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Nova universidade federal da Bahia já tem nome escolhido; veja qual venceu votação

Consulta que reuniu 2.647 participações nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 12:53

Feira de Santana
Feira de Santana Crédito: Reprodução/Prefeitura de Feira de Santana

A nova universidade federal que terá sede em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, será chamada de Universidade Federal do Portal do Sertão (UFPS). O nome foi definido por meio de uma votação nas redes sociais, encerrada em 18 de agosto.

Ao todo, 2.647 pessoas participaram da consulta, e a opção vencedora concentrou 66% dos votos. A Universidade Federal do Sertão da Bahia (Ufesba) ficou em segundo lugar, com 25%, enquanto a Universidade Federal de Inovação da Bahia (Ufib) recebeu 9%.

A votação foi realizada entre os dias 12 e 18 de agosto e apresentou as três alternativas à população.

A escolha de "Portal do Sertão" foi associada à posição de Feira de Santana como cidade-polo e à capacidade do município de conectar diferentes territórios baianos. "Mais do que um nome, Portal do Sertão representa identidade, pertencimento e conexão. Feira de Santana, como cidade-polo, ocupa uma posição estratégica na integração entre diferentes territórios da Bahia", diz a legenda da publicação que apresentou o resultado.

A justificativa também destaca que a futura instituição deverá alcançar áreas além do Portal do Sertão, incluindo regiões como a Bacia do Jacuípe e o Sisal.

"A escolha também traduz a vocação de uma universidade que nasce para conectar pessoas, territórios, conhecimento e oportunidades, alcançando não apenas o Portal do Sertão, mas também regiões como a Bacia do Jacuípe e o Sisal."

A proposta é que a UFPS reúna atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação, com atuação voltada também ao desenvolvimento regional.

Até o momento, não foram divulgadas a data de inauguração da universidade nem informações sobre o local onde funcionará a nova sede.

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