PREPARAÇÃO

Enem 2026: veja tudo o que você precisa saber antes de fazer a prova

Confira horários, documentos obrigatórios, canetas permitidas, regras para celulares, lanches e orientações para os dois dias de exame

Thais Borges

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 13:52

Estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (8)? Saber o que levar, conhecer as regras de aplicação, consultar o endereço correto e planejar o deslocamento também são etapas importantes para evitar imprevistos nos dias de prova.

Para ajudar os participantes, o Inep estabelece uma série de orientações sobre documentos obrigatórios, materiais permitidos, horários, alimentação e procedimentos de segurança. O descumprimento de algumas dessas regras pode impedir a realização do exame ou provocar a eliminação do candidato.

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Confira um guia com as principais informações que os estudantes precisam saber antes de sair de casa.

Como consultar o local de prova do Enem?

O endereço individual de aplicação aparece no Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na Página do Participante.

Além do endereço, o documento reúne informações importantes para os candidatos, como instituição onde a prova será realizada, município, datas, horários, língua estrangeira escolhida e atendimentos especializados aprovados.

A recomendação é consultar o cartão com antecedência para conferir todos os dados e planejar o deslocamento.

É obrigatório levar o Cartão de Confirmação de Inscrição?

Não. O Inep recomenda que os participantes levem o Cartão de Confirmação de Inscrição nos dois dias de prova, preferencialmente impresso.

Embora não seja obrigatório, o documento facilita a consulta ao endereço e às informações da inscrição. Ele, porém, não substitui o documento oficial de identificação com foto, que é indispensável para realizar o exame.

Quais documentos são obrigatórios para fazer o Enem?

Os candidatos precisam apresentar um documento oficial de identificação com foto aceito pelo edital. A ausência de um documento válido pode impedir a participação no exame.

Documentos digitais também são aceitos, desde que apresentados diretamente nos aplicativos oficiais correspondentes, conforme as regras do Inep.

Posso apresentar uma foto do RG no celular?

Não. Fotografias, capturas de tela (prints), arquivos salvos na galeria e cópias de documentos não são aceitos como identificação digital. O participante precisa abrir o documento no aplicativo oficial válido, com foto, conforme as exigências do edital.

Qual caneta levar para o Enem?

A caneta utilizada para preencher o Cartão-Resposta e escrever a redação precisa atender a três características obrigatórias:

Ser esferográfica;

Ter tinta preta;

Ser fabricada em material transparente.

Canetas azuis, coloridas ou com corpo opaco não atendem às exigências do exame.

A recomendação é levar pelo menos duas canetas dentro do padrão estabelecido pelo Inep, para evitar imprevistos durante a aplicação.

Pode usar lápis, lapiseira ou borracha?

Não. Esses materiais não podem permanecer com o participante durante a prova. A mesma restrição vale para réguas, corretivos, livros, manuais, impressos e anotações. Os objetos proibidos devem ficar dentro do envelope porta-objetos, devidamente lacrado e identificado.

Pode levar celular para o Enem?

Sim, mas o aparelho precisa permanecer completamente desligado, com todos os aplicativos, funções e sistemas desativados, incluindo alarmes.

Antes de entrar na sala, o participante deve guardar o celular no envelope porta-objetos fornecido pelo chefe de sala. O recipiente precisa permanecer lacrado e identificado, debaixo da carteira, até a saída definitiva do local de aplicação.

O que acontece se o celular tocar dentro do envelope?

O participante será eliminado do exame caso o aparelho emita qualquer tipo de som, como toque ou alarme, mesmo que esteja guardado dentro do envelope porta-objetos.

Por isso, não basta colocar o celular no modo silencioso: é necessário desligá-lo completamente e desativar os alarmes.

Pode usar relógio durante a prova?

Não. Relógios de qualquer tipo, incluindo modelos analógicos, digitais e inteligentes, são proibidos durante a aplicação.

O mesmo vale para pulseiras inteligentes e outros dispositivos eletrônicos. Todos devem permanecer desligados e guardados no envelope porta-objetos.

Para acompanhar o tempo disponível, os participantes poderão utilizar o marcador instalado em todas as salas de aplicação.

Pode levar garrafa de água e lanche para o Enem?

