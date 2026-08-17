ENSINO MÉDIO

Enem: como escolher entre mapas mentais, resumos e flashcards para estudar melhor

Especialista explica para que serve cada técnica e como combiná-las para tornar a revisão mais eficiente

Thais Borges

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 15:19

Mapa mental Crédito: Shutterstock

Organizar o tempo de estudo é um dos principais desafios para quem vai prestar o Enem. Com a pressão da reta final, surgem dúvidas sobre como tornar a revisão mais eficiente. Nesse cenário, mapas mentais, resumos e flashcards podem ser aliados para manter o foco e potencializar o aprendizado.

Segundo a coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade Anhanguera, Danielle Midori Morino, a escolha da melhor técnica depende do perfil de aprendizado de cada estudante. “Não existe uma técnica universal. O ideal é que o aluno identifique se tem mais facilidade em aprender por meio da visão, da escrita ou da repetição, e adapte seu método de estudos de acordo com isso”, explica.

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Os mapas mentais são indicados para estudantes que precisam visualizar conexões e organizar informações de maneira esquemática. Já os resumos podem ser mais eficientes para quem aprende melhor por meio da escrita. Os flashcards, por sua vez, são úteis para quem busca uma memorização mais rápida, principalmente em conteúdos que envolvem fórmulas, datas ou definições.

A especialista também destaca que combinar diferentes técnicas pode melhorar os resultados. “O estudante pode, por exemplo, criar resumos curtos e transformá-los em flashcards, ou elaborar um mapa mental a partir de conteúdos revisados nos resumos. Isso torna a revisão mais dinâmica e personalizada”, sugere.