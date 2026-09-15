INDENIZAÇÃO NEGADA

Justiça obriga escola particular a matricular criança com alergia alimentar grave

Corte determinou que instituição adote protocolos de segurança e capacite equipe para atender aluna

Thais Borges

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 13:58

Escola Britânica de Brasília Crédito: Wikicommons/Reprodução

A 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) manteve a sentença que obriga a Escola Britânica de Brasília Ltda. a matricular uma criança com alergia alimentar grave. De forma unânime, o colegiado negou os recursos apresentados pelas duas partes e confirmou a obrigação de a instituição adotar protocolos de segurança alimentar e capacitar a equipe para lidar com o quadro da aluna. As informações foram divulgadas pela assessoria do TJDFT.

Segundo o processo, os pais da criança procuraram a escola para realizar a matrícula na educação infantil. Inicialmente, informaram que a filha tinha sensibilidade ao sol e algumas restrições alimentares. Após a apresentação de novos relatórios médicos, no entanto, a família informou a extensão do quadro clínico, que inclui alergia a múltiplos alimentos e risco de reação anafilática.

Diante das novas informações, a escola decidiu interromper o processo de matrícula. A instituição alegou não ter condições de garantir a segurança da criança em um ambiente com quase 500 pessoas em circulação diária. A escola também questionou a ausência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do medicamento injetável utilizado em situações de emergência alérgica.

A família recorreu à Justiça para pedir a efetivação da matrícula, a adoção de um protocolo de segurança alimentar e o pagamento de indenização por danos morais. A escola, por outro lado, argumentou que a livre iniciativa e a inexistência de uma previsão legal específica permitiriam a recusa da matrícula.

Ao analisar o caso, o relator considerou que havia um conflito entre o direito à educação e a livre iniciativa das instituições privadas. O desembargador, porém, destacou que "deve prevalecer o interesse superior da criança como vetor interpretativo máximo, reforçando a natureza prioritária de todo o seu complexo de direitos".

A Turma entendeu que a escola deve adotar medidas razoáveis de adaptação e atuar em conjunto com a família para garantir a segurança da criança. Segundo a decisão, não é necessário eliminar completamente os riscos, mas reduzi-los a níveis considerados seguros.

Como parte das medidas, ficou estabelecido que os pais deverão fornecer o medicamento injetável à escola e orientar a equipe de enfermagem sobre a forma correta de utilizá-lo em caso de emergência.