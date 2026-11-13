PROVA DOMINGO

Matemática no Enem: veja os assuntos que você deve priorizar na revisão

Professor destaca porcentagem, interpretação de gráficos, geometria, estatística e funções entre os conteúdos que devem ser priorizados pelos candidatos

Thais Borges

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 13:12

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Com a prova de Matemática do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (15h), revisar os conteúdos mais recorrentes pode ser uma estratégia importante para melhorar o desempenho dos candidatos. Para orientar os estudantes nesta reta final de preparação, o professor de Matemática Carlos São Bento, do Colégio Imaculado Coração de Maria, no Rio de Janeiro, destaca os principais assuntos que devem entrar no planejamento de estudos.

De acordo com o educador, a matemática básica merece atenção especial, sobretudo os cálculos de porcentagem, a interpretação de gráficos, as razões e proporções, além das operações com frações e números decimais.

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“Cálculo de porcentagem, interpretação de gráfico, proporção, razões e proporções são temas muito cobrados”, destaca.

A estatística também está entre os conteúdos que devem ser priorizados. O professor recomenda revisar as medidas de tendência central, como média, moda e mediana. Embora apareçam com menos frequência, o desvio padrão e a variância também podem ser incluídos na preparação.

Outro assunto que exige atenção é a geometria, devido à presença expressiva de questões relacionadas ao tema na prova. Entre os tópicos indicados estão os cálculos de áreas, perímetros e volumes de sólidos geométricos, como prismas, cilindros, esferas e pirâmides.

Em funções e álgebra, a orientação é reforçar os conhecimentos sobre funções afim, quadrática, exponencial e logarítmica. Também é importante praticar a interpretação de gráficos, a identificação de modelos algébricos e o reconhecimento dos pontos de máximo e mínimo das funções quadráticas.

O professor ainda recomenda atenção à análise combinatória e à probabilidade. Nesse conteúdo, os estudantes devem saber diferenciar permutação, arranjo e combinação, além de compreender conceitos como eventos independentes e probabilidade condicional.