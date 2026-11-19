EDUCAÇÃO

Justiça condena Colégio Anchieta por reajuste abusivo e determina devolução de R$ 5,5 mil

Pai de aluno questionou aumento de aproximadamente 39% para 2027

Thais Borges

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 16:24

Colégio Anchieta Crédito: Divulgação

O Colégio Anchieta foi condenado a devolver R$5.580,78 a um pai de aluno por um aumento considerado abusivo nos valores da anuidade escolar para 2027. A sentença foi expedida pelo juiz Paulo Cesar Almeida Ribeiro, 17ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor de Salvador, na última terça-feira (17), que declarou abusiva a cobrança em comparação aos valores de 2026.

De acordo com a decisão, a qual o CORREIO teve acesso, o reajuste máximo que poderá ser aplicado é de 10,1%, que é o percentual apresentado pela escola quanto ao aumento de custos operacionais de um ano para o outro. Assim, a empresa Inspira Mudança Participações S.A., rede proprietária do Anchieta e de mais de 100 colégios no Brasil, terá que devolver o valor excedente.

Colégios do grupo Inspira em Salvador 1 de 4

O processo foi movido pelo advogado Michel Torres, pai de de um aluno do terceiro ano do Ensino Fundamental que deve cursar o quarto ano em 2027. A criança estuda no Anchieta, em regime de tempo integral, desde 2024.

“Quando fomos renovar a matrícula para o quarto ano do ensino fundamental, eu e outras famílias fomos surpreendidos com um reajuste de aproximadamente 39% no valor da anuidade. É quase metade do que pagávamos”, explica, em entrevista nesta quinta-feira (19).

O primeiro passo, de acordo com ele, foi buscar reuniões com a diretoria financeira da instituição. “Muita gente fica com medo de sofrer retaliações. Alguns se perguntam: se processar a escola, o que vai acontecer? Eu dizia (a outras famílias) que não aconteceria exatamente nada, porque estávamos procurando a Justiça justamente para dizer que aquele reajuste não era correto”, acrescenta Torres.

Na sentença, o magistrado pondera que, depois de três anos com descontos aplicados sobre o valor total da anuidade, a escola passou a separar os custos do ensino regular e do período integral, reduzindo o benefício concedido anteriormente. Com a nova metodologia, a anuidade parcelada para 2027 passou a custar R$ 46.621,74. Na modalidade à vista, o valor ficou em R$ 42.521,25, quantia paga pelo pai para garantir a vaga do filho. Em 2026, a anuidade havia sido de R$ 33.551,74.

“Qual é a justificativa para repassar um aumento de 40% às famílias? Não existe justificativa nem proporcionalidade, já que os custos da escola não aumentaram nessa mesma proporção, a não ser que tenha havido alguma mudança relacionada à nova direção”, diz Torres, que cita a venda do Anchieta ao grupo Inspira, em 2022. Em Salvador, o conglomerado educacional detém, ainda, os colégios São Paulo e Portinari e o cursinho pré-vestibular Pontomed.

Planilha

Assim, ao analisar o caso, o juiz entendeu que a instituição de ensino poderia modificar sua política comercial e discriminar os serviços oferecidos no período integral. No entanto, ressaltou que a mudança deveria ser acompanhada de uma demonstração objetiva dos custos que justificassem o aumento.

A escola apresentou uma planilha com as despesas gerais da unidade Aquarius, que indicou um aumento de aproximadamente 10,1% nos custos entre 2026 e 2027. Entretanto, segundo a sentença, o documento não detalhou os gastos específicos com o serviço de período integral nem apresentou justificativa suficiente para a cobrança adicional de R$ 14,4 mil.

Com base na variação de custos apresentada pela própria instituição, a Justiça estabeleceu que a anuidade de 2027 deveria ser de R$ 36.940,47. Dessa forma, reconheceu como indevida a diferença de R$ 5.580,78 paga pelo consumidor e determinou a restituição simples do valor, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora. Apesar de reconhecer a abusividade de parte da cobrança, o juiz rejeitou os pedidos de devolução dos R$ 3.204,50 pagos pelo material didático e de indenização por danos morais.

Entre as famílias, a repercussão foi imediata. De acordo com o pai do aluno e advogado Michel Torres, a decisão pode servir de referência para outras famílias, inclusive com estudantes matriculados em outras séries, uma vez que a discussão é sobre a limitação do reajuste de um ano para o outro.

“Tenho conhecimento de famílias que estão pagando R$50 mil para alunos da mesma série, sem critério absolutamente nenhum. A decisão pode servir de referência para outros pais, inclusive de alunos de diferentes séries, porque o que está em discussão é a limitação do reajuste de um ano para o outro. Tenho recebido muitas ligações de famílias de outras escolas”, acrescenta.