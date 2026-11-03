CIÊNCIA

Festival da Ufba terá lançamento de oito livros com desconto de 30% em Salvador

Evento acontece nesta terça-feira (3), com publicações sobre saúde, inteligência artificial, cultura popular e escravidão

Thais Borges

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 11:04

Universidade Federal da Bahia (Ufba), campus Ondina Crédito: Marina Silva/CORREIO

A Editora da Universidade Federal da Bahia (Edufba) promove, nesta terça-feira (3), a 51ª edição do Festival de Livros e Autores da Ufba. O evento acontece a partir das 17h, no auditório do Instituto de Matemática e Estatística da universidade, em Ondina, e terá o lançamento de oito obras. A programação inclui ainda sessões de autógrafos, bate-papos com autores e organizadores e descontos especiais na compra de livros.

As publicações abrangem diferentes áreas do conhecimento e abordam temas como saúde, educação, inteligência artificial, cultura popular, urbanismo, povos indígenas, relações globais e escravidão. Os títulos reúnem pesquisas, reflexões acadêmicas e análises sobre questões sociais, históricas e culturais.

Durante o festival, os oito títulos estarão disponíveis com 30% de desconto para compras presenciais. Além de conhecer as novas publicações da editora, o público poderá conversar com autores e organizadores e participar das sessões de autógrafos.

Edufba lança oito livros em festival na Ufba 1 de 5

Confira os oito livros que serão lançados:

Autonarrativas, Autoetnografia e reflexões sobre subjetividade e saúde, de Mônica Lima

A obra reúne relatos de experiências de mulheres que passaram pelo tratamento do câncer de mama, combinando diferentes modalidades de escrita e reflexões sobre saúde e subjetividade. Apresentado como uma coletânea de “autonarrativas” e “autoetnografias”, o livro articula expressões dramatúrgicas e emotivas a conceitos da psicologia social construcionista, da psicanálise e da Gestalt-terapia para discutir as diferentes dimensões do cuidado.

Informação, conhecimento e aprendizagem: contextualizações e perspectivas, organizado por Maria Inês Correia Marques, Urânia Auxiliadora Santos Maia de Oliveira e Francisco Silva de Souza

O livro propõe uma discussão crítica sobre informação, conhecimento e aprendizagem, a partir de experiências de ensino, pesquisa e extensão na pós-graduação. Os capítulos apresentam diferentes abordagens sobre esses conceitos e aproximam contribuições das ciências humanas e sociais aplicadas de debates relacionados à inovação, à ciência e à tecnologia.

Política de saúde bucal contemporânea: transformações do Brasil Sorridente, de Ana Maria Freire de Souza Lima

A publicação reconstrói a trajetória da Política Nacional de Saúde Bucal, conhecida como Brasil Sorridente, desde sua inclusão na agenda do primeiro governo Lula até as mudanças implementadas ao longo das diferentes gestões, chegando a 2024, ano em que a iniciativa completou duas décadas. A análise sócio-histórica aborda os conflitos e as contradições envolvidos na formulação e na execução da política, com base em conceitos de Pierre Bourdieu e nas contribuições de Patrice Pinell. O livro também busca ampliar a produção de conhecimento sobre saúde bucal e preservar a memória do Sistema Único de Saúde (SUS).

Políticas indígenas pela vida: saberes e práticas frente à pandemia na América Latina, de Amiel Ermenek Mejía Lara

A obra investiga os efeitos da pandemia entre os povos indígenas latino-americanos e discute questões como etnocídio, epistemicídio, necropolítica, interculturalidade na saúde e avanço do capitalismo. Os textos questionam políticas monoculturais, práticas biomédicas eurocêntricas e o modelo neocolonial e extrativista. A experiência pandêmica é apresentada como ponto de partida para uma reflexão crítica sobre as estruturas sociais e políticas que organizam o mundo contemporâneo.

Prótese dentária no SUS: necessidades, modelização, implementação e avaliação da política, organizado por Sônia Cristina Lima Chaves

Resultado de uma pesquisa nacional realizada pelo Instituto de Saúde Coletiva (ISC) da UFBA, em parceria com o Ministério da Saúde, o livro analisa a política pública de reabilitação oral no Brasil. A publicação aborda os desafios para ampliar e organizar a oferta de próteses dentárias pelo SUS, reunindo aspectos epidemiológicos, assistenciais e administrativos. Entre os temas discutidos estão gestão, financiamento e processos de licitação. A obra apresenta evidências e análises que podem contribuir para o trabalho de gestores, profissionais de saúde bucal e técnicos em prótese dentária.

Sul Global em Discurso: vozes estudantis na modernidade colonial-capitalista, organizado por Isadora Lima Machado

O livro parte de uma experiência pedagógica desenvolvida em uma universidade pública, na qual estudantes foram estimulados a trabalhar a escrita e a argumentação em diálogo com ferramentas de inteligência artificial. A proposta buscou discutir as limitações da tecnologia e reforçar a importância da autonomia na produção textual e na construção de argumentos. Em vez de tratar a inteligência artificial a partir da oposição entre “máquina boa” e “máquina ruim”, a publicação explora as contradições como parte do processo de aprendizagem e formação crítica.

Tramas do sagrado: a poética do sertão, de Simone Guerreiro

A publicação apresenta uma análise da obra de Elomar Figueira Mello, conhecido artisticamente como Elomar, e de sua produção musical inspirada nas paisagens, nos costumes e nas contradições do Sertão. A partir da combinação de instrumentos de corda e do canto tradicional nordestino, o artista desenvolveu uma linguagem própria, marcada pela valorização da cultura popular e pela rejeição a “sonoridades descartáveis”. O livro percorre esse universo artístico de forma crítica e sensível, prestando homenagem à trajetória e à produção do músico.

Vivendo sobre si: história de escravidão, de Flaviane Ribeiro

O livro investiga as estratégias de luta por liberdade de homens e mulheres escravizados em Feira de Santana, na segunda metade do século XIX. A partir da análise das políticas de alforria e de seus limites jurídicos, a autora discute os aspectos políticos e sociais envolvidos na conquista das cartas de liberdade. A publicação também aborda os mecanismos de imposição do trabalho compulsório e a permanência de relações escravagistas mesmo após o fim oficial da escravidão.

Confira 60 livros que serão lançados em novembro 1 de 60

Mais informações

Outras informações sobre o evento estão disponíveis no site da Edufba e no perfil oficial da editora no Instagram, @edufba.

SERVIÇO

O quê: 51º Festival de Livros e Autores da UFBA

Quando: 3 de novembro

Horário: 17h