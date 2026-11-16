'QUEM TOMA TANTO LEITE?'

Enem cria 'maior bebedor de leite do Brasil' e questão viraliza nas redes sociais

Enunciado sobre o gasto mensal com a bebida virou motivo de brincadeiras entre os candidatos

Thais Borges

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 16:22

Questão do Enem sobre leite vira meme nas redes sociais Crédito: Reprodução

Uma questão da prova de Matemática do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, realizada no último domingo (15), virou assunto nas redes sociais e rendeu uma série de memes entre os estudantes. O motivo foi a situação apresentada no enunciado: um adolescente que consome diariamente 7,5 decilitros (dL) de leite durante um mês. Nem todo mundo percebeu a unidade de medida e, assim, a quantidade chamou a atenção de usuários de redes sociais como X e Threads, que passaram a brincar com o suposto apetite do personagem fictício.

Na questão, os participantes precisavam calcular quanto o adolescente gastaria mensalmente com a bebida, considerando que o litro de leite custava R$ 1,98. A resposta correta era a alternativa C, de R$ 44,55. Mas, enquanto os candidatos resolviam a operação, a quantidade de leite consumida pelo personagem acabou ganhando vida própria nas redes sociais.

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Publicações no X, antigo Twitter, ironizaram o hábito alimentar do adolescente e fizeram piada com a possibilidade do jovem consumir litros e mais litros de leite todos os dias. Um usuário brincou que gostaria de conhecer o personagem, enquanto outra pessoa imaginou que ele seria o primeiro homem do mundo a beber seis milhões de litros da bebida.

A confusão tem origem na unidade de medida utilizada no enunciado. Em vez de 7,5 litros, o adolescente consumia 7,5 decilitros por dia, o equivalente a 750 mililitros ou 0,75 litro. Ainda assim, a interpretação de que o personagem tomava 7,5 litros diariamente foi suficiente para alimentar a criatividade dos usuários.

Entre as publicações que circularam na plataforma, também apareceram montagens e vídeos de pessoas bebendo leite diretamente da embalagem, além de comentários sobre o esforço necessário para acompanhar o consumo do adolescente. Outros internautas aproveitaram a repercussão para fazer piadas sobre o personagem, que acabou se tornando um dos protagonistas inesperados das conversas sobre a prova.

Qual era a resposta?

Para resolver o problema, era necessário converter os 7,5 decilitros em litros. Como cada decilitro corresponde a 0,1 litro, o consumo diário do adolescente era de 0,75 litro.

Ao longo de 30 dias, a quantidade total consumida chegava a 22,5 litros. Considerando o preço de R$ 1,98 por litro, o gasto mensal era de R$ 44,55.

O cálculo pode ser resumido em três etapas:

Consumo diário: 7,5 dL = 0,75 litro;

Consumo mensal: 0,75 × 30 = 22,5 litros;

Gasto mensal: 22,5 × R$ 1,98 = R$ 44,55.