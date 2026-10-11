20 ANOS DE PESQUISAS

Entidades científicas lamentam incêndio na UFPE que atingiu laboratórios no Recife

Nota conjunta da ABC e da SBPC destaca a destruição de dados científicos e os impactos sobre pesquisas e trabalhos acadêmicos em andamento

Thais Borges

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 12:40

Incêndio de grande proporção atingiu universidade Crédito: Reprodução

A Academia Brasileira de Ciências (ABC) e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) divulgaram uma nota manifestando consternação com o incêndio de grandes proporções que atingiu um prédio de laboratórios da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no campus Recife. O episódio foi na noite da última terça-feira (7). Em nota conjunta, as entidades classificaram o episódio como uma perda irreparável para a ciência brasileira.

A nota conjunta é assinada pela presidente da ABC, Helena Bonciani Nader, e pela presidente da SBPC, Francilene Procópio Garcia.

Polícia vai investigar incêndio na UFPE 1 de 7

O fogo atingiu laboratórios de genética, fármacos e informática. Segundo o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, os prejuízos são estimados em cerca de R$ 100 milhões. Além da destruição de equipamentos e insumos, o incêndio consumiu dados acumulados ao longo de aproximadamente 20 anos de pesquisas e comprometeu cerca de 80 dissertações e teses de doutorado em andamento.

As entidades também manifestaram solidariedade aos pesquisadores, professores e estudantes diretamente afetados, além de toda a comunidade acadêmica da universidade. A ABC e a SBPC informaram ainda que acompanham com preocupação a investigação sobre as causas do incêndio, conduzida pela Polícia Federal. As instituições defenderam o esclarecimento rápido e transparente dos fatos.

Confira a nota na íntegra

"A Academia Brasileira de Ciências (ABC) e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) manifestam profunda consternação diante do incêndio de grandes proporções que destruiu, na noite de 7 de outubro de 2026, um prédio de laboratórios da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), campus Recife.

O fogo atingiu laboratórios de genética, fármacos e informática, causando prejuízo estimado pelo reitor Alfredo Gomes em cerca de R$ 100 milhões. Além dos equipamentos e insumos perdidos, o incêndio consumiu dados de aproximadamente 20 anos de pesquisa e comprometeu cerca de 80 dissertações e teses de doutorado em andamento. Trata-se de uma perda irreparável para a ciência brasileira.

Expressamos nossa solidariedade aos pesquisadores, docentes e estudantes diretamente atingidos, bem como a toda a comunidade acadêmica da UFPE. A ABC e a SBPC acompanham com preocupação a apuração das causas do incêndio, já sob investigação da Polícia Federal, e reafirmam a necessidade de esclarecimento célere e transparente dos fatos.

Atenciosamente,

HELENA BONCIANI NADER

Presidente da ABC

FRANCILENE PROCÓPIO GARCIA