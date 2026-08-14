ENSINO SUPERIOR

João Carlos Salles é nomeado reitor da Ufba após eleição que marcou fim da lista tríplice

Ele vai para o terceiro mandado à frente da instituição; ato de nomeação foi assinado pelo presidente Lula e publicado no Diário Oficial da União

Thais Borges

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 10:38

João Carlos Salles foi nomeado para seu terceiro mandato como reitor da Ufba Crédito: Divulgação

O professor João Carlos Salles Pires da Silva foi nomeado para o cargo de reitor da Universidade Federal da Bahia (Ufba). O ato foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (14) e foi assinado pelo presidente Lula.



Salles foi eleito em maio para seu terceiro mandato à frente da instituição. Após quatro anos de gestão de Paulo Miguez, Salles, que esteve à frente da reitoria entre 2014 e 2022, foi escolhido pela comunidade acadêmica na primeira eleição após o fim da lista tríplice. Isso significa que, pela primeira vez, apenas um nome - o do vencedor - foi encaminhado para sanção presidencial.

Quem é João Carlos Salles 1 de 5

Professor titular da Ufba, ele foi reitor entre 2014 e 2022 - intervalo que compreendeu justamente um período em que a Ufba sofreu com seguidos cortes e bloqueios orçamentários. Salles comandava a reitoria, inclusive, quando a Ufba foi acusada de promover ‘balbúrdia’, pelo então ministro da Educação, Abraham Weintraub, para justificar os cortes no orçamento.

João Carlos Salles chegou a ser eleito presidente da Associação Nacional dos Dirigentes de Institutos Federais (Andifes), que representa os reitores, entre 2019 e 2020. Natural de Cachoeira, ele é doutor em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Pesquisador 1B do CNPq, ele coordena o Instituto Nacional e Ciência e Tecnologia Ciência e Democracia, que foi implementado em setembro do ano passado.