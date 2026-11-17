PROVAS SERÃO EM DEZEMBRO

Faltou ao Enem 2026 por doença ou problema no local de prova? Veja como pedir reaplicação

Prazo termina em 20 de novembro e contempla candidatos prejudicados por doenças infectocontagiosas, desastres naturais e problemas logísticos

Thais Borges

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 15:54

Prova do Enem Crédito: Luis Fortes/Enem

Estudantes que precisam solicitar a reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 já podem fazer isso. Desde a última segunda-feira (16), os candidatos que tiveram a realização das provas comprometida por problemas logísticos ou por doenças infectocontagiosas previstas no edital podem solicitar uma nova aplicação até sexta-feira (20). O procedimento deve ser feito exclusivamente pela Página do Participante. As provas de reaplicação estão previstas para os dias 15 e 16 de dezembro.

Entre as situações que permitem solicitar a reaplicação estão desastres naturais que tenham comprometido a infraestrutura dos locais de prova, interrupções no fornecimento de energia elétrica que prejudiquem a visibilidade devido à falta de iluminação natural e falhas nos procedimentos de aplicação que tenham causado prejuízo comprovado aos participantes.

O edital também prevê a reaplicação para candidatos diagnosticados com doenças infectocontagiosas, como tuberculose, coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenzae, doença meningocócica e outras meningites, varíola, Mpox, influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela (catapora) e covid-19. Nesses casos, é necessário apresentar a documentação comprobatória exigida pelo edital, com datas que incluam o dia de realização da prova. As solicitações serão avaliadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Desastres naturais

Candidatos de municípios atingidos por eventos climáticos que tenham comprometido a aplicação do exame também poderão solicitar a reaplicação, desde que registrem o pedido na Página do Participante. A ocorrência de chuva na região, isoladamente, não garante o direito a uma nova prova. É preciso comprovar que o evento prejudicou efetivamente a realização do exame, como em situações de danos à estrutura dos locais de aplicação.

Aplicação

O Enem 2026 foi aplicado nos dias 8 e 15 deste mês. No primeiro domingo, os participantes responderam às questões de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias, além de elaborarem uma redação sobre o tema "A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal". No segundo dia de provas, realizado no domingo (15), foram aplicadas 90 questões objetivas, divididas igualmente entre matemática e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias.

A edição de 2026 do Enem contabilizou 5,05 milhões de inscrições confirmadas. O número representa um aumento de 42,4% em comparação com 2022 e é o maior registrado desde 2021. Dados preliminares também indicam crescimento na participação de estudantes que estão concluindo o ensino médio na rede pública. O percentual passou de 53,8%, em 2025, para 65%, em 2026, o equivalente a 250 mil estudantes presentes a mais em relação à edição anterior.

Cronograma

Prazo para solicitar a reaplicação: de 16 a 20 de novembro.