

Caneta permitida

O preenchimento da prova deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta preta e corpo transparente. Candidatos com atendimento especializado para transtorno do espectro autista poderão utilizar caneta de corpo transparente e tinta colorida exclusivamente para fazer marcações no Caderno de Questões. O Cartão-Resposta, entretanto, deverá ser preenchido obrigatoriamente com tinta preta.

Objetos eletrônicos

O uso de equipamentos eletrônicos não será permitido durante a aplicação. Antes de entrar no local de prova, os participantes deverão desligar esses aparelhos e guardá-los no envelope porta-objetos. O recipiente deverá permanecer lacrado, identificado e embaixo da carteira durante todo o período de permanência na sala.

Óculos escuros e artigos de chapelaria, como bonés, chapéus, viseiras, gorros e similares, também deverão ser guardados no envelope. A mesma regra vale para canetas que não tenham corpo transparente, outros materiais de papelaria e objetos que não sejam permitidos durante o exame.

Os participantes poderão levar lanches, mas os alimentos estarão sujeitos à vistoria pelo chefe de sala.

Preenchimento do Cartão-Resposta

A correção será realizada exclusivamente nos documentos preenchidos com caneta esferográfica de tinta preta e corpo transparente, sem emendas ou rasuras e em conformidade com as orientações do edital. O descumprimento dessas regras poderá comprometer a leitura óptica do Cartão-Resposta.

O tempo estabelecido para a realização das provas e o preenchimento do Cartão-Resposta não será prorrogado em nenhuma circunstância.

O que pode eliminar o participante do Enem?

O candidato poderá ser eliminado do exame caso pratique alguma das condutas proibidas pelo edital. Entre elas estão:

Fornecer informações falsas, descumprir as regras do edital ou causar desordem durante a aplicação;

Comunicar-se com outras pessoas a partir das 13h ou buscar informações sobre o conteúdo da prova;

Utilizar meios fraudulentos, materiais não autorizados ou receber ajuda de terceiros;

Fotografar, filmar, gravar ou divulgar o conteúdo da prova;

Levar ou consumir bebidas alcoólicas, utilizar drogas ilícitas ou produtos derivados do tabaco;

Deixar a sala sem autorização do fiscal, sair definitivamente antes de completar duas horas de prova ou não permanecer no local entre 13h e 13h30, exceto nas situações previstas;

Recusar os procedimentos de identificação, revistas ou vistorias de objetos, materiais e lanches;

Portar armas, materiais proibidos ou aparelhos eletrônicos fora do envelope porta-objetos;

Não manter os equipamentos eletrônicos desligados e guardados no envelope lacrado, inclusive quando emitirem algum tipo de som;

Começar a prova ou fazer anotações antes da autorização;

Registrar informações em locais ou objetos não permitidos ou destacar páginas do Caderno de Questões;

Retirar indevidamente materiais de aplicação ou deixar de entregar o Cartão-Resposta dentro do prazo;

Cometer infração penal no local de realização do exame.

Declaração de comparecimento

Os participantes que precisarem comprovar presença no Enem deverão emitir a Declaração de Comparecimento, disponível na Página do Participante. O documento precisa ser impresso para cada dia de aplicação e apresentado ao chefe de sala no momento da identificação, para que seja assinado.

O Inep não disponibilizará comprovantes de presença após a realização das provas.

Em 2026, além de continuar funcionando como porta de entrada para universidades e instrumento de certificação, o Enem passou a integrar o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Com isso, o exame também se consolida como referência para medir a qualidade do ensino médio em todo o país.