'Exército da Pós': estudantes convocam paralisação nacional por reajuste de bolsas

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Thais Borges
Publicado em 14 de novembro de 2026 às 18:58
Estudantes de pós-graduação de todo o Brasil estão organizando uma uma paralisação nacional nas próximas terça (17) e quarta-feiras (18). A iniciativa é liderada pela Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG), que criou o chamado "Exército da Pós", uma rede de mobilização para reunir estudantes em defesa de melhores condições para a pesquisa científica no país, especialmente para cobrar o reajuste das bolsas de pós-graduação.
A campanha incentiva os pós-graduandos a compartilhar um abaixo-assinado, convidar colegas e participar do canal oficial da associação no WhatsApp. O Exército da Pós é inspirado no canal Exército do Lula, criado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), no segundo turno das eleições presidenciais. Na noite deste sábado (14), o canal no Whatsapp tinha mais de 16 mil seguidores.
A paralisação nacional tem três reivindicações principais: o reajuste das bolsas de estudos, a ampliação da oferta de bolsas para todos os pós-graduandos e a garantia de previdência para quem está na pós-graduação.
Segundo a ANPG, a mobilização pretende transformar a insatisfação dos estudantes em pressão nas redes sociais e nas ruas. A associação também relaciona o movimento à discussão da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027 no Congresso Nacional.
"Não podemos aceitar a desvalorização de quem produz ciência, conhecimento e tecnologia no Brasil. Sobreviver não basta: queremos condições dignas para fazer pesquisa e construir o futuro do país", afirma a entidade em uma convocação divulgada nas redes sociais.
O último reajuste de bolsas de pós-graduação foi em 2023. De lá para cá, tanto os auxílios vinculados ao CNPq quanto aqueles oriundos da Capes pagam, mensalmente, R$2,1 mil para estudantes de mestrado e R$3,1 mil para estudantes de doutorado.