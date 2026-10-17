EDUCAÇÃO

Obmep 2026: segunda fase acontece neste sábado (17); veja horário e regras da prova

Mais de 900 mil estudantes de todo o país farão a avaliação, que terá seis questões discursivas e duração de três horas

Thais Borges

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 10:56

Mais de 900 mil estudantes fazem a segunda fase da Obmep 2026 neste sábado Crédito: MEC/Divulgação

Um problema matemático pode ir além dos números e cálculos, estimulando a curiosidade, o raciocínio lógico e a descoberta de novas soluções. Neste sábado (17), mais de 900 mil estudantes de todo o Brasil participarão da segunda fase da 21ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), edição de 2026.

A prova será aplicada às 14h30, pelo horário de Brasília, nos locais informados no site oficial da competição. A etapa é voltada aos estudantes classificados do 6º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio. Os participantes deverão resolver seis questões discursivas em até três horas.

Para fazer a avaliação, os estudantes devem chegar ao local de prova com pelo menos 30 minutos de antecedência, levando um documento oficial de identificação com foto e os materiais permitidos.

A primeira fase da Obmep 2026, realizada em 9 de junho, contou com mais de 18,3 milhões de estudantes de 58.238 escolas, distribuídas por 5.567 municípios brasileiros. O número corresponde a 99,93% dos municípios do país.

Organizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), com recursos do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), a olimpíada prevê a entrega de 8.450 medalhas nacionais, sendo 650 de ouro, 1.950 de prata e 5.850 de bronze. Também serão concedidos 51 mil certificados de menção honrosa. A divulgação dos resultados está prevista para 15 de dezembro.

Além do reconhecimento pelo desempenho, os estudantes que conquistarem medalhas nacionais poderão participar do Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC Jr.), que oferece aulas avançadas de matemática. Os alunos de escolas públicas inscritos no programa recebem uma bolsa mensal de R$ 300, concedida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Professores

O sábado também será marcado pela realização da primeira edição da Olimpíada de Professores da Obmep Mirim, voltada a docentes que lecionam do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. A iniciativa tem como objetivo incentivar a formação em matemática e reconhecer o trabalho dos profissionais que contribuem para o aprendizado da disciplina desde os primeiros anos escolares.

A avaliação será realizada em fase única, com duração de três horas, em centros de aplicação distribuídos pelo país. Podem participar professores com matrícula ativa em instituições públicas — municipais, estaduais ou federais — e privadas que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental.

A competição prevê a distribuição de 25 medalhas de ouro, 50 de prata e 100 de bronze, além de 500 menções honrosas. Todos os medalhistas terão acesso a um curso de formação em matemática destinado a professores do ensino fundamental I, oferecido pelo Impa. Os vencedores da medalha de ouro também poderão participar de atividades presenciais no Rio de Janeiro, com despesas custeadas pelo instituto.