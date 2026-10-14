ENSINO SUPERIOR

Estudante de Medicina é abordada por segurança ao vender brownies na Ufba; universidade diz não haver restrição e defende acolhimento

O caso levantou um debate sobre permanência estudantil e dificuldades financeiras de universitários; hoje, cinco mil estudantes recebem auxílio da instituição, mas Ufba reconhece que não é suficiente

Thais Borges

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 16:12

Estudante de Medicina é abordada por segurança ao vender brownies na Ufba; diretor defende comércio de alimentos por alunos Crédito: Acervo pessoal

Desde março deste ano, a estudante de Medicina Alice*, 20 anos, vende brownies para complementar a renda enquanto faz um dos cursos com maior carga horária na Universidade Federal da Bahia (Ufba). Natural do Rio de Janeiro, ela viu na estratégia adotada por muitos estudantes durante o período de faculdade uma saída para se manter em Salvador durante a graduação.

O que Alice* não esperava era que poderia ser constrangida a não vender nenhum doce enquanto estivesse nas dependências do Cardosão, um espaço no prédio da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB), no campus do Canela. O caso dela serviu para levantar um debate sobre a venda de lanches por estudantes - que é comum - na Ufba e em outras instituições de ensino superior.

Estudante de Medicina é abordada por segurança ao vender brownies na Ufba; diretor defende comércio de alimentos por alunos 1 de 7

Na última terça-feira (13), um vigilante da faculdade a abordou e, em seguida, trouxe uma funcionária da secretaria da FMB e um segurança patrimonial. "Se tem uma pessoa da secretaria me abordando e tem um segurança no local ali próximo, pressupõe-se que eu estou oferecendo um certo risco que eu não ofereço. É um constrangimento muito grande. É uma hostilização, uma intimidação também", acrescenta, em entrevista ao CORREIO, nesta quarta-feira (14).

Ela postou sobre o ocorrido em um grupo de Whatsapp da faculdade. Acolhida por colegas, professores e pela direção da FMB, Alice se reuniu com o diretor e o vice-diretor da faculdade nesta quarta. O diretor da instituição, professor Antonio Alberto Lopes, contou que convocou o encontro assim que soube do episódio. Também participaram um representante do Diretório Acadêmico e um representante da administração do Anexo I da faculdade. Na reunião, Lopes manifestou solidariedade e apoio à aluna.

“Ressaltei que considero fundamental que nossos estudantes sejam tratados com respeito e dignidade e que a Faculdade seja um ambiente acolhedor e seguro para todos. Daremos continuidade aos encaminhamentos, buscando o diálogo com as pró-reitorias da UFBA, particularmente as responsáveis pelas ações afirmativas e pela administração, para discutir medidas que contribuam para reduzir as dificuldades enfrentadas por estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica”, disse o diretor.

Não existe, na Ufba, nenhuma portaria que proíba estudantes de comercializarem individualmente produtos dentro da instituição. Segundo o pró-reitor de assistência estudantil, Henrique Saldanha, a legislação que rege a universidade prevê licitação ou contrato para a cessão de espaços públicos destinados à instalação de pontos comerciais, mas essa situação é diferente da venda eventual de produtos por alunos aos próprios colegas e professores.

“Nunca foi objeto nosso tentar regular essa operação no cotidiano, principalmente entre os estudantes em situação de vulnerabilidade, entre seus colegas e professores, para garantir algum meio de subsistência”, afirma ele, que também é professor da FMB.

Henrique Saldanha explicou que algumas unidades administrativas podem adotar medidas para organizar o acesso ao comércio, mas ressaltou que a venda de produtos por estudantes no cotidiano das unidades acadêmicas não costuma ser objeto de regulamentação específica. “Não tem nenhuma restrição”, reforçou.

Brownies

Embora o estopim do caso tenha sido na terça-feira, a situação teve início há pouco mais de um mês. Até algumas semanas atrás, Alice costumava deixar os brownies em uma mesa, no pátio Cardosão. Os brownies ficavam empilhados em pirâmide, em embalagens personalizadas, em uma mesa. Assim, bastava se aproximar para comprar.

