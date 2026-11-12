CRIME

Faculdade de Medicina abre investigação após denúncia de estupro de aluna por colega

Polícia Civil apura o caso como estupro de vulnerável e divulgação de cena de estupro

Thais Borges

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 14:06

Centro Universitário Barão de Mauá investiga estupro que teria sido cometido por aluno de Medicina contra colega Crédito: Reprodução

Uma faculdade de Medicina no interior de São Paulo abriu um procedimento investigativo interno para apurar uma denúncia de estupro envolvendo alunos do curso de Medicina. De acordo com uma nota divulgada pelo Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto (SP), a investigação tenta identificar possíveis responsabilidades e definir as medidas institucionais cabíveis.



Nas redes sociais, estudantes denunciam que um aluno de Medicina estuprou outra aluna do curso em uma situação de vulnerabilidade. O crime teria sido filmado e o vídeo teria sido vazado posteriormente.

Centro Universitário Barão de Mauá investiga estupro que teria sido cometido por aluno de Medicina contra colega 1 de 5

Segundo uma nota divulgada pelo centro universitário nas redes sociais na última quarta-feira (11), a instituição tomou conhecimento da existência de um vídeo que registra atos de natureza sexual praticados contra uma estudante em situação de vulnerabilidade. A instituição informou que o procedimento será conduzido sob sigilo e que os nomes dos alunos envolvidos não serão divulgados.

"O procedimento não visa apurar a ocorrência de eventual conduta criminosa, que deverá ser investigada pelas autoridades competentes, e será conduzido de forma sigilosa para manutenção da integridade da apuração e preservação da segurança de todas as partes envolvidas", dizem.

Ao G1, a Polícia Civil de São Paulo afirmou que o caso será investigado como estupro de vulnerável, divulgação de cena de estupro e ato infracional relacionado à produção e à gravação de imagens sem o consentimento da vítima.

O Centro Universitário Barão de Mauá repudiou o caso e afirmou que ofereceu acolhimento, orientação e apoio psicológico e institucional à aluna."O Centro Universitário repudia veementemente qualquer conduta que atente contra a dignidade sexual e a dignidade da pessoa humana, valores inegociáveis e incompatíveis com a convivência acadêmica e com as normas institucionais vigentes".

Ainda segundo o G1, o caso aconteceu em fevereiro deste ano, mas só veio à tona na quarta-feira, depois que a vítima tomou conhecimento da existência do vídeo. Nesta quinta-feira (12), alunos do centro universitário organizaram um abaixo-assinado para pedir a expulsão do estudante envolvido.

Em nota publicada nas redes sociais, a turma de Medicina da qual o aluno faz parte também repudiou o caso. "(...) Não compactuamos, sob nenhuma circunstância, com comportamentos dessa natureza. Não há justificativa, brincadeira ou circunstância que torne esse tipo de conduta aceitável. A Turma 38 reforça que mantém o compromisso com o respeito, a ética e a dignidade humana, e se solidariza com a vítima. Informamos que as medidas cabíveis já estão sendo conduzidas pela instituição".