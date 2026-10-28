Inscrições de presos no Enem quadruplicam na Bahia em quatro anos; veja números

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Thais Borges
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 15:52
O número de pessoas privadas de liberdade inscritas no Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL) e no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) quase quadruplicou na Bahia entre 2022 e 2026. Dados da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) apontam aumento de 338,7% nas inscrições do Enem PPL e de 196,1% nas do Encceja no período.
No Enem PPL, o número de inscritos saltou de 1.613, em 2022, para 7.077, em 2026, um acréscimo de 5.464 participantes. Já no Encceja, as inscrições passaram de 2.652 para 7.853, o que representa 5.201 registros a mais em quatro anos.
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Confira os números de inscritos:
Enem PPL
2022: 1.613
2023: 2.230
2024: 3.107
2025: 5.099
2026: 7.077
Encceja
2022: 2.652
2023: 3.344
2024: 4.407
2025: 6.066
2026: 7.853
O crescimento é atribuído ao trabalho conjunto da Seap com a Secretaria da Educação (SEC), responsáveis pela preparação dos estudantes para os exames.
As provas do próximo Enem PPL serão aplicadas nos dias 15 e 16 de dezembro. Já o Encceja PPL foi realizado em 6 de outubro, e a divulgação dos resultados está prevista para 14 de dezembro de 2026, de acordo com o cronograma do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).