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João Carlos Salles é nomeado reitor da Ufba após eleição que marcou fim da lista tríplice

Ele vai para o terceiro mandado à frente da instituição; ato de nomeação foi assinado pelo presidente Lula e publicado no Diário Oficial da União

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 10:38

João Carlos Salles foi nomeado para seu terceiro mandato como reitor da Ufba
João Carlos Salles foi nomeado para seu terceiro mandato como reitor da Ufba Crédito: Divulgação

O professor João Carlos Salles Pires da Silva foi nomeado para o cargo de reitor da Universidade Federal da Bahia (Ufba). O ato foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (14) e foi assinado pelo presidente Lula.

Salles foi eleito em maio para seu terceiro mandato à frente da instituição. Após quatro anos de gestão de Paulo Miguez, Salles, que esteve à frente da reitoria entre 2014 e 2022, foi escolhido pela comunidade acadêmica na primeira eleição após o fim da lista tríplice. Isso significa que, pela primeira vez, apenas um nome - o do vencedor - foi encaminhado para sanção presidencial.

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Com 90% das urnas apuradas, João Carlos Salles é eleito reitor da Ufba pela terceira vez

Quem é João Carlos Salles

Professor titular do Departamento de Filosofia da Universidade Federal da Bahia desde 1985, foi reitor da Ufba por dois mandatos consecutivos, de 2014 a 2022. por Marina Silva/Arquivo CORREIO
É membro titular da Academia de Ciências da Bahia e membro da Academia de Letras da Bahia por Divulgação
Presidiu a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), entre 2019 e 2020.  por Marina Silva/Arquivo CORREIO
A posse do atual reitor Paulo Miguez, com João Carlos Salles (no centro) e Penildon Silva Filho (de azul), que é vice-reitor e candidato a reitor por Paula Froes
João Carlos Salles e a candidata a vice, Jamile Borges por Divulgação/Marcos Musse
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Professor titular do Departamento de Filosofia da Universidade Federal da Bahia desde 1985, foi reitor da Ufba por dois mandatos consecutivos, de 2014 a 2022. por Marina Silva/Arquivo CORREIO

Professor titular da Ufba, ele foi reitor entre 2014 e 2022 - intervalo que compreendeu justamente um período em que a Ufba sofreu com seguidos cortes e bloqueios orçamentários. Salles comandava a reitoria, inclusive, quando a Ufba foi acusada de promover ‘balbúrdia’, pelo então ministro da Educação, Abraham Weintraub, para justificar os cortes no orçamento.

João Carlos Salles chegou a ser eleito presidente da Associação Nacional dos Dirigentes de Institutos Federais (Andifes), que representa os reitores, entre 2019 e 2020. Natural de Cachoeira, ele é doutor em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Pesquisador 1B do CNPq, ele coordena o Instituto Nacional e Ciência e Tecnologia Ciência e Democracia, que foi implementado em setembro do ano passado.

O agora ex- reitor Paulo Miguez atuou como seu vice durante os dois primeiros mandatos e foi eleito como sucessor de Salles em 2022.

Tags:

Ufba

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