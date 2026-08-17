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Enem: como escolher entre mapas mentais, resumos e flashcards para estudar melhor

Especialista explica para que serve cada técnica e como combiná-las para tornar a revisão mais eficiente

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 15:19

Mapa mental
Mapa mental Crédito: Shutterstock

Organizar o tempo de estudo é um dos principais desafios para quem vai prestar o Enem. Com a pressão da reta final, surgem dúvidas sobre como tornar a revisão mais eficiente. Nesse cenário, mapas mentais, resumos e flashcards podem ser aliados para manter o foco e potencializar o aprendizado.

Segundo  a coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade Anhanguera, Danielle Midori Morino, a escolha da melhor técnica depende do perfil de aprendizado de cada estudante. “Não existe uma técnica universal. O ideal é que o aluno identifique se tem mais facilidade em aprender por meio da visão, da escrita ou da repetição, e adapte seu método de estudos de acordo com isso”, explica.

Melhores escolas da Bahia no Enem 2025

Colegio Bernoulli - Salvador - Caminho das Árvores - Nota: 732,04 por Paula Fróes / CORREIO
Colegio Helyos - Feira de Santana - Santa Mônica - Nota: 715,78 por Arisson Marinho/CORREIO
Colegio Acesso - Feira de Santana - Ponto Central - Nota: 715,13 por Reprodução
Colegio Anchieta - Salvador - Pituaçu - Nota: 708,43 por Divulgação
Centro Educacional Villa Lobos - Salvador - Trobogy - Nota: 697,03 por Divulgação
Colegio Oficina - Salvador - Pituba - Nota: 696,47 por Maína Diniz
Centro Educacional Villa Lobos - Camaçari - Catu de Abrantes - Nota: 694,38 por Divulgação
Sartre Escola Seb - Monet - Lauro de Freitas - Buraquinho - Nota: 687,02   por Arquivo pessoal
Sartre Escola Seb - Itaigara - Salvador - Itaigara - Nota: 686,82   por Paula Fróes / CORREIO
Centro Educacional Mundai - Porto Seguro - Nota: 680,95 por Divulgação
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Colegio Bernoulli - Salvador - Caminho das Árvores - Nota: 732,04 por Paula Fróes / CORREIO

Os mapas mentais são indicados para estudantes que precisam visualizar conexões e organizar informações de maneira esquemática. Já os resumos podem ser mais eficientes para quem aprende melhor por meio da escrita. Os flashcards, por sua vez, são úteis para quem busca uma memorização mais rápida, principalmente em conteúdos que envolvem fórmulas, datas ou definições.

A especialista também destaca que combinar diferentes técnicas pode melhorar os resultados. “O estudante pode, por exemplo, criar resumos curtos e transformá-los em flashcards, ou elaborar um mapa mental a partir de conteúdos revisados nos resumos. Isso torna a revisão mais dinâmica e personalizada”, sugere.

Além de escolher a técnica mais adequada, é importante manter a regularidade dos estudos, estabelecer um cronograma realista e reservar momentos para descanso. “O equilíbrio entre disciplina e bem-estar é determinante para chegar mais confiante no dia da prova”, acrescenta a docente.

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