GRADUAÇÃO

Mais de 11,5 mil estudantes podem receber R$ 1.050 por mês no Pé-de-Meia Licenciaturas

Benefício é destinado a alunos que ingressaram em cursos presenciais de licenciatura em 2026

Thais Borges

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 14:22

O MDS abriu pente-fino no programa Pé-de-Meia e estuda exigir a devolução de valores após TCU identificar 4 mil cadastros suspeitos. Crédito: Foto: MEC/Divulgação

Mais de 11,5 mil estudantes de todo o país estão elegíveis para o Pé-de-Meia Licenciaturas, um dos eixos do programa Mais Professores. Para participar, eles devem ter alcançado nota igual ou superior a 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e estão matriculados em cursos presenciais de licenciatura por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) ou do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

As inscrições para as bolsas destinadas aos estudantes que ingressaram na graduação em 2026 vão até 19 de dezembro deste ano, enquanto houver disponibilidade de vagas. O procedimento deve ser feito pela Plataforma Freire.

A análise e a aprovação das pré-inscrições são realizadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) até o dia 20 de cada mês. As bolsas têm valor de R$1.050 mensais e são pagas durante todo o curso.

Do total, R$700 podem ser sacados mensalmente, enquanto os outros R$350 são depositados em uma poupança. O valor acumulado só poderá ser retirado caso o bolsista ingresse como professor em uma rede pública de ensino em até cinco anos após a conclusão da licenciatura.

O pagamento das bolsas será realizado até o quinto dia útil do mês seguinte ao cadastramento do estudante pela instituição de ensino no sistema da Capes.

Requisitos

Podem se inscrever no Pé-de-Meia Licenciaturas os candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 650 pontos no Enem e foram matriculados em cursos presenciais de licenciatura por meio de um dos programas do Ministério da Educação (MEC). A seleção segue a seguinte ordem de prioridade: Sisu, Prouni e Fies.

Também é necessário cumprir as exigências previstas no Edital nº 2/2025 da Capes e atender às regras específicas do programa de ingresso escolhido.