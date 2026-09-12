PRAZO

Inscrições para 5.276 vagas em cursos técnicos do IFBA terminam na terça-feira (15)

Oportunidades são gratuitas e estão distribuídas por 24 cidades da Bahia

Thais Borges

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 09:05

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) Crédito: Divulgação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) está com inscrições abertas para o processo de ingresso de 2027 nos cursos técnicos até a próxima terça-feira (15). Ao todo, são 5.276 vagas em mais de 25 áreas de formação, nas modalidades integrada ao ensino médio e subsequente ao ensino médio, distribuídas em 24 cidades baianas. Todos os cursos são gratuitos. Nesta edição, o processo de ingresso é administrado pela Fundação Cefetminas.

As inscrições podem ser realizadas por meio do sistema eletrônico da Fundação Cefetminas. Entre os requisitos estão o Cadastro de Pessoa Física (CPF) próprio, inclusive para candidatos menores de 18 anos; uma conta exclusiva na plataforma Gov.Br, do Governo Federal; e-mail ativo; documento oficial com foto; e telefone de contato do candidato ou, quando necessário, do responsável legal.

A taxa de inscrição é de R$ 75.

Candidatos que não possuem equipamento ou acesso à internet poderão fazer a inscrição utilizando computadores e instalações físicas disponíveis nos campi mais próximos ou na Reitoria do IFBA, em Salvador. Para isso, é necessário consultar previamente os horários de atendimento.

Mais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no portal de ingresso do IFBA.

Curso técnico integrado

Os cursos técnicos integrados ao ensino médio são destinados a candidatos que concluíram o ensino fundamental, do 1º ao 9º ano. A formação tem duração de três a quatro anos e permite ao estudante cursar, de forma simultânea e integrada, o ensino médio e a formação profissional técnica.

O IFBA oferece 3.488 vagas nessa modalidade, distribuídas em 24 cidades baianas: Barreiras, Brumado, Camaçari, Campo Formoso, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jaguaquara, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Seabra, Simões Filho, Ubaitaba, Valença e Vitória da Conquista.

As provas serão aplicadas em 18 de outubro, em todas as cidades onde os cursos são oferecidos.

A prova objetiva terá 36 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada, abrangendo as áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática.

A divulgação do resultado final da classificação está prevista para 16 de novembro, enquanto a convocação para as bancas de verificação deve ocorrer no dia seguinte, 17 de novembro. O resultado definitivo das bancas de verificação e a confirmação de matrícula estão previstos para serem divulgados até 8 de dezembro.

Curso técnico subsequente

Os cursos técnicos subsequentes ao ensino médio são destinados a candidatos que já concluíram essa etapa da educação básica. A duração das formações varia de um ano e meio a dois anos, com disciplinas voltadas à educação profissional e à formação técnica específica.

Nessa modalidade, o IFBA oferece 1.788 vagas, distribuídas em 13 cidades baianas: Barreiras, Brumado, Camaçari, Campo Formoso, Eunápolis, Feira de Santana, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Salvador, Santo Amaro, Simões Filho e Vitória da Conquista.

A seleção será feita por meio de sorteio eletrônico, com transmissão pela TV IFBA, no dia 20 de outubro.

O sistema distribuirá aleatoriamente as inscrições realizadas para cada curso oferecido nos campi e organizará os candidatos em uma lista de classificação. A ordem definida pelo sorteio determinará a sequência de convocação.

Todos os candidatos inscritos nos cursos subsequentes terão seus nomes incluídos na lista de classificação geral. O IFBA informa que o sorteio eletrônico é auditável e transparente.

A divulgação do resultado final da classificação e a convocação para as bancas de verificação estão previstas para 16 de novembro. O resultado definitivo das bancas e a confirmação de matrícula devem ser publicados até 8 de dezembro.

Cursos oferecidos

O processo seletivo do IFBA contempla cursos técnicos nas seguintes áreas:

Administração

Agroecologia

Alimentos

Aquicultura

Automação Industrial

Biocombustíveis

Edificações

Eletromecânica

Eletrônica

Eletrotécnica

Enfermagem

Geologia

Guia de Turismo

Instalação e Manutenção Eletrônica

Manutenção Mecânica Industrial

Mecânica

Meio Ambiente

Metalurgia

Mineração

Petróleo e Gás Natural

Química

Redes de Computadores

Refrigeração e Climatização

Saneamento

Segurança do Trabalho