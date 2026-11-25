ENSINO SUPERIOR

Menos de duas semanas após retornar à universidade federal, professora perde o cargo novamente por sentença contra cotas

TRF-5 suspendeu nomeação na UFPE após recurso de candidata da ampla concorrência; professora diz que decisão representa ataque à luta antirracista

Thais Borges

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 14:03

A professora Rafaela Niels da Silva perdeu a vaga na UFPE após uma decisão judicial contra cotas Crédito: Reprodução

Menos de duas semanas após ter retornado ao cargo, a professora Rafaela Niels da Silva voltou a perder a vaga na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) por uma determinação judicial contra a política de cotas. Em uma decisão publicada no processo eletrônico do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), o desembargador federal Fernando Braga Damasceno atendeu ao recurso apresentado pela candidata da ampla concorrência, que havia questionado a nomeação na Justiça.

Com a decisão, foi restabelecida a sentença de primeira instância que declarou nula a nomeação de Rafaela para a vaga de docente na área de Saúde da Mulher – ou seja, ela foi “desnomeada”. O tribunal também determinou a reserva do cargo e proibiu a UFPE de nomear terceiros até o julgamento da apelação e da remessa necessária. A universidade terá cinco dias para cumprir as determinações e comprovar as providências no processo.

A professora Rafaela Niels da Silva perdeu a vaga na UFPE após uma decisão judicial contra cotas 1 de 5

"É uma situação muito constrangedora e que gera uma enorme insegurança jurídica. Toda essa instabilidade é consequência das sucessivas decisões judiciais", diz a professora Rafaela, em entrevista ao CORREIO, nesta terça-feira (25).

Para ela, a Lei de Cotas vem sendo ameaçada por pessoas que não aceitam a aplicação da legislação em processos seletivos e concursos. "Especificamente em relação ao meu caso, estou muito indignada. Estamos no Novembro da Consciência Negra e, durante esse mês, não sou apenas eu, mas toda a população negra que sofre mais esse ataque. É um ataque que vem com assinatura judicial, negando e imprimindo, mais uma vez, a marca do não cumprimento da Lei de Cotas no Brasil", acrescenta.

O CORREIO revelou o caso da professora Rafaela em agosto deste ano, em uma série de reportagens que mostrou que um mesmo concurso foi alvo de outros mandados de segurança impetrados por candidatas aprovadas na ampla concorrência. Outro episódio foi do professor Allison Ruan de Morais Silva, doutor em Engenharia Química, aprovado para uma vaga na área de Processos Biotecnológicos no Departamento de Engenharia Química. Seis meses após ser nomeado e também cotista, ele perdeu o cargo depois que uma sentença determinou a anulação de sua nomeação. Em setembro, a Justiça determinou que ele retornasse ao cargo.

Legislação

Esse concurso - o Edital 08/2025 - oferecia 52 vagas, das quais 13 seriam destinadas a políticas afirmativas. Segundo o edital, ao todo, seriam 30% de vagas reservadas a pessoas candidatas negras, indígenas e quilombolas - 25% para pessoas negras (pretas e pardas); 3% para indígenas e 2% para quilombolas. Além disso, 5% das vagas seriam reservadas a pessoas com deficiência (PCDs).

O edital seguia a lei federal nº 15.142/2025 e determinava que o percentual mínimo de reserva deveria ser aplicado ao total de vagas do concurso - ou seja, nunca por área específica. Casos de ações judiciais contra a política de cotas têm se tornado comuns, nos últimos anos, em instituições federais de ensino superior. Entre 2024 e 2025, processos como os dos professores Lorena Pinheiro Figueiredo e Felipe Hugo Fernandes, ambos aprovados pela política de cotas em concursos da Universidade Federal da Bahia (Ufba) levantaram o debate sobre o tema para além da comunidade acadêmica.

Em junho do ano passado, foi sancionada a lei nº 15.142/2025, que passou a ser obrigatória para todos os concursos docentes. Entre as principais mudanças, estão a ampliação do percentual de reserva de 20% para 30% até a definição de que o cálculo deve ser feito sobre o conjunto total de vagas oferecidas por cada concurso.

