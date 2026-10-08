Educação

Goethe-Institut Salvador recebe curso de introdução à inteligência artificial

Curso presencial para iniciantes marca o lançamento da Coaprender

D Da Redação

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 18:46

A Coaprender, nova iniciativa dedicada à formação, experimentação e reflexão sobre os usos da inteligência artificial, inicia suas atividades em outubro com o curso presencial “Introdução à Inteligência Artificial - usos e práticas cotidianas”, realizado no KreativLab do Goethe-Institut Salvador.

A formação acontece nos dias 20, 22, 27 e 29 de outubro de 2026, das 19h às 21h, com carga horária total de oito horas. Voltado especialmente para iniciantes e pessoas interessadas em compreender melhor as possibilidades atuais da inteligência artificial, o curso não exige experiência prévia com essas tecnologias.

Durante os quatro encontros, os participantes irão experimentar diferentes formas de utilizar ferramentas de inteligência artificial para pesquisar, escrever, organizar informações, desenvolver ideias e apoiar atividades do cotidiano e do trabalho.

A proposta combina atividades práticas com momentos de reflexão sobre as possibilidades e os limites dessas tecnologias. Mais do que apresentar ferramentas específicas, o curso busca ajudar os participantes a desenvolver formas mais conscientes, criativas e críticas de interação com sistemas de inteligência artificial.

A atividade marca o lançamento da Coaprender, iniciativa criada por André Stangl para desenvolver cursos, oficinas e experiências de aprendizagem relacionadas à inteligência artificial, cultura digital, educação, pesquisa e trabalho. A proposta parte da ideia de que aprender a utilizar inteligência artificial não significa apenas dominar novas ferramentas, mas compreender como elas podem ser integradas às práticas profissionais, intelectuais e criativas.

O curso integra um projeto de colaboração com o Goethe-Institut Salvador / KreativLab que prevê, além desta formação introdutória, atividades em outros níveis de aprofundamento. Entre os próximos eixos estão cursos voltados à coescrita e à pesquisa acadêmica com inteligência artificial, bem como à experimentação com agentes de IA, automações e novas formas de colaboração entre pessoas e sistemas inteligentes.

A formação será conduzida por André Stangl, filósofo e educador digital, doutor em Comunicação Digital pela USP, mestre em Cultura Digital e graduado em Filosofia pela UFBA. É professor e pesquisador visitante no Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC/UFBA), onde desenvolve atividades de pesquisa e formação relacionadas à inteligência artificial e à saúde digital.

Stangl também integra a DIGITALIA, grupo de pesquisa da UFBA vinculado ao Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos (IHAC/UFBA), dedicado aos estudos interdisciplinares em inteligência artificial e cultura digital. É colunista do Jornal Correio, na Bahia, e idealizador da Coaprender.

Por seu caráter prático, recomenda-se que os participantes levem seus próprios dispositivos, preferencialmente notebooks, para acompanhar os exercícios e experimentar as ferramentas apresentadas durante os encontros.