EDUCAÇÃO

Escola Concept transforma Palacete Tira-Chapéu em experiência imersiva para celebrar 10 anos em Salvador

Programação reúne atividades culturais e ambientes imersivos que retratam a jornada de aprendizagem dos estudantes.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 20:20

O prédio do Palacete abrigará a experiência imersiva da unidade de ensino Crédito: Divulgação

O Palacete Tira-Chapéu, no Centro Histórico de Salvador, será transformado em um grande espaço de experiências educacionais no próximo sábado (24). A iniciativa marca os 10 anos da Escola Concept, instituição criada na capital baiana e que, ao longo da última década, expandiu suas operações para outras cidades brasileiras e se prepara para iniciar atividades fora do país.

Aberto ao público, o evento vai apresentar a proposta pedagógica da escola por meio de exposições, atividades interativas, palestras e apresentações culturais. A ideia é transformar o palacete em um "museu vivo da aprendizagem", permitindo que visitantes conheçam, na prática, as diferentes etapas da jornada educacional oferecida pela instituição.

Reconhecida pela combinação entre excelência acadêmica, aprendizagem baseada em projetos, tecnologia e formação global, a Concept sustenta sua metodologia em quatro pilares principais: colaboração, empreendedorismo, fluência digital e sustentabilidade.

Segundo Priscila Torres, head da unidade de negócios da escola, a celebração também reforça o compromisso da instituição com Salvador, cidade onde a Concept nasceu."Há dez anos, unimos excelência acadêmica, aplicação do conhecimento com propósito e desenvolvimento pessoal para formar estudantes confiantes, preparados e comprometidos com a construção de impactos positivos. Celebrar esta trajetória em Salvador representa reafirmar nossa conexão com a comunidade e nossa visão de futuro para a educação", afirma.

De acordo com a gestora, o evento também servirá para apresentar os principais resultados acadêmicos alcançados pela escola ao longo da última década e os projetos planejados para os próximos anos.

Experiência imersiva

Os ambientes do Palacete Tira-Chapéu foram adaptados para reproduzir diferentes etapas da formação dos estudantes, da educação infantil ao ensino médio.

A biblioteca do espaço, por exemplo, dará lugar a uma mostra dedicada às referências pedagógicas que inspiram a proposta da escola. Os visitantes poderão conhecer conceitos como aprendizagem baseada em projetos, design thinking, os Hábitos da Mente e outras metodologias voltadas ao protagonismo dos estudantes e à investigação como ferramenta de aprendizagem.

Já a Sala de Restauro reunirá experiências ligadas à educação infantil e aos anos iniciais do ensino fundamental. O espaço contará com atividades de alfabetização, estações de escuta bilíngue e exemplos de projetos desenvolvidos pelos alunos para solucionar desafios reais.

Outro ambiente será dedicado à etapa denominada "Designers & Cidadãos Globais", voltada aos anos finais do ensino fundamental e ao ensino médio. Nele, estudantes apresentarão projetos autorais, pesquisas e protótipos criados a partir de desafios e temas trabalhados em sala de aula.

A programação também abordará a preparação dos jovens para o ingresso no ensino superior, tanto no Brasil quanto no exterior, destacando iniciativas de orientação acadêmica, emocional e profissional, além dos diferentes diplomas e certificações oferecidos pela instituição.

Ao longo do dia, o público poderá participar ainda de talks, mesas-redondas, apresentações artísticas e outras atividades culturais promovidas pela escola.

Serviço

O quê: Celebração dos 10 anos da Escola Concept em Salvador - Experiência Imersiva no Palacete Tira-Chapéu

Quando: Sábado, 24 de outubro, das 9h às 18h

Onde: Palacete Tira-Chapéu, Rua Chile, nº 1, Centro Histórico de Salvador