A candidata aprovada na ampla concorrência, Belisa Duarte Ribeiro de Oliveira, contestou a metodologia adotada pela universidade para distribuir as vagas destinadas às cotas. Segundo a decisão, ela alegou que a aplicação desse critério fez com que a única vaga disponível para Saúde da Mulher fosse integralmente destinada à reserva de vagas, eliminando a possibilidade de concorrência pela ampla concorrência.

Em julho deste ano, a 9ª Vara Federal de Pernambuco atendeu o pedido da candidata e declarou nula a nomeação de Rafaela. Na ocasião, a sentença considerou que a destinação integral da vaga à lista de cotistas violou os critérios de alternância e proporcionalidade previstos na legislação.

A decisão foi confirmada pelo desembargador Fernando Braga Damasceno ao analisar o novo pedido. Segundo o magistrado, as áreas de conhecimento do concurso possuem autonomia, com conteúdos programáticos, exigências de formação e classificações próprias. Por isso, a destinação da única vaga de determinada especialidade à lista de reserva representaria, na prática, uma reserva de 100% dos postos daquela área, suprimindo a ampla concorrência.

Decisões judiciais impediram posse de professores cotistas em universidades federais 1 de 11

Recursos

No entanto, UFPE entrou com um recurso destacando os prejuízos à continuidade das atividades acadêmicas e a necessidade de redistribuição dos encargos docentes. Em 15 de outubro, o juiz de primeira instância acolheu o pedido da universidade e restabeleceu os efeitos da portaria que havia nomeado Rafaela. Com isso, a professora voltou a exercer o cargo, enquanto a sentença que reconheceu a ilegalidade da nomeação permanecia pendente de reexame.

A candidata da ampla concorrência recorreu dessa decisão ao TRF-5. Ao analisar o pedido, o desembargador considerou que a primeira instância modificou os efeitos da sentença sem oferecer à candidata a oportunidade de se manifestar previamente. Para ele, a medida violou o contraditório e a ampla defesa.

Na avaliação do desembargador, a decisão de primeira instância confundiu a postergação da posse com uma renúncia ao direito reconhecido judicialmente. As duas providências, segundo ele, são compatíveis.

Sentenças como essa, contudo, podem servir de instrumento e espaço para que outras pessoas façam o mesmo questionamento, o que leva inclusive à insegurança jurídica.

"É um movimento de invalidação da Lei de Cotas. Mesmo com o aperfeiçoamento da legislação e com a UFPE tendo elaborado um edital exemplar para ser cumprido, uma candidata branca se considera no direito de solicitar minha retirada do cargo. Além de todos os danos à minha vida pessoal, isso também representa um ataque à luta antirracista no Brasil", diz a professora Rafaela Niels.

Ela ainda não foi notificada oficialmente, mas a sentença já foi expedida. Nos próximos dias, uma portaria deve ser publicada no Diário Oficial da União. "Isso representa um ataque muito forte e demonstra a força dessas pessoas que lutam contra a política de cotas. Acima de tudo, são pessoas que não estão comprometidas com a luta antirracista no Brasil. Essa situação afeta toda a sociedade e as famílias das pessoas que enfrentam diferentes formas de racismo todos os dias no país", completa a professora.

Posse

Apesar da decisão favorável à candidata da ampla concorrência, o TRF-5 não determinou sua nomeação ou posse. A vaga deverá permanecer reservada até que o tribunal julgue a apelação e a remessa necessária, procedimento de revisão obrigatória da sentença pela segunda instância.

A professora Rafaela Niels adiantou que deve continuar com os recursos que precisam ser julgados. “Fomos surpreendidos por essa decisão de outro juiz, mas vamos continuar a luta judicial. Meu caso, especificamente, além de provocar uma dor pessoal muito grande, representa um ataque à possibilidade de outras pessoas denunciarem e enfrentarem o racismo institucional que existe não apenas no Judiciário, mas em todos os setores da sociedade. Nossa luta é muito grande, mas não vamos abandoná-la. Vou lutar até o final porque essa é uma injustiça enorme, que pode se repetir com outras pessoas que não têm coragem ou têm medo de se posicionar publicamente”, completa.