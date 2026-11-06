PREPARAÇÃO

O que levar de lanche para o Enem? Veja alimentos permitidos na prova

Alimentos e bebidas podem passar por vistoria

Thais Borges

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 12:14

Estudantes podem levar lanches para o Enem Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem levar lanches e água para consumir durante a realização das provas neste domingo (8), mas precisam ficar atentos a algumas orientações. A alimentação pode ajudar a manter a disposição e a concentração ao longo do exame, que exige várias horas de dedicação dos candidatos.

De acordo com as regras do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), não há uma lista específica de alimentos permitidos nem exigência de que os lanches sejam transportados em embalagens transparentes. No entanto, os alimentos e as bebidas podem passar por vistoria do chefe de sala, procedimento ao qual o participante deve permitir o acesso.

A recomendação é escolher opções práticas, fáceis de consumir e que não atrapalhem a concentração nem incomodem os demais candidatos. Frutas, sanduíches, barras de cereal e biscoitos são algumas alternativas que podem ser consideradas para levar ao local de prova.

Quais lanches levar para o Enem?

Como a aplicação do exame dura várias horas, o ideal é escolher alimentos que sejam fáceis de transportar e consumir. Opções que não façam muita sujeira, não tenham cheiro forte e possam ser consumidas rapidamente ajudam a evitar interrupções durante a prova.

Entre as alternativas para levar estão:

Frutas: banana, maçã e uva são opções práticas para consumir durante o exame;

Sanduíches: podem ser preparados com recheios leves e armazenados adequadamente;

Barras de cereal ou proteína: são fáceis de transportar e consumir;

Biscoitos: opções simples podem ajudar a complementar a alimentação;

Frutas secas e castanhas: são alternativas práticas para pequenos lanches.

A escolha deve considerar os hábitos alimentares do participante, eventuais restrições e a facilidade de conservação dos alimentos até o momento do consumo.

Precisa levar o lanche em embalagem transparente?

Não. Diferentemente de orientações adotadas em algumas edições anteriores do Enem, não há exigência específica de que os alimentos sejam transportados em embalagens transparentes.

Ainda assim, os lanches poderão ser vistoriados pelo chefe de sala. Por isso, é importante permitir a inspeção e seguir as orientações da equipe de aplicação.

Pode levar água para o Enem?

Sim. Os participantes podem levar água para consumir durante a prova. A orientação é utilizar uma garrafa ou recipiente comum, sem componentes eletrônicos, que também poderá ser vistoriado pela equipe responsável pela aplicação.

Garrafas e copos digitais, que possuem recursos eletrônicos, estão entre os objetos proibidos durante o exame.

Pode levar remédios para o Enem?

Sim. Os candidatos podem levar os medicamentos necessários para utilizar durante a aplicação. Assim como acontece com os alimentos e as bebidas, os remédios e materiais relacionados poderão passar por vistoria do chefe de sala.

É importante manter os medicamentos disponíveis para inspeção e levar apenas o que for necessário. Bulas, anotações e materiais impressos, por sua vez, devem permanecer dentro do envelope porta-objetos.

O que é proibido consumir durante o Enem?

O edital proíbe os participantes de levar ou consumir bebidas alcoólicas, utilizar drogas ilícitas ou fumar no local de aplicação, inclusive cigarros eletrônicos e outros produtos derivados do tabaco.

A restrição segue a legislação brasileira e vale durante a permanência no local de provas.