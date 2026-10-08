20 ANOS DE DADOS PERDIDOS

'Nessa proporção, não lembro de nenhum acidente': professor descreve perdas após incêndio em universidade

Depoimentos revelam impacto sobre pesquisas, amostras científicas e dados acumulados ao longo de anos na UFPE

Thais Borges

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 14:29

Incêndio de grande proporção atingiu universidade Crédito: Reprodução

Um grupo de professores e alunos voltava de uma atividade no campus Vitória quando, na van de retorno ao campus Recife, avistaram as chamas em um prédio. Eram as primeiras horas da noite da última quarta-feira (7 e, pouco depois, eles descobririam onde era o incêndio: o prédio da antiga Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente, era a sede de empresas em incubação e de laboratórios, a exemplo do Núcleo de Pesquisa em Inovação Terapêutica (Nupi), na Cidade Universitária.

O fogo só foi controlado na manhã desta quinta-feira (8) e destruiu cerca de R$ 100 milhões em equipamentos, além de amostras científicas e pesquisas acadêmicas. De acordo com a reitoria da instituição, foram perdidas cerca de 80 pesquisas de dissertação de mestrado e teses de doutorado, além de terem perdido 20 anos de dados científicos.

Polícia vai investigar incêndio na UFPE 1 de 7

"Para destruir, é questão de minutos ou horas. Mas a reconstrução leva anos e você não recupera aquilo que perdeu. Tinha material acumulado de estudos de câncer, de covid-19, de células, amostras de sangue até de pessoas que já faleceram. Não tem como recuperar isso", diz o presidente da Associação dos Docentes da Ufpe (Adufepe), Ricardo Oliveira da Silva.

O incêndio chama atenção também por ter sido a terceira ocorrência de fogo em instalações da instituição em oito dias. Nesta quarta-feira, o advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, determinou que a Procuradoria-Geral Federal designe uma comissão de procuradores para acompanhar as apurações e adotar, se necessário, as providências legais cabíveis. A UFPE informou que acionou a Polícia Federal (PF) para investigar o caso. O CORREIO entrou em contato com a assessoria da PF, mas não houve resposta. O espaço segue aberto.

"Estou na universidade há 30 anos e acidentes acontecem. Você está num ambiente de trabalho. Mas todos são pontuais e rapidamente controlados. Nessa proporção, não lembro de nenhum acidente dessa magnitude", diz o professor Ricardo.

O prédio fica a poucos metros da Casa do Estudante, que é a residência estudantil da UFPE. "São dois prédios e estavam todos lá. Se aquilo se propaga, poderíamos ter tido perdas humanas. Felizmente, isso não ocorreu. Porque, como o material inflamável no local era em grande quantidade, controlar o fogo também é difícil", acrescenta ele.

Três episódios

O primeiro incêndio ocorreu exatamente uma semana antes, no último dia 30 de setembro, no Departamento de Física. Já o segundo foi no último domingo, 4, no laboratório de Citogenética e Evolução Vegetal, no Centro de Biociências.

"O que temos de concreto é que, em todos esses locais, tem muito material combustível. Uma vez iniciado o fogo, ele se propaga com muita rapidez. O de Física era um laboratório com muito solvente, que entra em combustão com muita facilidade. O segundo também era um laboratório com muito material inflamável".

De acordo com ele, a comunidade acadêmica está abalada e tem feito um movimento para abraçar professores, pesquisadores e estudantes que perderam laboratórios, disponibilizando espaços em outras unidades.

"É um sentimento de solidariedade coletiva que a gente precisa para garantir o patrimônio da universidade. O sentimento é de muita tristeza por um lado, mas também de muita solidariedade e luta pela universidade. É uma instituição que está completando 200 anos com o lastro de contribuições para a sociedade que não pode se perder assim".

Ainda na noite de quarta, políticos como o deputado federal eleito Jones Manoel (Psol-PE) denunciaram ameaças que teriam sido recebidas por estudantes horas antes do incêndio começar. O deputado compartilhou prints das ameaças com cunho político.

"A sequência dos fatos é gravíssima e precisa ser esclarecida com urgência. Estamos buscando mais informações e vamos solicitar à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal uma investigação imediata sobre o caso, diante da possibilidade de o incêndio ter origem criminosa. Se mais alguém recebeu mensagens ou ameaças desse tipo, nos envie", pediu Jones.

Diretor de relações institucionais do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFPE, o estudante de biblioteconomia Everton Lima conta que ele e outros integrantes da entidade começram a receber prints de ameaças na manhã de quarta-feira. Entre elas, havia desde registros feitos pelo Instagram até ameaças feitas em um grupo de Whatsapp.

"A gente não consegue saber se a ameaça se concretizou ou se foi uma falha técnica", diz. "A gente estava na correria de pegar as informações, tomar a decisão de onde ia denunciar - se seria à universidade ou à polícia, por ser um crime, analisar todos os prints, ver se eram os mesmos. Antes de a gente concluir isso, já estava nas redes sociais", completa.

Everton foi um dos estudantes que esteve no local do incêndio depois que as chamas começaram. Ao chegar lá, a informação da equipe de segurança ao DCE era de que oito pessoas estavam no prédio no momento, mas que conseguiram ser afastadas a tempo. Ninguém estaria na parte onde o fogo começou.

"Ontem, quando a gente chegou, tinham algumas pessoas chorando muito, porque tinham perdido suas pesquisas, mas a gente não sabe de fato quem são as pessoas que estavam na hora que começou, porque o incêndio já tinha tomado proporções inimagináveis".