PRIORIDADES

Pesquisa mostra o que faz estudantes avaliarem uma escola pública como boa ou ótima

Qualidade das explicações dos professores está associada à percepção dos alunos sobre a escola, segundo levantamento do Datafolha

Thais Borges

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 13:06

Estudantes de escolas públicas querem melhorias no ensino como prioridade dos próximos governos Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Pelo menos um quarto dos estudantes do Ensino Médio da rede estadual brasileira aponta melhorias no ensino e na aprendizagem como principal expectativa para as escolas públicas em relação aos governos que assumirão em 2027. A conclusão é de uma pesquisa de opinião realizada em grandes centros urbanos, na qual os jovens mencionaram espontaneamente a necessidade de mudanças nas aulas, na dinâmica escolar e na atuação dos professores.

Entre as demandas apresentadas pelos estudantes estão “aulas diferentes”, “dinâmicas em salas de aula”, “capacitação de professores” e “menos falta dos professores”. As respostas indicam que a percepção sobre a qualidade da educação está diretamente relacionada à experiência dos alunos em sala de aula.

A pesquisa “O que os estudantes pensam sobre a Educação?” foi realizada pelo Instituto Datafolha a pedido da Fundação Itaú, Fundação Lemann, Fundação Telefônica Vivo, Instituto Natura, Instituto Sonho Grande, Instituto Unibanco e Todos Pela Educação. O levantamento ouviu 5.296 estudantes do Ensino Médio e dos anos finais do Ensino Fundamental, nas cinco regiões do país, sobre temas como aprendizagem, atuação dos professores, educação profissional, uso de tecnologia, ensino em tempo integral e possibilidade de escolha de itinerários formativos.

Os dados também mostram uma relação entre a atuação dos professores e a avaliação geral das escolas. Entre os estudantes que consideram boa a maneira como os docentes explicam os conteúdos, 75% classificam a instituição como boa ou ótima. Já entre aqueles que avaliam negativamente a explicação dos professores, o percentual cai para 48%.

“Os estudantes colocam as oportunidades de aprendizagem no topo de suas expectativas sobre o que é uma boa escola. É um dado que ajuda a reforçar onde deve estar a prioridade absoluta da política pública nos próximos anos: na aprendizagem. O momento de eleições e início de novos mandatos traz uma oportunidade ímpar para se rever caminhos e repactuar compromissos, e o país precisa acelerar muito o ritmo de crescimento dos indicadores de qualidade educacional”, diz o diretor de Políticas Públicas do Todos Pela Educação, Gabriel Corrêa.

A pesquisa também identificou diferenças entre as percepções dos estudantes do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio. Nos anos finais do Fundamental, 78% dos entrevistados consideram que os professores estão motivados para dar aulas. No Ensino Médio, o percentual é de 69%.

A ausência de professores em determinadas disciplinas também aparece como uma questão relevante, especialmente entre os alunos mais velhos. No Ensino Médio, 66% concordam total ou parcialmente com a afirmação de que “tem disciplinas que ficam um tempo sem ter professor”. No Ensino Fundamental II, o índice é de 61%.

Educação profissional

A possibilidade de ampliar as experiências de formação durante o Ensino Médio também é valorizada pelos estudantes. Mais de 90% consideram importante ter a oportunidade de fazer um curso técnico ou profissionalizante nessa etapa da educação.

O interesse dos jovens contrasta com o alcance atual da Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Segundo o Censo Escolar 2025, cerca de 20% dos estudantes do Ensino Médio estão matriculados nessa modalidade. O tema também aparece entre as prioridades do debate eleitoral para os governos estaduais, diante da necessidade de ampliar investimentos e o acesso à formação profissional.

Em relação à tecnologia, 70% dos estudantes afirmam que os professores utilizam recursos tecnológicos nas aulas pelo menos uma vez por semana. A inteligência artificial também está presente na rotina de estudos: 71% dos entrevistados dizem utilizar ferramentas de IA com frequência ou às vezes para estudar.

Apesar disso, aproximadamente um em cada três estudantes discorda da afirmação de que os professores estejam bem preparados para utilizar tecnologia em sala de aula. O resultado aponta para um desafio que envolve não apenas a disponibilidade de ferramentas, mas também a preparação dos profissionais para incorporá-las às atividades pedagógicas.

Pelo menos um quarto dos estudantes do Ensino Médio da rede estadual brasileira aponta melhorias no ensino e na aprendizagem como principal expectativa para as escolas públicas em relação aos governos que assumirão em 2027. A conclusão é de uma pesquisa de opinião realizada em grandes centros urbanos, na qual os jovens mencionaram espontaneamente a necessidade de mudanças nas aulas, na dinâmica escolar e na atuação dos professores.

Entre as demandas apresentadas pelos estudantes estão “aulas diferentes”, “dinâmicas em salas de aula”, “capacitação de professores” e “menos falta dos professores”. As respostas indicam que a percepção sobre a qualidade da educação está diretamente relacionada à experiência dos alunos em sala de aula.

A pesquisa “O que os estudantes pensam sobre a Educação?” foi realizada pelo Instituto Datafolha a pedido da Fundação Itaú, Fundação Lemann, Fundação Telefônica Vivo, Instituto Natura, Instituto Sonho Grande, Instituto Unibanco e Todos Pela Educação. O levantamento ouviu 5.296 estudantes do Ensino Médio e dos anos finais do Ensino Fundamental, nas cinco regiões do país, sobre temas como aprendizagem, atuação dos professores, educação profissional, uso de tecnologia, ensino em tempo integral e possibilidade de escolha de itinerários formativos.

