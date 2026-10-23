EDUCAÇÃO

Pequenos exploradores, grandes descobertas

Visita ao Planetário da UFBA foi o prêmio para a escola que recolheu 5,1 toneladas de resíduos

Carmen Vasconcelos

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 05:30

Estudantes da Escola Municipal do Natal exploram o Universo durante visita ao Planetário da Ufba Crédito: Arisson Marinho

Ver planetas de perto, descobrir curiosidades sobre o Universo e perceber que o cuidado com a Terra também tem relação com aquilo que se vê no céu. Para 40 estudantes da Escola Municipal do Natal, em Camaçari, a visita realizada na manhã de ontem ao Planetário da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Salvador, foi muito mais do que um passeio escolar.

A experiência reuniu ciência, encantamento e educação ambiental em uma manhã dedicada a novas descobertas.

Aos 11 anos, Sofia Beatriz Sena Dias, aluna do 5º ano, voltou para casa com a alegria de quem acaba de ampliar seus horizontes. “Adorei ver os planetas e as estrelas e me senti muito feliz em participar desta experiência. Aprendemos até que, ao cuidarmos do meio ambiente, a gente consegue enxergar as estrelas melhor”, conta.

A curiosidade também guiou Ytatila Lorane Santos de Jesus, de 10 anos, que não escondeu a preferência por dois planetas. “O que mais me chamou a atenção foi o planeta vermelho, Marte, e achei muito interessante também o planeta Saturno. Foi uma visita muito divertida e fez aumentar meu interesse por ciência e pelo Universo”, diz a estudante, que aproveitou para deixar um convite aos colegas: “Eu recomendo que todo estudante venha conhecer o Planetário”.

A mensagem de Ytatila vai além da astronomia. Para ela, a experiência também reforçou a importância de atitudes cotidianas em favor do meio ambiente. “Muito importante também lembrar de cuidar do meio ambiente e reciclar nossos resíduos”, destaca a estudante.

A excursão foi a premiação conquistada pela Escola Municipal do Natal por ter liderado a arrecadação de materiais recicláveis na Ação Braskem de Educação Ambiental 2026. A iniciativa envolveu mais de 1,3 mil alunos de cinco escolas municipais de Camaçari e resultou na coleta de 5,1 toneladas de resíduos.

Para a diretora da unidade Elisângela Oliveira, a oportunidade de aprender fora da sala de aula pode deixar marcas importantes na formação dos estudantes. “Vivenciar novas experiências é sempre importante para os alunos, e eles já estão super ansiosos. Acredito que cada descoberta terá significados diferentes para cada um deles e, com certeza, retornaremos com novas aprendizagens e torcendo para que a visita reflita nas escolhas de futuro de muitos deles”, afirma.

Experiência reuniu ciência e sustentabilidade e marcou a premiação da escola vencedora de uma gincana de reciclagem em Camaçari Crédito: Arisson Marinho

A proposta da ação é justamente aproximar o conhecimento da realidade dos estudantes, mostrando que aprender pode envolver tanto a compreensão de fenômenos científicos quanto a adoção de práticas sustentáveis. Ao transformar a coleta seletiva em uma gincana, o projeto estimulou a participação dos alunos e despertou o interesse pelo descarte correto dos resíduos.

Promovida pela Braskem e executada pela startup SOLOS, com apoio da Empresa de Limpeza Pública de Camaçari (Limpec) e da Secretaria Municipal da Educação (Seduc), a iniciativa passou pelas escolas municipais do Natal, Cosme de Farias, Ilay Garcia Ellery, Alberto Brandão e Parque Verde.

As atividades incluíram palestras, instalação de espaços para o descarte adequado de materiais e uma competição saudável entre as unidades.

Para Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, experiências como a visita ao Planetário ajudam a tornar o aprendizado mais próximo e estimulante. “Apoiar iniciativas como essa é uma forma de contribuir para a formação de novas gerações, incentivando o conhecimento, a criatividade e o interesse pela ciência. Acreditamos que investir na educação é investir em oportunidades e em um futuro com mais possibilidades para todos”, afirma.