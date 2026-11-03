MENSALIDADES

'Os pais não têm noção do que está para acontecer': escolas particulares podem anunciar novos reajustes além dos já previstos para 2027

Mudanças no cálculo do descanso remunerado dos professores podem elevar os custos das instituições e provocar aumento de até 18%

Thais Borges

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 15:24

Mensalidades de escolas particulares podem ter reajuste de até 18% após mudanças na legislação Crédito: Shutterstock

Ainda que boa parte das escolas particulares já tenham calculado os reajustes para 2027, as mensalidades poderão sofrer novos aumentos além dos que já foram anunciados pelas instituições. A projeção é do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino da Bahia (Sinepe), que alerta para a possibilidade de os valores subirem até 18% em razão de mudanças na legislação trabalhista e de outros custos que devem pressionar o setor.

Inicialmente, um estudo entre as escolas apontou um aumento médio entre 8% e 10% em todo o país. Famílias consultadas pelo CORREIO com estudantes matriculados em diferentes instituições particulares confirmaram esse percentual. No entanto, alterações a partir da Emenda Constitucional 141/2026, que encerrou a escala de trabalho 6x1 e instituiu a jornada 5x2, têm trazido incertezas para o setor, de acordo com o presidente do Sinepe, Wilson Abdon.

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Segundo ele, a alteração no cálculo do descanso semanal remunerado (DSR) dos professores pode elevar em aproximadamente 20% o custo da folha de pagamento dos profissionais. O planejamento dos reajustes começou entre junho e julho e teria considerado apenas o cenário econômico daquele período - daí o percentual original entre 8 e 10%.

No entanto, considerando o impacto da mudança pelo descanso, a estimativa é que, além dos reajustes anteriormente previstos, seja necessário aplicar um aumento adicional entre 5% e 8%. Com isso, dependendo das mudanças legais e dos impactos de outras medidas, o reajuste total pode chegar a 18%. Esse cenário envolve também a reforma tributária e outras alterações legislativas.

"Os pais não têm noção do que está para acontecer", diz ele, em entrevista nesta terça-feira (3). "Estamos em um cenário de muita incerteza. Estou desesperado porque não sei o que vai acontecer. É um desespero provocado pela falta de previsibilidade. Não sei se o cenário será ruim como estamos projetando ou duas vezes pior. A incerteza é o que mais nos prejudica", acrescenta Abdon.

Cláusula

O principal impacto, segundo Wilson Abdon, está na alteração do cálculo do descanso semanal remunerado dos professores horistas, que passaria de um sexto para dois quintos. Na prática, embora o valor da hora-aula permaneça o mesmo, o adicional referente ao descanso remunerado aumentará, elevando em aproximadamente 20% o custo bruto da remuneração desses profissionais. A estimativa é baseada em projeções da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (Confenen) e da Federação Nacional das Escolas Particulares (Fenepe), as entidades nacionais que representam as instituições de ensino.

Esse custo provocaria um desequilíbrio nos contratos. Caso o texto seja mantido sem modificações, a mudança terá efeitos já na folha de pagamento de janeiro de 2027. Uma vez que a entidade aponta que as margens das escolas já estão muito apertadas, elas teriam de repassar parte dessa despesa às famílias.

“É importante esclarecer que a questão não está na possibilidade de trabalhar em uma escala 5x2. Para os professores, a redução dos dias trabalhados não é, por si só, um problema, porque, geralmente, eles já trabalham de segunda a sexta-feira. O impacto está na mudança do cálculo do descanso semanal remunerado”, enfatiza.

O sindicato já orientou as instituições a revisarem suas planilhas financeiras, mas pediu cautela antes de qualquer anúncio de novos aumentos, uma vez que os contratos de matrícula já foram firmados e os valores informados às famílias consideravam o cenário econômico e jurídico existente entre julho e agosto.

“O Sinepe orienta que as escolas incluam nos contratos uma cláusula que permita a revisão dos valores em caso de mudanças na legislação. Dessa forma, se for necessário, poderá haver um novo reajuste. Não é o que desejamos. Estamos tentando evitar essa possibilidade ao máximo”, pontua.

Alternativas

O Sinepe acompanha articulações para tentar modificar os efeitos da legislação. Entre as possibilidades discutidas está a exclusão do setor educacional da regra que altera o cálculo do descanso remunerado ou a criação de um dispositivo específico para os profissionais da educação.

Uma das propostas seria estabelecer que, mesmo com a mudança na regra geral, o cálculo do DSR dos professores permanecesse em um sexto para fins de pagamento. Assim, para cálculos de pagamento, um dia iria para descanso remunerado e um dia seria para descanso compensatório (que evita o pagamento).

“Não é que a gente ache que o professor não tenha direito de trabalhar 5x2, mas que, se onerar a folha de pagamento, a gente vai acabar tendo que repassar para a família. Isso vai pressionar a rede particular, muitas escolas podem não se sustentar e vai pressionar a rede pública”, diz Abdon, que reforça que qualquer solução precisaria garantir segurança jurídica às instituições de ensino.

O sindicato também aguarda articulações nacionais. De acordo com o presidente, representantes do setor estão em contato com um grupo de senadores para tentar incluir a discussão na pauta legislativa entre esta semana e a próxima. A Confenen, por sua vez, pretende ingressar com uma ação de inconstitucionalidade, sob o argumento de que houve alteração no texto aprovado pelo Senado.

Além das mudanças no cálculo do descanso remunerado, o setor educacional acompanha outros fatores que podem pressionar as despesas das instituições, como a reforma tributária e novas exigências legais e trabalhistas. Segundo Wilson Abdon, as escolas não têm condições de absorver indefinidamente os aumentos sem comprometer o funcionamento.

Algumas instituições já estariam enfrentando dificuldades para obter recursos destinados ao pagamento do décimo terceiro salário e avaliam a possibilidade de encerrar as atividades. "Chegará uma hora que vai ser insustentável", alertou. Nesta semana, o sindicato deve promover um evento online de orientação às escolas.

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