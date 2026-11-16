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Enem cria 'maior bebedor de leite do Brasil' e questão viraliza nas redes sociais

Enunciado sobre o gasto mensal com a bebida virou motivo de brincadeiras entre os candidatos

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 16:22

Questão do Enem sobre leite vira meme nas redes sociais
Questão do Enem sobre leite vira meme nas redes sociais Crédito: Reprodução

Uma questão da prova de Matemática do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, realizada no último domingo (15), virou assunto nas redes sociais e rendeu uma série de memes entre os estudantes. O motivo foi a situação apresentada no enunciado: um adolescente que consome diariamente 7,5 decilitros (dL) de leite durante um mês. Nem todo mundo percebeu a unidade de medida e, assim, a quantidade chamou a atenção de usuários de redes sociais como X e Threads, que passaram a brincar com o suposto apetite do personagem fictício.

Na questão, os participantes precisavam calcular quanto o adolescente gastaria mensalmente com a bebida, considerando que o litro de leite custava R$ 1,98. A resposta correta era a alternativa C, de R$ 44,55. Mas, enquanto os candidatos resolviam a operação, a quantidade de leite consumida pelo personagem acabou ganhando vida própria nas redes sociais.

Questão do Enem sobre leite vira meme nas redes sociais

Questão do Enem sobre leite vira meme nas redes sociais por Reprodução
Questão do Enem sobre leite vira meme nas redes sociais por Reprodução
Questão do Enem sobre leite vira meme nas redes sociais por Reprodução
Questão do Enem sobre leite vira meme nas redes sociais por Reprodução
Questão do Enem sobre leite vira meme nas redes sociais por Reprodução
Questão do Enem sobre leite vira meme nas redes sociais por Reprodução
Questão do Enem sobre leite vira meme nas redes sociais por Reprodução
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Questão do Enem sobre leite vira meme nas redes sociais por Reprodução
Questão do Enem sobre leite vira meme nas redes sociais por Reprodução
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Questão do Enem sobre leite vira meme nas redes sociais por Reprodução

Publicações no X, antigo Twitter, ironizaram o hábito alimentar do adolescente e fizeram piada com a possibilidade do jovem consumir litros e mais litros de leite todos os dias. Um usuário brincou que gostaria de conhecer o personagem, enquanto outra pessoa imaginou que ele seria o primeiro homem do mundo a beber seis milhões de litros da bebida.

A confusão tem origem na unidade de medida utilizada no enunciado. Em vez de 7,5 litros, o adolescente consumia 7,5 decilitros por dia, o equivalente a 750 mililitros ou 0,75 litro. Ainda assim, a interpretação de que o personagem tomava 7,5 litros diariamente foi suficiente para alimentar a criatividade dos usuários.

Entre as publicações que circularam na plataforma, também apareceram montagens e vídeos de pessoas bebendo leite diretamente da embalagem, além de comentários sobre o esforço necessário para acompanhar o consumo do adolescente. Outros internautas aproveitaram a repercussão para fazer piadas sobre o personagem, que acabou se tornando um dos protagonistas inesperados das conversas sobre a prova.

Qual era a resposta?

Para resolver o problema, era necessário converter os 7,5 decilitros em litros. Como cada decilitro corresponde a 0,1 litro, o consumo diário do adolescente era de 0,75 litro.

Ao longo de 30 dias, a quantidade total consumida chegava a 22,5 litros. Considerando o preço de R$ 1,98 por litro, o gasto mensal era de R$ 44,55.

O cálculo pode ser resumido em três etapas:

  • Consumo diário: 7,5 dL = 0,75 litro;

  • Consumo mensal: 0,75 × 30 = 22,5 litros;

  • Gasto mensal: 22,5 × R$ 1,98 = R$ 44,55.

Assim, a alternativa correta era a letra C.

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