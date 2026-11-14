ENSINO SUPERIOR

'Exército da Pós': estudantes convocam paralisação nacional por reajuste de bolsas

Movimento organizado pela ANPG já reúne mais de 16 mil seguidores em canal no WhatsApp

Thais Borges

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 18:58

União Nacional dos Estudantes (UNE), União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) e Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG) em manifestações em 2023 Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Estudantes de pós-graduação de todo o Brasil estão organizando uma uma paralisação nacional nas próximas terça (17) e quarta-feiras (18). A iniciativa é liderada pela Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG), que criou o chamado "Exército da Pós", uma rede de mobilização para reunir estudantes em defesa de melhores condições para a pesquisa científica no país, especialmente para cobrar o reajuste das bolsas de pós-graduação.

A campanha incentiva os pós-graduandos a compartilhar um abaixo-assinado, convidar colegas e participar do canal oficial da associação no WhatsApp. O Exército da Pós é inspirado no canal Exército do Lula, criado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), no segundo turno das eleições presidenciais. Na noite deste sábado (14), o canal no Whatsapp tinha mais de 16 mil seguidores.

A paralisação nacional tem três reivindicações principais: o reajuste das bolsas de estudos, a ampliação da oferta de bolsas para todos os pós-graduandos e a garantia de previdência para quem está na pós-graduação.

Segundo a ANPG, a mobilização pretende transformar a insatisfação dos estudantes em pressão nas redes sociais e nas ruas. A associação também relaciona o movimento à discussão da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027 no Congresso Nacional.

"Não podemos aceitar a desvalorização de quem produz ciência, conhecimento e tecnologia no Brasil. Sobreviver não basta: queremos condições dignas para fazer pesquisa e construir o futuro do país", afirma a entidade em uma convocação divulgada nas redes sociais.