"Há um mês e meio, o porteiro chegou em mim e falou que eu precisaria de uma autorização da secretaria para poder fazer as vendas. Subi até a secretaria, cheia de coisas na mão, e duas moças me orientaram o seguinte: não podia vender ali no Cardosão, porque seria uma afronta, entre aspas, à cantina, porque seria uma concorrência. Legalmente, o único estabelecimento que pode vender alimentos aqui na faculdade é a cantina da Fameb. Só que um monte de gente vende, cada vez mais pessoas vendem alimentos. Me instruíram a vender discretamente e evitar ali o espaço da cantina", conta.

Desde então, Alice vinha seguindo a orientação e buscando mesas que ficavam em outros andares que não o pátio. Assim, conseguia estudar e deixava os brownies. Disseram, ainda, que não deveria expor os produtos, mas, sem mostrar os brownies, as vendas diminuíram muito. "Testei isso por uma semana e sobrou brownie. Não posso ficar perdendo dinheiro, perdendo produto, assim”.

Na terça, ela tinha deixado seis brownies em uma mesa nos fundos do Cardosão, fora da área da cantina. "Coloquei seis browniezinhos empilhadinhos em cima da mesa. Esses eram para consumo próprio, porque eu ia dividir com meus amigos depois do almoço", conta.

Até que o mesmo vigilante a abordou dizendo que ela não podia vender os doces e que deveria ir à secretaria. Alice negou, disse que já tinha ido e argumentou que os brownies eram para consumo próprio. "Ele falou: 'Ah, não, mas não parece que você está guardando para consumo próprio'. Minha palavra devia bastar, porque não tinha muitos brownies em cima da mesa. Tinha a quantidade de pessoas que iam almoçar comigo, contando comigo".

O vigilante voltou com a funcionária da secretaria e um segurança, que cuida da proteção patrimonial da faculdade. A servidora conversava com Alice enquanto os dois homens ficaram observando à distância. A estudante perguntou qual era o problema de vender os doces e complementar a renda, mas ouviu de volta que a faculdade tem políticas públicas para garantir a permanência do estudante.

"Existe a Proae (Pró-reitoria de Assistência Estudantil), que deveria garantir acesso a auxílios para os estudantes. Antes da gente conseguir o auxílio, tem que fazer um cadastro geral, que é difícil de conseguir. Pedem muitas documentações, um número exacerbado de documentação para comprovação de renda e vulnerabilidade socioeconômica. E depois que você consegue o cadastro geral, que já é difícil, você meio que concorre para ter o auxílio. Tem uma, duas, três vagas para a faculdade inteira", diz ela.

Nesse momento, a servidora argumentou que já chegou a recolher garrafa de café de um estudante que estava vendendo café. Colegas que estavam com Alice perguntaram se ela poderia colocar um adesivo falando que estava vendendo, mas mantendo os produtos na bolsa. A resposta foi que não poderia nem expor, nem vender.

"Ao final da nossa conversa, eu fiz questão de perguntar: 'aquele segurança ali é porque eu estou vendendo isso daqui? Ela falou: Não, ele sempre fica ali'. Eu estou aqui (no momento em que conversou com a reportagem). O segurança não fica dentro do Cardosão. Nunca vi segurança dentro do Cardosão. Nunca", enfatiza a jovem.

Renda

Alice começou a vender os brownies no dia 9 de março deste ano - exatamente no período de início das aulas. Ela buscava alguma independência financeira, já que, por ter aulas em período integral, não conseguiria ter um emprego tradicional.

"Os brownies vêm como uma complementação da minha renda, porque eu moro de favor aqui em Salvador, com parentes que não são parentes de sangue. Minha mãe é faxineira, empregada doméstica e ela me manda o que dá para me manter aqui. O brownie veio como uma renda extra para me ajudar", explica.

Alice destaca, ainda, um aspecto de racismo estrutural no ambiente universitário. "Eu sou uma mulher negra e ter a presença de um segurança ali, para mim, significa muita coisa. Para mim, é um tipo de violência velada".

Para ela, o caso fez com que os alunos da FMB despertassem para o tema, já que há outros estudantes que também dependem da venda de lanches para se manter no curso. Alice diz não ver sentido quanto à proibição.

