EDUCAÇÃO

Falência de cursos e intercâmbios de inglês no exterior deixa brasileiros sem aula e mexe com o mercado

Redes tradicionais fecharam em setembro, enquanto franquias brasileiras criam novos produtos

F Fabrício Zavarise

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 16:10

Imagem ilustrativa de estudante diante de uma escola de inglês fechada no Canadá Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial (ChatGPT)

Quem embarcou neste semestre para estudar inglês no Canadá ou na Irlanda pode ter descoberto, de um dia para o outro, que a sua escola já não existia. Em setembro, a EC English, grupo com sede em Malta e unidades espalhadas por 7 países, suspendeu as aulas e comunicou o encerramento das atividades. Dias mais tarde, foi a vez da ILAC/Tamwood, a maior do ramo em território canadense, que recorreu à Justiça para se proteger dos credores. As canadenses Heartland e Homeland, de porte menor, anunciaram que fecharão em outubro. Em solo irlandês, a Erin College, cujos donos atuais são brasileiros, fechou as portas em Dublin e Cork, juto com a concorrente ICOT College.

O caso interessa diretamente ao Brasil. Figuramos entre os principais compradores de cursos de inglês no exterior, e o Canadá lidera há anos a preferência de quem viaja daqui para aprender o idioma, enquanto a Irlanda aparece entre os destinos mais procurados. Nas turmas canadenses da EC English, a presença brasileira era grande, sobretudo em Toronto, de acordo com dados publicados pela própria rede.

Aonde foram os alunos

A Languages Canada, entidade que representa o setor no país, encaixou os estudantes da EC English de Vancouver, Toronto e Montreal em outras instituições, sem custo adicional, inclusive quem já havia pagado as aulas dos meses seguintes. O reembolso só está previsto quando não houver vaga parecida disponível. Há seguro para as mensalidades, embora costume deixar de fora hospedagem e passagem aérea. A moradia oferecida pela rede maltesa valeu até 19 de setembro, e a partir daí cada um teve de buscar outro lugar para ficar, com ou sem ajuda da nova escola. Pelas informações tornadas públicas, não é possível saber quantos brasileiros foram remanejados e quantos voltaram para casa.

Cada fechamento tem a sua história

A EC English atribuiu o colapso a problemas financeiros, agravados por investimentos em novas unidades que não se pagaram. Já a ILAC enfrentava dificuldades desde que o governo canadense endureceu as regras migratórias, o que tornou mais difícil para o estudante converter a temporada de estudos em mudança definitiva. É essa a principal explicação dada pela associação canadense para a queda nas matrículas em 2026.

Irlanda e Malta continuam a ser os únicos destinos de língua inglesa onde estudantes estrangeiros de algumas nacionalidades podem trabalhar meio período. Nas duas ilhas, porém, aluguéis caríssimos e a irritação dos moradores com fluxo de imigrantes pesam cada vez mais.

Em Malta, o governo trabalhista alterou as regras e começou a limitar vistos e tempo de permanência.

O caso da Erin College combina imigração e dinheiro. A escola viu crescer o número de vistos negados aos seus alunos e acabou em litígio com o governo irlandês por causa da forma como devolvia valores aos estudantes. O tribunal determinou que um contador independente passasse a fiscalizar esses recursos. Motivo parecido com o da sua concorrente ICOT College, em Dublin. O ticket médio das três escolas não compensaria o termo de ajuste e, assim, optaram por fechar.

Do lado irlandês surgiu uma leitura curiosa. O dirigente da associação de escolas do país afirmou que parte da retração se deve à melhora do inglês nos mercados que mais enviam alunos, algo positivo, e a um público mais atento aos preços.

Algumas agências de intercâmbio brasileiras também passam por dificuldades, sobretudo as menores. A World Study faliu em 2024, fragilizada pela pandemia. A Egali Intercâmbio, líder do segmento no país, admite que o cenário no exterior afeta diretamente o setor, e a sua diretora comercial, Luciana Shimocomaqui, explica que é muito bom ter o nível iniciante e buscar uma estadia mais longa num país anglófono para dominar o idioma com mais rapidez, por outro lado, “intercambistas de pacotes com estudo e trabalho que chegam com um nível de inglês mais intermediário e com mais qualificação profissional tendem a abrir mais portas nos destinos com baixa tolerância política e pressão popular contra a imigração”.

“Por fazer parte de uma holding como a Victoria Education, com mais seis empresas de educação, e por não ser uma franquia, a Egali tem tido mais capacidade de manejar bem todo o processo e ter produtos para todos os perfis”.

Aqui, o cardápio cresceu

No Brasil, nenhuma grande marca nacional de ensino de idiomas fechou as portas por falência até agora. O movimento é outro, e o CNA traduz bem a mudança no setor. Com cerca mais de 700 unidades e posição entre as maiores redes de escolas de inglês do país, a empresa comprou a Ctrl+Play, especializada em programação e robótica, e reuniu a nova oferta sob o nome CNA+. Quem entrava ali só para estudar o idioma passa a encontrar também cursos de inteligência artificial e de influência digital, estes voltados a criadores de conteúdo. Com isso, a rede deixa de depender de um único produto e reinventa-se como um hub de educação continuada.

A Red Balloon, por sua vez, uniu o curso livre à educação infantil bilíngue. A paulistana Cel.lep trocou a gestão de unidades próprias pelo modelo de franquias e passou a oferecer também soluções como os chamados “programas bilíngues” a escolas regulares.

Ampliar a oferta rende novas receitas, mas exige investimento das unidades franqueadas, e muitas andam sem margem num momento de crédito caro e clientela endividada.

O inglês que já vem da escola

A tese irlandesa encaixa-se bem na realidade brasileira. Nos últimos 10 anos, tem-se visto a expansão de colégios internacionais bicurriculares e de escolas bilíngues brasileiras que ministram em inglês aulas de disciplinas da sua matriz curricular e cobram caro por isso. Consequentemente, muitos filhos das famílias mais abastadas estão sendo educados em inglês e concluindo a escolarização com alta fluência no idioma, sem passar pelos tradicionais cursos livres nem pelos cursos intensivos de férias.

Cambridge International Education ocupa precisamente o terreno dos currículos que acompanham o aluno da pré-escola ao fim do ensino médio. Nele, disciplinas como matemática, perspectivas globais e ciências são estudadas em inglês ao lado daquela obrigatórias no Brasil. A organização vem ganhando espaço por aqui.

Em entrevista ao e-loquente cast, Fabrizio Rossi, gerente da operação de Cambridge no país, fez questão de distinguir a sua área dos outros ramos da centenária instituição. O departamento que dirige não se confunde com a editora de livros didáticos nem com os conhecidos exames de proficiência. É ele que credencia mais de 10 mil escolas internacionais bicurriculares em cerca de 160 países.

Os colégios de classe média tentam acompanhar o movimento em direção à fluência adotando os chamados “programas bilíngues” que ampliam a carga horária de aulas de inglês na grade e passam a contratar professores vindos, em boa parte, dos cursos livres.

A Inteligência Artificial completa o quadro. O Duolingo já atraía uma multidão bem antes do ChatGPT, e hoje os assistentes virtuais conversam e corrigem tarefas em qualquer idioma a toda hora. Até a prova de proficiência foi parar no computador de casa. O Duolingo English Test, feito on-line, é aceito por universidades e nalguns processos migratórios, e o TOEFL incorporou IA à preparação dos candidatos. Ainda não há estudos que meçam quanto disso explica a queda de alunos nos cursos e intercâmbios, aqui ou no exterior.

E agora?