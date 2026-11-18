ENSINO MÉDIO

Gabarito do Enem 2026 é divulgado; veja questão anulada e quando sai a nota

Inep publicou as respostas oficiais nesta quarta-feira (18); resultado individual será disponibilizado em janeiro de 2027

Thais Borges

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 10:43

Provas do Enem Crédito: Angelo Miguel/MEC

Os candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 já podem consultar os gabaritos oficiais das provas. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou as respostas nesta quarta-feira (18), em seu site. Uma questão de matemática, aplicada no último domingo (15), segundo dia do exame, foi anulada. Os gabaritos podem ser acessados neste link.

A questão anulada falava sobre a classificação de times que disputaram um campeonato de futebol. Professores de Matemática tinham apontado inconsistências no resultado. O item tinha número 158 no caderno verde, 159 no caderno azul, 153 na prova amarela e 164 nas provas branca, roxa e marrom.

Gabaritos do Enem 2026 foram divulgados pelo Inep 1 de 12

Embora os gabaritos permitam que os candidatos confiram o número de questões respondidas corretamente no Enem 2026, essa informação não é suficiente para calcular a pontuação final. As notas individuais serão divulgadas apenas no dia 18 de janeiro de 2027.

Isso ocorre porque o exame utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI), metodologia de correção que considera não apenas a quantidade de acertos, mas também o nível de dificuldade das questões respondidas corretamente e a coerência do desempenho do participante.

Na prática, um candidato que acerta questões consideradas difíceis, mas erra outras mais fáceis, pode apresentar um padrão de respostas considerado incoerente pelo sistema. A TRI identifica essa situação como um possível indício de acerto por chute, o que pode resultar em uma pontuação menor.

Reaplicação de provas

Os candidatos que tiveram a aplicação de uma das provas do Enem 2026 comprometida por desastres naturais, problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas previstas no edital podem solicitar a reaplicação até sexta-feira (20). O pedido deve ser realizado exclusivamente pela Página do Participante, com acesso por meio da conta Gov.br.

