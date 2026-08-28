IF Baiano abre 1.875 vagas em cursos técnicos gratuitos; inscrições começam nesta segunda (31)

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Thais Borges
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 12:38
A partir desta segunda-feira (31), o Instituto Federal Baiano (IF Baiano) abre inscrições para 1.875 vagas em cursos técnicos gratuitos, na modalidade subsequente ao Ensino Médio, com ingresso previsto para o ano letivo de 2027. O prazo para se inscrever termina em 16 de outubro.
As oportunidades são distribuídas entre seis campi e incluem cursos presenciais, com 195 vagas, e na modalidade de educação a distância (EaD), com 1.680 vagas.
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Podem participar da seleção candidatas e candidatos que já tenham concluído o Ensino Médio. As inscrições devem ser feitas pelo portal de ingresso do IF Baiano e, para quem precisar de auxílio, também podem ser realizadas presencialmente nos campi.
Bom Jesus da Lapa
Agricultura — Presencial — 40 vagas
Informática — EaD — 80 vagas
Multimeios Didáticos — EaD — 80 vagas
Redes de Computadores — EaD — 80 vagas
Secretaria Escolar — EaD — 80 vagas
Vendas — EaD — 80 vagas
Guanambi (polos em Guanambi, Iuiu, Caculé e Caetité)
Informática — EaD — 100 vagas
Multimeios Didáticos — EaD — 120 vagas
Redes de Computadores — EaD — 50 vagas
Secretaria Escolar — EaD — 80 vagas
Vendas — EaD — 80 vagas
Itaberaba (polos CENACON e Universidade Aberta do Brasil)
Informática — EaD — 50 vagas
Secretaria Escolar — EaD — 40 vagas
Vendas — EaD — 40 vagas
Santa Inês (polos de Maracás, Jequié e o próprio campus)
Informática — EaD — 40 vagas
Multimeios Didáticos — EaD — 40 vagas
Secretaria Escolar — EaD — 160 vagas
Vendas — EaD — 40 vagas
Senhor do Bonfim (aulas no turno matutino, duração de 18 meses)
Agrimensura — Presencial — 35 vagas
Informática — Presencial — 40 vagas
Zootecnia — Presencial — 80 vagas
Valença (polos de Camamu, Nazaré e Valença)
Informática — EaD — 90 vagas
Multimeios Didáticos — EaD — 60 vagas
Redes de Computadores — EaD — 60 vagas
Secretaria Escolar — EaD — 90 vagas
Vendas — EaD — 60 vagas
Vagas reservadas
Nos cursos técnicos subsequentes, 50% das vagas são destinadas a estudantes que concluíram o Ensino Médio na rede pública, conforme estabelece a Lei nº 12.711/2012, atualizada pela Lei nº 14.723/2023. A política de reserva de vagas contempla grupos como pessoas de baixa renda, pretas, pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.
A nova oferta faz parte do calendário do processo seletivo 2027 do IF Baiano. No início de agosto, o instituto publicou os primeiros editais para ingresso de estudantes, com 4.451 vagas. Desse total, 2.486 são destinadas a cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, com inscrições abertas até 25 de setembro; 405 são para cursos subsequentes presenciais e 1.560 para cursos subsequentes na modalidade EaD, com inscrições até 2 de outubro.
Com a publicação dos novos editais, o IF Baiano chega a 6.326 vagas abertas para estudantes que pretendem ingressar na instituição em 2027. Todos os editais, prazos e orientações para inscrição estão disponíveis no portal de ingresso do IF Baiano.