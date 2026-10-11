CIÊNCIA BAIANA

Mês do Nordestino: das 18 teses reconhecidas pela Capes no Nordeste, cinco são da Ufba

Universidade Federal da Bahia teve um trabalho vencedor e quatro menções honrosas no Prêmio Capes de Tese 2026

Thais Borges

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 17:00

Fachada da Ufba em Ondina Crédito: Reprodução

O mês em que se celebra o Dia do Nordestino, comemorado no último dia 8, é uma oportunidade para valorizar a diversidade, a história, a cultura e as contribuições da região, formada por nove estados e cerca de 55 milhões de habitantes. Além das manifestações culturais e da riqueza histórica, o Nordeste também se destaca pela produção científica desenvolvida em suas universidades e instituições de pesquisa.

Um exemplo dessa contribuição está na edição de 2026 do Prêmio Capes de Tese. Entre os 50 trabalhos vencedores da premiação principal, oito estão vinculados a instituições de ensino e pesquisa nordestinas. Na categoria Menção Honrosa, outras dez teses desenvolvidas na região também foram reconhecidas. Ao todo, são 18 trabalhos nordestinos contemplados nas duas categorias.

Conheça as instituições federais de ensino superior da Bahia 1 de 22

Os pesquisadores premiados estão vinculados a instituições de seis estados na categoria principal — Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Maranhão e Sergipe — e de quatro estados na Menção Honrosa — Bahia, Pernambuco, Sergipe e Maranhão. A Universidade Federal da Bahia (Ufba) se destacou com cinco representantes, sendo um na premiação principal e quatro na categoria Menção Honrosa.

Os oito representantes de instituições nordestinas na categoria principal:

Bianca Beatriz Torres de Assis — Universidade Federal da Paraíba (UFPB);

Jamylle Lucas Diniz — Universidade Federal do Ceará (UFC);

Larissa Silva Queiroz — Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN);

Bruno de Oliveira Moreira — Universidade Federal da Bahia (UFBA);

Renan da Ponte Castelo Branco — Universidade Estadual do Ceará (UECE);

Mateus Santana do Rosário — Fiocruz Bahia/Instituto Gonçalo Moniz;

Silas Alves Costa — Universidade Federal do Maranhão (UFMA);

Jean Jesus Santos — Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Professor de História do Instituto Federal da Bahia (IFBA), no Campus Santo Amaro, Bruno de Oliveira Moreira venceu na área de História com a tese O exílio da memória: Milton Santos e a ditadura civil-militar. O trabalho foi defendido no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Bahia (UFBA), sob orientação da professora doutora Lucileide Cardoso. A tese está disponível no Repositório Institucional da UFBA.

“O reconhecimento com o prêmio me estimula a seguir pesquisando, reforça, para mim, o desejo de percorrer novos passos científicos, interessado especialmente na história política do Brasil”, agradece, exaltando a força da pesquisa acadêmica no Nordeste. “Nesse território a produção científica, a inovação e as publicações acadêmicas têm sido cotidianas e de qualidade”, diz o professor Bruno Moreira.

A pesquisa tem como objeto o geógrafo e cientista baiano Milton Santos (1926-2001), considerado um dos intelectuais brasileiros mais importantes do século 20. Entre as fontes consultadas pelo historiador estão o acervo pessoal de Milton Santos, preservado no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB-USP); documentos sobre o período da ditadura reunidos no projeto Memórias Reveladas, do Arquivo Nacional; registros de universidades francesas nas quais o intelectual esteve durante o exílio; e documentos do Judiciário baiano.

“Visitar esse passado recente é um exercício que contribui para que a sociedade compreenda os impactos sociais de modelos autoritários. A ditadura instaurada em 1964 interditou projetos, alcançou de maneira repressiva intelectuais públicos, levando muitos deles à prisão e ao exílio, tal como foi o caso de Milton Santos”, reflete. “Entender como a ditadura incidiu sobre as instituições, e como muitas delas produziram ajustes conformativos ao regime, nos ajuda a compreender as repercussões na vida das pessoas”, acrescenta.

Os dez pesquisadores vinculados a instituições nordestinas reconhecidos na categoria Menção Honrosa:

Jorge Luiz Alencar Sampaio — UFBA;

José Diego Marques de Lima — Universidade Federal de Pernambuco (UFPE);

Gabriela Alves Ferreira — Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC);

Nívea Maria Santos Souto Maior — UFPE;

Marimeire Morais da Conceição — UFBA;

Caroline Silva Araujo — UFBA;

Rafael Gomes Nóbrega Paiva — UFPE;

Renata Dias Ribeiro — Universidade Federal de Sergipe (UFS);

Giovanna de Carli Lopes — UFBA;