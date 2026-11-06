DIA DE ENEM

Estudar ou descansar? Professor dá dicas para quem vai fazer o Enem domingo (8)

Confira as principais informações sobre o primeiro dia de provas do Enem 2026

Lucas Pereira

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 06:00

Na Bahia, mais de 437 mil candidatos devem fazer as provas nesse primeiro dia de Enem 2026 Crédito: Luis Fortes/MEC

Mais de 437 mil baianos, sendo quase 84 mil em Salvador, estão inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2026), que tem seu primeiro dia de provas neste domingo (8), entre os 5 milhões de brasileiros. Principal porta de entrada para o ensino superior no país, seja em faculdades públicas ou particulares através de bolsas e descontos, o Enem reúne conteúdos vistos no ensino médio nas diferentes áreas do conhecimento.

Mas faltando horas para o primeiro dia do exame, muitos candidatos podem se perguntar sobre o que devem fazer nesse tempo; se devem estudar e revisar temas ou descansar a mente. Para o professor de redação e linguagens Zé Carlos Bastos, o momento pede mais uma desaceleração visando o dia do certame:

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“No sábado (véspera da prova) ele deve é relaxar, se alimentar bem, descansar, buscar algo que vá tranquilizá-lo para que ele acorde no domingo mais tranquilo e vá mais cedo para a prova, certo de que ele dará tudo de si e fará uma prova com bastante tranquilidade”, aponta o educador, que atua em diversas instituições de ensino da capital e também no curso Central do Saber e Cultura.

Outras dicas como se alimentar bem e com refeições leves, muita hidratação e uma boa noite de sono também são fundamentais para que o participante do Enem consiga ter um bom desempenho durante as provas.

Primeiro dia de prova

Nesse domingo acontecem as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias (além das provas de língua estrangeira), ciências humanas e suas tecnologias, além da aplicação da redação, que tem peso importante nos resultados. Cada candidato terá até 5h30, entre às 13h30 e às 19 horas (de Brasília). Os portões ficam abertos das 12h às 13h, também pelo horário da capital federal.

Com 90 questões, sendo 45 de linguagens e outras 45 para ciências humanas, além da redação, o candidato precisa ter um “método de prova” para fazer o máximo de questões e acertá-las, especialmente as mais fáceis, não prejudicando sua nota junto à Teoria de Resposta ao Item (TRI), que contabiliza a nota:

“Eu aconselho que ele use as 5h30 para que dê tempo, para que ele analise as questões consideradas por ele, como as mais difíceis. Que comece, tanto na prova de linguagens quanto das ciências humanas, com as questões que trazem imagens, porque geralmente são questões mais fáceis e as mais fáceis são as mais valiosas”, explica Zé Carlos.

Nos últimos dias, o ministro da Educação Leonardo Barchini disse que as temáticas da redação são “muito aderentes ao que estamos vivendo na época, ao nosso tempo”. Nos dois últimos exames os temas de redação foram “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil” (2024) e “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira” (2025).

O professor Zé Carlos aposta em algumas linhas que podem ser abordadas na redação e envolvem as temáticas do meio ambiente, como “o descarte do lixo, a reciclagem, o consumo da água”, bem como o uso das Inteligências Artificiais (IAs).

“O tema da redação do Enem, por exigir proposta de intervenção, ele tem de ser um problema social e com esse problema social o estudante será levado a tentar dirimir, tentar mitigar ou quem sabe até solucionar ele”, relembrou Zé Carlos, que apontou ainda outros cuidados com a redação, atentando para as cinco competências exigidas nesta etapa da prova:

“É ter bastante cuidado com a ortografia, a acentuação, a gramática normativa. Trazer um repertório que se distancie do considerado ‘repertório de bolso’, aquele visto como coringa, porque isso não é mais bem-vindo na prova. A coerência na defesa do ponto de vista, porque a prova é dissertativa argumentativa, portanto, o estudante precisa se posicionar criticamente. E trazer uma articulação do texto, deixar a clareza textual, a coerência, a criticidade e, acima de tudo, trazer uma coesão entre as partes do texto”, delimita o especialista.

Documentos e outras informações

A previsão do Ministério da Educação é que os gabaritos oficiais das provas objetivas sejam divulgados no portal do Inep, até o 10º dia útil depois do 2º dia de avaliações (15/11), ou seja, deve estar disponível até o final de novembro. Os resultados individuais para participantes regulares devem ser publicados lá no mês de janeiro de 2027; para os treineiros, a expectativa é no mês de março. Vale lembrar que a Bahia é o terceiro estado com mais inscritos no Enem, atrás de São Paulo e Minas Gerais.

Os detalhes dos locais de prova podem ser encontrados no Cartão de Confirmação, que fica na Página do Participante. Munido dessas informações, o candidato deve comparecer aos locais com documentos oficiais de identificação originais e com foto como identidade, CNH ou mesmo por vias digitais, como no Gov.BR.

Chegar com antecedência é fundamental para evitar contratempos. Além da caneta esferográfica de tinta preta com corpo transparente, o candidato pode levar alimentos e bebidas para consumo durante a prova, desde que em embalagens transparentes ou, para o caso de produtos industrializados, vedadas. Celulares, relógios, fones de ouvido, óculos escuros e outros itens não são permitidos durante o exame e devem ser colocados nos envelopes porta-objetos.