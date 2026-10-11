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Entidades científicas lamentam incêndio na UFPE que atingiu laboratórios no Recife

Nota conjunta da ABC e da SBPC destaca a destruição de dados científicos e os impactos sobre pesquisas e trabalhos acadêmicos em andamento

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 12:40

Incêndio de grande proporção atingiu universidade
Incêndio de grande proporção atingiu universidade Crédito: Reprodução

A Academia Brasileira de Ciências (ABC) e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) divulgaram uma nota manifestando consternação com o incêndio de grandes proporções que atingiu um prédio de laboratórios da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no campus Recife. O episódio foi na noite da última terça-feira (7). Em nota conjunta, as entidades classificaram o episódio como uma perda irreparável para a ciência brasileira.

A nota conjunta é assinada pela presidente da ABC, Helena Bonciani Nader, e pela presidente da SBPC, Francilene Procópio Garcia.

Polícia vai investigar incêndio na UFPE

Incêndio atingiu prédio da universidade por Reprodução
Incêndio atingiu prédio da universidade por Reprodução
Incêndio atingiu prédio da universidade por Reprodução
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Incêndio atingiu prédio da universidade por Reprodução
Incêndio atingiu prédio da universidade por Reprodução
Incêndio de grande proporção atingiu universidade por Reprodução
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Incêndio atingiu prédio da universidade por Reprodução

O fogo atingiu laboratórios de genética, fármacos e informática. Segundo o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, os prejuízos são estimados em cerca de R$ 100 milhões. Além da destruição de equipamentos e insumos, o incêndio consumiu dados acumulados ao longo de aproximadamente 20 anos de pesquisas e comprometeu cerca de 80 dissertações e teses de doutorado em andamento.

As entidades também manifestaram solidariedade aos pesquisadores, professores e estudantes diretamente afetados, além de toda a comunidade acadêmica da universidade. A ABC e a SBPC informaram ainda que acompanham com preocupação a investigação sobre as causas do incêndio, conduzida pela Polícia Federal. As instituições defenderam o esclarecimento rápido e transparente dos fatos.

Confira a nota na íntegra

"A Academia Brasileira de Ciências (ABC) e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) manifestam profunda consternação diante do incêndio de grandes proporções que destruiu, na noite de 7 de outubro de 2026, um prédio de laboratórios da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), campus Recife.

O fogo atingiu laboratórios de genética, fármacos e informática, causando prejuízo estimado pelo reitor Alfredo Gomes em cerca de R$ 100 milhões. Além dos equipamentos e insumos perdidos, o incêndio consumiu dados de aproximadamente 20 anos de pesquisa e comprometeu cerca de 80 dissertações e teses de doutorado em andamento. Trata-se de uma perda irreparável para a ciência brasileira.

Expressamos nossa solidariedade aos pesquisadores, docentes e estudantes diretamente atingidos, bem como a toda a comunidade acadêmica da UFPE. A ABC e a SBPC acompanham com preocupação a apuração das causas do incêndio, já sob investigação da Polícia Federal, e reafirmam a necessidade de esclarecimento célere e transparente dos fatos.

Atenciosamente,

HELENA BONCIANI NADER

Presidente da ABC

FRANCILENE PROCÓPIO GARCIA

Presidente da SBPC"

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