ESTUDANTES

Garrafa de água para o Enem precisa ser transparente? Veja o que diz o edital

Candidatos podem levar recipientes de diferentes cores e materiais, desde que não tenham componentes eletrônicos

Thais Borges

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 12:26

Garrafa de água Crédito: Pexels

Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem levar garrafas de água para consumir durante a realização das provas neste domingo (8). Uma dúvida comum entre os candidatos é se o recipiente precisa ser transparente, mas não há exigência específica de transparência para as garrafas utilizadas durante o exame.

De acordo com as regras do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os participantes podem levar água e alimentos para consumir durante a aplicação. No entanto, os itens poderão passar por vistoria do chefe de sala, procedimento ao qual o candidato deve permitir o acesso.

A principal restrição em relação aos recipientes é a presença de componentes eletrônicos. Garrafas e copos digitais, por exemplo, estão entre os objetos proibidos durante o exame. Por isso, a orientação é optar por uma garrafa comum, sem recursos eletrônicos.

Pode levar garrafa colorida ou opaca para o Enem?

Sim. Não há exigência de que a garrafa de água seja transparente. Os candidatos podem utilizar recipientes de diferentes cores e materiais, desde que não tenham componentes eletrônicos e estejam disponíveis para eventual vistoria da equipe de aplicação.

Pode levar lanche em embalagem que não seja transparente?

Sim. Assim como acontece com as garrafas de água, não há exigência específica de que os alimentos sejam transportados em embalagens transparentes.

Os participantes podem levar frutas, sanduíches, barras de cereal, biscoitos, frutas secas e castanhas, por exemplo. A recomendação é escolher opções práticas, fáceis de consumir e que não atrapalhem a concentração nem incomodem os demais candidatos.

Mesmo sem a obrigatoriedade de embalagens transparentes, os alimentos poderão ser vistoriados pelo chefe de sala.

Quais lanches levar para o Enem?

Como a aplicação do exame dura várias horas, o ideal é escolher alimentos que sejam fáceis de transportar e consumir. Entre as alternativas estão:

Frutas: banana, maçã e uva são opções práticas;

Sanduíches: podem ser preparados com recheios leves e armazenados adequadamente;

Barras de cereal ou proteína: são fáceis de transportar e consumir;

Biscoitos: opções simples podem complementar a alimentação;

Frutas secas e castanhas: são alternativas práticas para pequenos lanches.

A escolha deve considerar os hábitos alimentares do participante, eventuais restrições e a facilidade de conservação dos alimentos até o momento do consumo.

Pode levar remédios para o Enem?

Sim. Os candidatos podem levar os medicamentos necessários para utilizar durante a aplicação. Assim como acontece com os alimentos e as bebidas, os remédios e materiais relacionados poderão passar por vistoria do chefe de sala.

É importante manter os medicamentos disponíveis para inspeção e levar apenas o que for necessário. Bulas, anotações e materiais impressos, por sua vez, devem permanecer dentro do envelope porta-objetos.

O que é proibido consumir durante o Enem?

O edital proíbe os participantes de levar ou consumir bebidas alcoólicas, utilizar drogas ilícitas ou fumar no local de aplicação, inclusive cigarros eletrônicos e outros produtos derivados do tabaco.

A restrição vale durante a permanência no local de provas.