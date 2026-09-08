APRENDIZAGEM

Pisa 2025: Brasil melhora na educação, mas segue abaixo da média dos países desenvolvidos

País reduziu a distância em relação à OCDE nos últimos 20 anos, mas continua abaixo da média em Matemática, Leitura e Ciências

Thais Borges

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 12:34

Ensino médio Crédito: Arquivo/Agência Brasil Educação

O Brasil conseguiu melhorar os índices de aprendizagem nos últimos 20 anos, mas ainda segue com um desempenho em educação muito abaixo de países desenvolvidos, segundo os resultados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) 2025. Os dados referentes ao ano de 2025 foram divulgados nesta terça-feira (8) pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O Pisa é aplicado a cada três anos e avalia os conhecimentos de estudantes na faixa de 15 anos de idade em matemática, leitura e ciências.

Os resultados continuam estáveis, se analisados em relação a 2022, de modo que o Brasil segue no grupo abaixo da média dos países da OCDE nas três áreas. Em 20 anos, porém, a diferença entre o desempenho dos estudantes brasileiros e a média dos países da OCDE diminuiu no período. Em Leitura, a distância caiu de 102 para 58 pontos; em Matemática, de 131 para 92; e, em Ciências, de 113 para 77 pontos.

Educação em transformação 1 de 6

No Pisa 2025, o Brasil registrou 408 pontos em Leitura, 377 em Matemática e 409 em Ciências. A avaliação mede conhecimentos e habilidades de estudantes de 15 anos nas três áreas.

Os resultados também mostram uma recuperação do Brasil após a pandemia de Covid-19. Entre 2018 e 2025, o país recuperou e superou o desempenho pré-pandemia em Ciências. Em Leitura e Matemática, as perdas brasileiras foram menores do que as observadas, em média, nos países da OCDE.

No Brasil, o Pisa é aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC). Em 2025, Ciências foi o principal domínio da avaliação e teve maior cobertura de questões.

Celular na escola

Os questionários respondidos pelos estudantes também revelaram mudanças no ambiente escolar. Em 2025, 81% dos alunos brasileiros estudavam em escolas com restrições ao uso de celulares, contra 49% na média da OCDE.

O resultado ocorre após a implementação da Lei nº 15.100/2025, que estabeleceu regras para o uso de aparelhos eletrônicos na educação básica e proibiu a utilização de dispositivos sem fins pedagógicos nas salas de aula.

Os estudantes brasileiros também demonstraram maior valorização da escola. Apenas 16% consideram a escola uma perda de tempo, enquanto o percentual é de 24% na média da OCDE.

A valorização da educação também aparece associada ao desempenho. No Brasil, estudantes que reconhecem a importância da escola e rejeitam a ideia de que ela é uma perda de tempo obtiveram, em média, 35 pontos a mais em Ciências do que os colegas. Na média da OCDE, a diferença foi de 27 pontos.

Questões ambientais

O Pisa 2025 mostrou ainda um forte engajamento dos estudantes brasileiros com questões ambientais.

No país, 84% acreditam que podem gerar impactos positivos para o meio ambiente, enquanto 87% confiam na força da ação coletiva para enfrentar desafios ambientais. Outros 77% afirmam saber trabalhar em grupo para promover mudanças positivas. Os índices estão acima das médias da OCDE.

O interesse também aparece nos planos profissionais: 67% gostariam de contribuir para a proteção ambiental em suas futuras carreiras, contra 62% na média da OCDE.

No cotidiano, 60% dos estudantes brasileiros afirmam conversar com familiares e amigos sobre sustentabilidade e 58% dizem fazer escolhas de consumo considerando critérios ambientais.

A edição de 2025 envolveu cerca de 760 mil estudantes de 91 países. No Brasil, participaram 30.140 alunos.