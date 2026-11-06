ATENÇÃO AO EDITAL

Enem: não é qualquer caneta que pode ser usada na prova; veja a regra

Inep determina características específicas para o material utilizado no Cartão-Resposta e na redação

Thais Borges

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 11:49

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) Crédito: Agência Brasil

Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) precisam ficar atentos ao tipo de caneta permitida para realizar as provas neste domingo (8). De acordo com as regras do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os candidatos devem utilizar exclusivamente caneta esferográfica de tinta preta e fabricada em material transparente.

As três características são obrigatórias: a caneta precisa ser esferográfica, ter tinta preta e apresentar corpo transparente. A exigência vale tanto para o preenchimento do Cartão-Resposta quanto para a redação. Por isso, modelos de tinta azul, colorida ou com corpo opaco não são permitidos.

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Para evitar imprevistos durante o exame, a recomendação é que os participantes levem pelo menos duas canetas que atendam às exigências e façam um teste antes do dia da aplicação. Assim, caso uma delas apresente problemas, haverá outra opção disponível.

Pode levar mais de uma caneta para o Enem?

Sim. Os candidatos podem levar duas ou mais canetas, desde que todas atendam às características exigidas pelo edital. A orientação é levar pelo menos uma unidade reserva para evitar problemas caso a caneta principal falhe durante a prova.

Pode usar lápis ou lapiseira para fazer o rascunho da redação?

Não. O uso de lápis, lapiseira e borracha é proibido durante a aplicação do Enem, inclusive para anotações ou elaboração de rascunhos. A mesma restrição vale para réguas e corretivos.

Esses materiais devem permanecer dentro do envelope porta-objetos fornecido pela organização, devidamente lacrado e identificado, ou ser deixados em casa.

O que não pode levar para a sala de prova do Enem?

Além dos materiais de escrita que não atendem às exigências do edital, outros objetos não podem permanecer com o participante durante a aplicação. A lista de itens proibidos inclui:

Óculos escuros e artigos de chapelaria, como bonés, chapéus, viseiras e gorros;

Canetas de material não transparente, lápis, lapiseiras, borrachas, réguas e corretivos;

Livros, manuais, bulas, materiais impressos e anotações;

Protetores auriculares e relógios de qualquer tipo;

Celulares, smartphones, tablets, calculadoras e dispositivos eletrônicos;

Gravadores, pen drives, aparelhos reprodutores de áudio e tecnologias vestíveis;

Fones de ouvido, transmissores e receptores de dados;

Chaves com alarme ou outros componentes eletrônicos.

Os equipamentos eletrônicos devem estar desligados, com aplicativos, funções e sistemas desativados, incluindo alarmes, e guardados no envelope porta-objetos. O material deve permanecer lacrado e identificado, debaixo da carteira, até a saída definitiva do local de prova.

Quais erros podem prejudicar o candidato no Enem?

Além de utilizar materiais inadequados, algumas atitudes podem comprometer a participação no exame. Entre os cuidados necessários estão:

Levar apenas o Cartão de Confirmação de Inscrição e esquecer o documento oficial de identificação com foto;

Apresentar fotografia ou captura de tela de um documento digital, em vez de utilizar o aplicativo oficial;

Utilizar caneta azul, de outra cor ou com corpo não transparente;

Manter relógio, lápis, borracha ou anotações fora do envelope porta-objetos;

Deixar o celular apenas no modo silencioso, sem desligá-lo;

Esquecer alarmes programados nos aparelhos eletrônicos;

Abrir o envelope porta-objetos antes de sair definitivamente do local de prova;

Recusar procedimentos de vistoria de alimentos, medicamentos ou materiais próprios, quando solicitados pela equipe de aplicação.