Os dados também mostram uma relação entre a atuação dos professores e a avaliação geral das escolas. Entre os estudantes que consideram boa a maneira como os docentes explicam os conteúdos, 75% classificam a instituição como boa ou ótima. Já entre aqueles que avaliam negativamente a explicação dos professores, o percentual cai para 48%.

“Os estudantes colocam as oportunidades de aprendizagem no topo de suas expectativas sobre o que é uma boa escola. É um dado que ajuda a reforçar onde deve estar a prioridade absoluta da política pública nos próximos anos: na aprendizagem. O momento de eleições e início de novos mandatos traz uma oportunidade ímpar para se rever caminhos e repactuar compromissos, e o país precisa acelerar muito o ritmo de crescimento dos indicadores de qualidade educacional”, diz o diretor de Políticas Públicas do Todos Pela Educação, Gabriel Corrêa.

A pesquisa também identificou diferenças entre as percepções dos estudantes do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio. Nos anos finais do Fundamental, 78% dos entrevistados consideram que os professores estão motivados para dar aulas. No Ensino Médio, o percentual é de 69%.

A ausência de professores em determinadas disciplinas também aparece como uma questão relevante, especialmente entre os alunos mais velhos. No Ensino Médio, 66% concordam total ou parcialmente com a afirmação de que “tem disciplinas que ficam um tempo sem ter professor”. No Ensino Fundamental II, o índice é de 61%.

Educação profissional

A possibilidade de ampliar as experiências de formação durante o Ensino Médio também é valorizada pelos estudantes. Mais de 90% consideram importante ter a oportunidade de fazer um curso técnico ou profissionalizante nessa etapa da educação.

O interesse dos jovens contrasta com o alcance atual da Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Segundo o Censo Escolar 2025, cerca de 20% dos estudantes do Ensino Médio estão matriculados nessa modalidade. O tema também aparece entre as prioridades do debate eleitoral para os governos estaduais, diante da necessidade de ampliar investimentos e o acesso à formação profissional.

Em relação à tecnologia, 70% dos estudantes afirmam que os professores utilizam recursos tecnológicos nas aulas pelo menos uma vez por semana. A inteligência artificial também está presente na rotina de estudos: 71% dos entrevistados dizem utilizar ferramentas de IA com frequência ou às vezes para estudar.

Apesar disso, aproximadamente um em cada três estudantes discorda da afirmação de que os professores estejam bem preparados para utilizar tecnologia em sala de aula. O resultado aponta para um desafio que envolve não apenas a disponibilidade de ferramentas, mas também a preparação dos profissionais para incorporá-las às atividades pedagógicas.

Tempo integral

A educação integral, tema presente no debate sobre a qualidade do ensino e no Plano Nacional de Educação 2026–2036, também foi abordada pelo levantamento. Entre os estudantes matriculados em escolas de tempo integral, 74% avaliam a instituição como boa ou ótima. No ensino regular, o índice é de 68%. A diferença foi observada tanto nos anos finais do Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio.

Entre os benefícios associados ao tempo integral pelos estudantes estão mais tempo para aprender, participação em atividades esportivas, artísticas e culturais, preparação para o futuro e mais tempo para estudar para o vestibular e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Entre os alunos do Ensino Médio que não estudam em tempo integral, 20% afirmam trabalhar ou exercer alguma atividade remunerada. O dado evidencia que a ampliação da jornada escolar também precisa considerar as diferentes realidades dos estudantes.

A possibilidade de escolher uma área de aprofundamento ou um itinerário formativo também está associada à avaliação que os jovens fazem da qualidade da formação oferecida. Entre os estudantes do Ensino Médio que afirmam ter conseguido escolher plenamente uma trajetória alinhada aos próprios interesses, 90% avaliam o itinerário como bom ou ótimo.

Por outro lado, entre aqueles que tiveram pouca ou nenhuma possibilidade de escolha, o percentual cai para 43%. Os resultados foram registrados no contexto das mudanças recentes no Ensino Médio, que ampliaram as possibilidades de aprofundamento da formação, mas também colocaram em discussão as condições de oferta e a autonomia dos estudantes na escolha dos percursos.

A educação integral, tema presente no debate sobre a qualidade do ensino e no Plano Nacional de Educação 2026–2036, também foi abordada pelo levantamento. Entre os estudantes matriculados em escolas de tempo integral, 74% avaliam a instituição como boa ou ótima. No ensino regular, o índice é de 68%. A diferença foi observada tanto nos anos finais do Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio.

Entre os benefícios associados ao tempo integral pelos estudantes estão mais tempo para aprender, participação em atividades esportivas, artísticas e culturais, preparação para o futuro e mais tempo para estudar para o vestibular e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Entre os alunos do Ensino Médio que não estudam em tempo integral, 20% afirmam trabalhar ou exercer alguma atividade remunerada. O dado evidencia que a ampliação da jornada escolar também precisa considerar as diferentes realidades dos estudantes.

A possibilidade de escolher uma área de aprofundamento ou um itinerário formativo também está associada à avaliação que os jovens fazem da qualidade da formação oferecida. Entre os estudantes do Ensino Médio que afirmam ter conseguido escolher plenamente uma trajetória alinhada aos próprios interesses, 90% avaliam o itinerário como bom ou ótimo.