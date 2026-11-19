OBESIDADE E DIABETES TIPO 2

Lilly amplia descontos no Mounjaro e lança novo combo com duas caixas de 5 mg

Pacientes também poderão ter 10% de desconto em janeiro de 2027

Thais Borges

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 15:26

Mounjaro - dose de 5mg Crédito: Reprodução

A farmacêutica Lilly Brasil anunciou nesta quinta-feira (19) a ampliação de sua iniciativa temporária de acessibilidade financeira ao tratamento da obesidade com o lançamento de um novo combo de Mounjaro (tirzepatida). A novidade contempla duas caixas da apresentação de 5 mg, com preço de R$1.349 por unidade, para pacientes elegíveis cadastrados no programa Lilly Melhor Para Você (LMPV) e que tenham prescrição médica. A condição é válida enquanto durar a iniciativa.

O novo combo se soma a outros três anunciados em junho deste ano e amplia as alternativas para pacientes que precisam iniciar ou dar continuidade ao tratamento, na avaliação do laboratório.

“Cada paciente está em uma etapa diferente do tratamento. A obesidade é uma doença crônica e progressiva, e o custo ainda é uma das principais barreiras para iniciar e dar continuidade à terapia, especialmente para quem busca avançar para doses mais altas. Ao ampliar as opções de combos, buscamos oferecer mais flexibilidade para quem precisa seguir na terapia prescrita pelo seu médico, de forma sustentável”, afirma o diretor executivo de Assuntos Médicos da Lilly no Brasil, Luiz André Magno.

As condições comerciais estão divididas em quatro modalidades:

Como ficam os novos combos de desconto de Mounjaro anunciados pela Lilly do Brasil 1 de 3

A prescrição médica deve conter exatamente as apresentações que compõem o combo escolhido. As condições são válidas por tempo limitado, em lojas físicas e no comércio eletrônico de farmácias, e podem ser reavaliadas a qualquer momento.

Além disso, os pacientes que comprarem qualquer um dos combos de Mounjaro entre 19 de novembro e o final de dezembro de 2026 terão direito a 10% de desconto em uma nova compra do medicamento em janeiro de 2027. O benefício poderá ser utilizado na aquisição de qualquer apresentação, seja combo ou caixa individual, mediante apresentação de prescrição médica. A iniciativa busca incentivar a continuidade do tratamento no início do próximo ano.