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Thais Borges
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 10:43
Os candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 já podem consultar os gabaritos oficiais das provas. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou as respostas nesta quarta-feira (18), em seu site. Uma questão de matemática, aplicada no último domingo (15), segundo dia do exame, foi anulada. Os gabaritos podem ser acessados neste link.
A questão anulada falava sobre a classificação de times que disputaram um campeonato de futebol. Professores de Matemática tinham apontado inconsistências no resultado. O item tinha número 158 no caderno verde, 159 no caderno azul, 153 na prova amarela e 164 nas provas branca, roxa e marrom.
Gabaritos do Enem 2026 foram divulgados pelo Inep
Embora os gabaritos permitam que os candidatos confiram o número de questões respondidas corretamente no Enem 2026, essa informação não é suficiente para calcular a pontuação final. As notas individuais serão divulgadas apenas no dia 18 de janeiro de 2027.
Isso ocorre porque o exame utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI), metodologia de correção que considera não apenas a quantidade de acertos, mas também o nível de dificuldade das questões respondidas corretamente e a coerência do desempenho do participante.
Na prática, um candidato que acerta questões consideradas difíceis, mas erra outras mais fáceis, pode apresentar um padrão de respostas considerado incoerente pelo sistema. A TRI identifica essa situação como um possível indício de acerto por chute, o que pode resultar em uma pontuação menor.
Reaplicação de provas
Os candidatos que tiveram a aplicação de uma das provas do Enem 2026 comprometida por desastres naturais, problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas previstas no edital podem solicitar a reaplicação até sexta-feira (20). O pedido deve ser realizado exclusivamente pela Página do Participante, com acesso por meio da conta Gov.br.
As provas serão reaplicadas nos dias 15 e 16 de dezembro.