Sim. Os candidatos podem levar alimentos e água para consumir durante a realização das provas. Os itens, no entanto, poderão passar por vistoria do chefe de sala, procedimento que deve ser permitido pelo participante.

Não há exigência específica de que os alimentos sejam transportados em embalagens transparentes. A mesma orientação vale para as garrafas de água, que podem ter diferentes cores e materiais, desde que não possuam componentes eletrônicos.

A recomendação é escolher alimentos práticos, fáceis de consumir e que não atrapalhem a concentração dos demais candidatos.

Garrafas e copos digitais, por outro lado, estão entre os objetos proibidos.

Pode levar medicamentos para o Enem?

Sim. Os participantes podem levar medicamentos necessários para utilizar durante a aplicação, inclusive aqueles de uso contínuo.

Assim como acontece com alimentos e bebidas, os remédios poderão passar por vistoria do chefe de sala. O candidato deve permitir a inspeção e manter os itens disponíveis caso sejam solicitados.

Bulas, anotações e materiais impressos devem permanecer dentro do envelope porta-objetos.

Que roupas e calçados podem ser usados no Enem?

O edital não estabelece um código de vestimenta ou um padrão específico de roupas e calçados. Assim, os participantes podem escolher peças confortáveis para enfrentar as horas de prova.

Camisetas, calças, bermudas, vestidos, saias, tênis, sandálias e chinelos não aparecem na lista de itens proibidos.

No entanto, alguns acessórios não podem permanecer com os candidatos dentro da sala. Entre eles estão:

Bonés;

Chapéus;

Viseiras;

Gorros;

Óculos escuros;

Relógios de qualquer tipo.

Esses objetos devem ser guardados no envelope porta-objetos antes da entrada na sala.

Qual é o horário de abertura e fechamento dos portões?

Nos dias de aplicação do Enem 2026, os portões dos locais de prova serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h, seguindo o horário de Brasília.

As provas começam às 13h30. Depois do fechamento dos portões, não será permitida a entrada de nenhum participante.

Por isso, é importante chegar com antecedência, considerando o tempo necessário para encontrar o prédio, localizar a sala e passar pelos procedimentos de identificação.

Quanto tempo dura a prova do Enem?

A duração regular varia de acordo com o dia de aplicação.

Primeiro dia: 5 horas e 30 minutos de prova, com encerramento previsto para as 19h.

Segundo dia: 5 horas de prova, com encerramento previsto para as 18h30.

Os participantes que tiveram solicitações de tempo adicional aprovadas e aqueles que receberam autorização para realizar a videoprova em Libras devem observar os horários específicos estabelecidos no edital.

Como evitar atrasos no deslocamento para o Enem?

O planejamento do trajeto é uma das medidas mais importantes para evitar imprevistos nos dias de prova.

A primeira orientação é consultar o Cartão de Confirmação de Inscrição assim que estiver disponível e conferir o endereço completo do local de aplicação.

Também é importante:

Verificar quais opções de transporte estarão disponíveis no domingo;

Consultar a localização do prédio em aplicativos de mapas;

Planejar o trajeto com antecedência;

Considerar possíveis congestionamentos e alterações no trânsito;

Verificar se existe um caminho alternativo;

Reservar tempo extra para a caminhada até o portão e os procedimentos de entrada.

A recomendação é não deixar o deslocamento para a última hora, já que os portões fecham pontualmente às 13h.

O que pode provocar a eliminação do candidato no Enem?

O edital estabelece diferentes situações que podem resultar na eliminação do participante. Entre as principais estão:

Desrespeitar as orientações da equipe de aplicação;

Comunicar-se com outros candidatos a partir das 13h;

Utilizar livros, notas, papéis ou impressos durante a prova;

Utilizar meios fraudulentos;

Utilizar ou tentar utilizar dispositivos eletrônicos durante o exame;

Deixar o celular ou outro aparelho eletrônico emitir sons, mesmo dentro do envelope porta-objetos;

Recusar, sem justificativa, a vistoria de alimentos, artigos religiosos ou materiais próprios;

Recusar a revista eletrônica;

Sair da sala sem acompanhamento de um fiscal a partir das 13h;

Iniciar a prova antes da autorização do chefe de sala;

Levar objetos proibidos para fora do envelope porta-objetos ao iniciar a prova;

Registrar ou divulgar imagens, vídeos ou áudios da aplicação.