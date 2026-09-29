QUARTA-FEIRA

Inscrições para o vestibular da Uneb terminam na próxima semana; veja como se inscrever

TRE-BA autorizou universidade a divulgar o processo seletivo durante o período eleitoral; são 4.327 vagas em 25 campi da Bahia

Mariana Rios

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 14:20

Uneb Crédito: Daniela Rodrigues/ GOVBA

As inscrições para o Vestibular 2027 da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) terminam no póximo dia 7. Com o prazo se aproximando, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) autorizou a universidade e o governo estadual a manterem a divulgação do processo seletivo durante o período eleitoral.

A decisão permite que a campanha publicitária seja veiculada até o fim das inscrições, inclusive em meios como cartazes, folders, outdoors, faixas, cards para redes sociais e WhatsApp, banners digitais, spots de áudio e vídeos para painéis eletrônicos.

O pedido foi feito por meio da Procuradoria-Geral do Estado (PGE). A desembargadora eleitoral Patricia Didier de Morais Pereira considerou que o curto prazo para inscrição e a necessidade de alcançar candidatos em diferentes regiões do estado caracterizam uma situação de grave e urgente necessidade pública, uma das exceções previstas na Lei das Eleições para a publicidade institucional durante o período eleitoral.

O Vestibular Uneb 2027 oferece 4.327 vagas distribuídas em 25 campi. As provas estão marcadas para os dias 13 e 14 de dezembro.

Outro ponto considerado na decisão foi a mudança nas regras de ações afirmativas. A documentação necessária para concorrer às cotas de 40% das vagas para candidatos negros e às sobrevagas destinadas a outros grupos deve ser apresentada já no momento da inscrição.

Segundo a decisão, a divulgação também é importante para alcançar estudantes de áreas rurais e pequenos municípios que enfrentam dificuldades de acesso à internet.

A autorização, porém, tem limite: a publicidade deve ser encerrada junto com o período de inscrições, em 7 de outubro. As peças também precisam ter caráter exclusivamente informativo, sem nomes, imagens ou outros elementos que promovam autoridades, servidores ou a atual gestão estadual.

Inscrições

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no período de 15 de setembro a 7 de outubro de 2026, aqui. A taxa de inscrição é de R$ 95, com pagamento do boleto até o dia 8 de outubro de 2026. O Processo Seletivo Vestibular 2027 é coordenado pela Comissão instituída pela Portaria nº 278/2026 e executado pelo Centro de Processos Seletivos (CPS) da Uneb.

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