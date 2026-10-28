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Inscrições de presos no Enem quadruplicam na Bahia em quatro anos; veja números

Estado registra 7.077 inscritos no Enem PPL em 2026; no Encceja, total chega a 7.853 participantes.

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 15:52

O Enem PPL é aplicado pelo Ministério da Educação em parceria com o Cebraspe
Enem PPL  Crédito: Divulgação

O número de pessoas privadas de liberdade inscritas no Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL) e no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) quase quadruplicou na Bahia entre 2022 e 2026. Dados da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) apontam aumento de 338,7% nas inscrições do Enem PPL e de 196,1% nas do Encceja no período.

No Enem PPL, o número de inscritos saltou de 1.613, em 2022, para 7.077, em 2026, um acréscimo de 5.464 participantes. Já no Encceja, as inscrições passaram de 2.652 para 7.853, o que representa 5.201 registros a mais em quatro anos.

Filmes para entender ciência e reforçar os estudos para o Enem

Filme Matrix (1999). A obra se tornou referência na ficção científica e também em debates filosóficos e tecnológicos. O filme permite discutir realidade virtual, inteligência artificial e percepção da realidade, temas cada vez mais presentes nas discussões contemporâneas. Para Moises, a produção também pode ser relacionada a conteúdos de Filosofia, ampliando as possibilidades de repertório para a redação do Enem. Onde assistir: HBO Max, Prime Video e Netflix. por Divulgação
Interestelar (2014). Considerado uma das obras mais completas quando o assunto é Física moderna, o filme aborda conceitos como relatividade, dilatação do tempo, buracos de minhoca e exploração espacial. Para Moises, a produção contribui para que os estudantes compreendam temas que aparecem com frequência em vestibulares, especialmente os relacionados à teoria da relatividade e às discussões sobre o universo. Onde assistir: HBO Max e Prime Video. por divulgação
Radioactive (2019). Inspirado na trajetória da cientista francesa Marie Curie, o filme apresenta o processo de construção do conhecimento científico e destaca descobertas fundamentais para a Física e a Química. Magno ressalta que a obra contribui para a compreensão da radioatividade, da estrutura atômica e do impacto das pesquisas científicas na sociedade, além de evidenciar o protagonismo feminino na ciência. Onde assistir: Prime Video. por
Einstein e Eddington (2008). Retrata a parceria entre Albert Einstein e o astrofísico Arthur Eddington durante o desenvolvimento e a comprovação da Teoria da Relatividade Geral. O professor Daniel explica que o filme auxilia na compreensão de conceitos da Física Moderna, como a curvatura do espaço-tempo e os efeitos da gravidade sobre a luz, além de contextualizar a evolução dos modelos científicos ao longo da história. Onde assistir: HBO Max e Prime Video.  por Reprodução
O Homem que Viu o Infinito (2015). Baseado na história do matemático indiano Srinivasa Ramanujan, o filme retrata sua jornada acadêmica e suas contribuições para a matemática moderna. Para Daniel, a obra ajuda os estudantes a compreender a disciplina para além das fórmulas, ao explorar conceitos como raciocínio lógico, padrões numéricos e análise combinatória. A produção também estimula reflexões sobre xenofobia e diversidade no ambiente científico. Onde assistir: Prime Video.  por Reprodução
Perdido em Marte (2015). A sobrevivência de um astronauta isolado em Marte depende diretamente da aplicação de conceitos científicos. O filme aborda reações químicas, produção de água, combustão, gases e estequiometria de forma prática e contextualizada. Para o professor Magno, a produção demonstra como a ciência pode ser utilizada para solucionar problemas reais, abordagem bastante comum nas questões do Enem. Onde assistir: Disney+. por Reprodução
Horizonte Profundo: Desastre no Golfo (2016). O filme retrata o acidente real em uma plataforma de petróleo no Golfo do México. A narrativa permite discutir combustíveis fósseis, química orgânica, combustão e impactos ambientais. Segundo Magno, a obra é especialmente relevante para compreender a relação entre ciência, indústria e sustentabilidade, temas frequentemente explorados em vestibulares e no Enem. Onde assistir: Prime Video. por Reprodução
O Menino que Descobriu o Vento (2019). Baseado em uma história real, o filme narra a trajetória de um jovem do Malawi que utiliza conhecimentos de Física para construir um moinho de vento capaz de ajudar sua comunidade a enfrentar uma grave seca. Para Daniel, a produção é uma excelente oportunidade para visualizar conceitos relacionados à transformação de energia e sustentabilidade. A obra também amplia o repertório sobre crise climática, escassez hídrica e o papel da educação na transformação social. Onde assistir: Netflix. por Reprodução
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Filme Matrix (1999). A obra se tornou referência na ficção científica e também em debates filosóficos e tecnológicos. O filme permite discutir realidade virtual, inteligência artificial e percepção da realidade, temas cada vez mais presentes nas discussões contemporâneas. Para Moises, a produção também pode ser relacionada a conteúdos de Filosofia, ampliando as possibilidades de repertório para a redação do Enem. Onde assistir: HBO Max, Prime Video e Netflix. por Divulgação

Confira os números de inscritos:

Enem PPL

2022: 1.613

2023: 2.230

2024: 3.107

2025: 5.099

2026: 7.077

Encceja

2022: 2.652

2023: 3.344

2024: 4.407

2025: 6.066

2026: 7.853

O crescimento é atribuído ao trabalho conjunto da Seap com a Secretaria da Educação (SEC), responsáveis pela preparação dos estudantes para os exames.

As provas do próximo Enem PPL serão aplicadas nos dias 15 e 16 de dezembro. Já o Encceja PPL foi realizado em 6 de outubro, e a divulgação dos resultados está prevista para 14 de dezembro de 2026, de acordo com o cronograma do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

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