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Matemática no Enem: veja os assuntos que você deve priorizar na revisão

Professor destaca porcentagem, interpretação de gráficos, geometria, estatística e funções entre os conteúdos que devem ser priorizados pelos candidatos

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 13:12

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Com a prova de Matemática do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (15h), revisar os conteúdos mais recorrentes pode ser uma estratégia importante para melhorar o desempenho dos candidatos. Para orientar os estudantes nesta reta final de preparação, o professor de Matemática Carlos São Bento, do Colégio Imaculado Coração de Maria, no Rio de Janeiro, destaca os principais assuntos que devem entrar no planejamento de estudos.

De acordo com o educador, a matemática básica merece atenção especial, sobretudo os cálculos de porcentagem, a interpretação de gráficos, as razões e proporções, além das operações com frações e números decimais.

Filmes para entender ciência e reforçar os estudos para o Enem

Filme Matrix (1999). A obra se tornou referência na ficção científica e também em debates filosóficos e tecnológicos. O filme permite discutir realidade virtual, inteligência artificial e percepção da realidade, temas cada vez mais presentes nas discussões contemporâneas. Para Moises, a produção também pode ser relacionada a conteúdos de Filosofia, ampliando as possibilidades de repertório para a redação do Enem. Onde assistir: HBO Max, Prime Video e Netflix. por Divulgação
Interestelar (2014). Considerado uma das obras mais completas quando o assunto é Física moderna, o filme aborda conceitos como relatividade, dilatação do tempo, buracos de minhoca e exploração espacial. Para Moises, a produção contribui para que os estudantes compreendam temas que aparecem com frequência em vestibulares, especialmente os relacionados à teoria da relatividade e às discussões sobre o universo. Onde assistir: HBO Max e Prime Video. por divulgação
Radioactive (2019). Inspirado na trajetória da cientista francesa Marie Curie, o filme apresenta o processo de construção do conhecimento científico e destaca descobertas fundamentais para a Física e a Química. Magno ressalta que a obra contribui para a compreensão da radioatividade, da estrutura atômica e do impacto das pesquisas científicas na sociedade, além de evidenciar o protagonismo feminino na ciência. Onde assistir: Prime Video. por
Einstein e Eddington (2008). Retrata a parceria entre Albert Einstein e o astrofísico Arthur Eddington durante o desenvolvimento e a comprovação da Teoria da Relatividade Geral. O professor Daniel explica que o filme auxilia na compreensão de conceitos da Física Moderna, como a curvatura do espaço-tempo e os efeitos da gravidade sobre a luz, além de contextualizar a evolução dos modelos científicos ao longo da história. Onde assistir: HBO Max e Prime Video.  por Reprodução
O Homem que Viu o Infinito (2015). Baseado na história do matemático indiano Srinivasa Ramanujan, o filme retrata sua jornada acadêmica e suas contribuições para a matemática moderna. Para Daniel, a obra ajuda os estudantes a compreender a disciplina para além das fórmulas, ao explorar conceitos como raciocínio lógico, padrões numéricos e análise combinatória. A produção também estimula reflexões sobre xenofobia e diversidade no ambiente científico. Onde assistir: Prime Video.  por Reprodução
Perdido em Marte (2015). A sobrevivência de um astronauta isolado em Marte depende diretamente da aplicação de conceitos científicos. O filme aborda reações químicas, produção de água, combustão, gases e estequiometria de forma prática e contextualizada. Para o professor Magno, a produção demonstra como a ciência pode ser utilizada para solucionar problemas reais, abordagem bastante comum nas questões do Enem. Onde assistir: Disney+. por Reprodução
Horizonte Profundo: Desastre no Golfo (2016). O filme retrata o acidente real em uma plataforma de petróleo no Golfo do México. A narrativa permite discutir combustíveis fósseis, química orgânica, combustão e impactos ambientais. Segundo Magno, a obra é especialmente relevante para compreender a relação entre ciência, indústria e sustentabilidade, temas frequentemente explorados em vestibulares e no Enem. Onde assistir: Prime Video. por Reprodução
O Menino que Descobriu o Vento (2019). Baseado em uma história real, o filme narra a trajetória de um jovem do Malawi que utiliza conhecimentos de Física para construir um moinho de vento capaz de ajudar sua comunidade a enfrentar uma grave seca. Para Daniel, a produção é uma excelente oportunidade para visualizar conceitos relacionados à transformação de energia e sustentabilidade. A obra também amplia o repertório sobre crise climática, escassez hídrica e o papel da educação na transformação social. Onde assistir: Netflix. por Reprodução
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Filme Matrix (1999). A obra se tornou referência na ficção científica e também em debates filosóficos e tecnológicos. O filme permite discutir realidade virtual, inteligência artificial e percepção da realidade, temas cada vez mais presentes nas discussões contemporâneas. Para Moises, a produção também pode ser relacionada a conteúdos de Filosofia, ampliando as possibilidades de repertório para a redação do Enem. Onde assistir: HBO Max, Prime Video e Netflix. por Divulgação

“Cálculo de porcentagem, interpretação de gráfico, proporção, razões e proporções são temas muito cobrados”, destaca.

A estatística também está entre os conteúdos que devem ser priorizados. O professor recomenda revisar as medidas de tendência central, como média, moda e mediana. Embora apareçam com menos frequência, o desvio padrão e a variância também podem ser incluídos na preparação.

Outro assunto que exige atenção é a geometria, devido à presença expressiva de questões relacionadas ao tema na prova. Entre os tópicos indicados estão os cálculos de áreas, perímetros e volumes de sólidos geométricos, como prismas, cilindros, esferas e pirâmides.

Em funções e álgebra, a orientação é reforçar os conhecimentos sobre funções afim, quadrática, exponencial e logarítmica. Também é importante praticar a interpretação de gráficos, a identificação de modelos algébricos e o reconhecimento dos pontos de máximo e mínimo das funções quadráticas.

O professor ainda recomenda atenção à análise combinatória e à probabilidade. Nesse conteúdo, os estudantes devem saber diferenciar permutação, arranjo e combinação, além de compreender conceitos como eventos independentes e probabilidade condicional.

Para completar a revisão, Carlos São Bento sugere retomar as progressões aritméticas e geométricas (PA e PG). A recomendação é dar atenção especial às progressões aritméticas e à capacidade de identificar padrões em sequências numéricas.

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