OPORTUNIDADE

IF Baiano abre 1.875 vagas em cursos técnicos gratuitos; inscrições começam nesta segunda (31)

Oportunidades são para quem já concluiu o Ensino Médio e incluem cursos presenciais e a distância em seis campi

Thais Borges

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 12:38

Campus do IF Baiano em Bom Jesus da Lapa Crédito: Divulgação

A partir desta segunda-feira (31), o Instituto Federal Baiano (IF Baiano) abre inscrições para 1.875 vagas em cursos técnicos gratuitos, na modalidade subsequente ao Ensino Médio, com ingresso previsto para o ano letivo de 2027. O prazo para se inscrever termina em 16 de outubro.

As oportunidades são distribuídas entre seis campi e incluem cursos presenciais, com 195 vagas, e na modalidade de educação a distância (EaD), com 1.680 vagas.

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Podem participar da seleção candidatas e candidatos que já tenham concluído o Ensino Médio. As inscrições devem ser feitas pelo portal de ingresso do IF Baiano e, para quem precisar de auxílio, também podem ser realizadas presencialmente nos campi.

Cursos e vagas

Bom Jesus da Lapa

Agricultura — Presencial — 40 vagas

Informática — EaD — 80 vagas

Multimeios Didáticos — EaD — 80 vagas

Redes de Computadores — EaD — 80 vagas

Secretaria Escolar — EaD — 80 vagas

Vendas — EaD — 80 vagas

Guanambi (polos em Guanambi, Iuiu, Caculé e Caetité)

Informática — EaD — 100 vagas

Multimeios Didáticos — EaD — 120 vagas

Redes de Computadores — EaD — 50 vagas

Secretaria Escolar — EaD — 80 vagas

Vendas — EaD — 80 vagas

Itaberaba (polos CENACON e Universidade Aberta do Brasil)

Informática — EaD — 50 vagas

Secretaria Escolar — EaD — 40 vagas

Vendas — EaD — 40 vagas

Santa Inês (polos de Maracás, Jequié e o próprio campus)

Informática — EaD — 40 vagas

Multimeios Didáticos — EaD — 40 vagas

Secretaria Escolar — EaD — 160 vagas

Vendas — EaD — 40 vagas

Senhor do Bonfim (aulas no turno matutino, duração de 18 meses)

Agrimensura — Presencial — 35 vagas

Informática — Presencial — 40 vagas

Zootecnia — Presencial — 80 vagas

Valença (polos de Camamu, Nazaré e Valença)

Informática — EaD — 90 vagas

Multimeios Didáticos — EaD — 60 vagas

Redes de Computadores — EaD — 60 vagas

Secretaria Escolar — EaD — 90 vagas

Vendas — EaD — 60 vagas

Vagas reservadas

Nos cursos técnicos subsequentes, 50% das vagas são destinadas a estudantes que concluíram o Ensino Médio na rede pública, conforme estabelece a Lei nº 12.711/2012, atualizada pela Lei nº 14.723/2023. A política de reserva de vagas contempla grupos como pessoas de baixa renda, pretas, pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

A nova oferta faz parte do calendário do processo seletivo 2027 do IF Baiano. No início de agosto, o instituto publicou os primeiros editais para ingresso de estudantes, com 4.451 vagas. Desse total, 2.486 são destinadas a cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, com inscrições abertas até 25 de setembro; 405 são para cursos subsequentes presenciais e 1.560 para cursos subsequentes na modalidade EaD, com inscrições até 2 de outubro.