"Em todos os campi da Ufba que você vai, tem estudante vendendo alimento. Essa perseguição está sendo dentro da Medicina, mas não faz sentido nenhum, porque é um prédio público. A faculdade deveria ser a favor do estudante permanecer. Os estudantes vendem alimentos muito gostosos, muito superiores em qualidade aos da cantina, porque eu já provei de outros estudantes também. Na cantina, já acharam perna de barata, mosca voando em cima das comidas, alimento estragado. Fora que os alimentos são caríssimos lá", critica.

Assim, teve início um movimento de alguns estudantes priorizarem comprar alimentos dos colegas que vendem lanche. "Para muita gente, não é só uma renda extra, é uma questão de sobrevivência. Então, tirar isso de um aluno de universidade pública, em um curso que é integral, que toma muito do nosso tempo, é um absurdo e é desrespeitoso com a gente em várias instâncias. Eu não sei o que aconteceu que, de uns tempos pra cá, começou essa perseguição, porque eu vendo desde o início do ano, eu nunca tive esse problema".

Permanência estudantil

A leitura do diretor da FMB, o professor Antonio Alberto Lopes, é de que é preciso acolher a realidade socioeconômica dos estudantes. Em um texto enviado ao CORREIO, ele explicou que considera importante que a administração central da Ufba avalie a possibilidade de estabelecer normas institucionais que permitam e regulamentem a comercialização de produtos por estudantes. Essa venda deve incluir alimentos como uma das alternativas de geração de renda e apoio à permanência estudantil.

“Acredito que precisamos buscar soluções que conciliem as normas administrativas da universidade com a realidade socioeconômica de nossos estudantes, preservando sempre o respeito e a dignidade de todos”, acrescentou o diretor.

O pró-reitor Henrique Saldanha contou que considera a venda de alimentos por alunos uma prática comum no ambiente universitário. “Quando eu fui estudante, numa universidade privada, também vendi brigadeiro para me manter. Naquela época, não existia assistência estudantil”, contou.

Para ele, a comercialização de produtos por alunos pode representar uma alternativa de geração de renda, especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras durante a graduação.

Atualmente, a Ufba consegue oferecer cerca de cinco mil auxílios permanentes aos estudantes - ou seja, 10% de todo o corpo discente. O orçamento destinado à assistência estudantil neste ano é de aproximadamente R$ 56 milhões. “Ainda assim, é pouco diante da necessidade. Tem estudantes muito vulneráveis na Ufba, e a gente sabe, enquanto pró-reitoria, que ainda não consegue atender todo mundo”, avaliou.

Além dos auxílios financeiros, a instituição oferece serviços como o restaurante universitário (RU), o BuzuUfba e as residências universitárias. O pró-reitor destacou que a universidade busca ampliar o atendimento e depende de mais recursos para alcançar um número maior de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Antes da publicação dos editais regulares, a universidade conta com mecanismos de acolhimento para determinados públicos. Estudantes podem, a depender do caso, também receber auxílio emergencial ao procurar a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Proae).

“Essa nova gestão está tentando diminuir os documentos e facilitar esse acesso, mas os documentos que a gente pede são, em alguma medida, necessários para cumprir a legislação e entregar os benefícios a quem tem o perfil previsto”, explicou.

Ele acrescentou que, como os recursos disponíveis não são suficientes para atender a todos, a concessão dos auxílios depende de processos seletivos que priorizam os estudantes em situação de maior vulnerabilidade.

Para Henrique Saldanha, o episódio em Medicina pode abrir uma discussão interna sobre a necessidade de regulamentar a comercialização de produtos nas unidades acadêmicas. No entanto, ele afirmou que não considera necessária, neste momento, a criação de regras específicas para uma prática que faz parte do cotidiano universitário.

Apesar disso, ele disse que o caso pode inaugurar uma reflexão institucional sobre o tema. Segundo Henrique, a prioridade, neste momento, é acolher a estudante envolvida e verificar de que forma a universidade pode ajudá-la. “Já pedi que coloquem a estudante em contato com a gente, para entender o caso dela e ver o quanto a gente pode ajudar”, disse.

O pró-reitor também ressaltou que nenhum estudante deve ser constrangido por buscar meios de garantir a própria subsistência. “Nosso compromisso é garantir que o estudante possa ingressar, que permaneça em condições adequadas e que possa sair formado”, concluiu.